Nombreux blessés, mode opératoire, véhicules incendiés : ce que l'on sait des deux fusillades qui ont fait au moins 27 morts en Afrique du Sud

Horreur en Afrique du Sud. Deux fusillades dans des bars à Johannesburg et au Cap ont fait au moins 27 morts. Des massacres d'une violence inouïe dans un pays marqué par la prolifération des armes.

Deux fusillades perpétrées dans des établissements de nuit à Johannesburg et au Cap ont fait au moins vingt-sept morts dans la nuit du 26 au 27 septembre, plongeant à nouveau l'Afrique du Sud dans l'effroi, indique Le Monde. Ces attaques d'une violence extrême, survenues dans des contextes similaires, soulignent la persistance d'une criminalité armée qui ne perd pas de terrain dans un pays confronté à des taux d'homicides parmi les plus élevés de la planète.

À Johannesburg, un commando lourdement armé a fait irruption samedi vers 21h30 dans un bar de l'ouest de la ville. Huit hommes munis de fusils d'assaut ont froidement abattu dix-sept personnes, treize hommes et quatre femmes, et ont blessé quinze autres clients. Selon les premiers éléments communiqués par les forces de l'ordre, les assaillants ont systématiquement fouillé les victimes pour leur dérober leurs téléphones portables avant de s'enfuir à bord de deux véhicules.

Un deuxième massacre dans des conditions similaires

Quelques heures plus tard, une tragédie similaire s'est jouée à des centaines de kilomètres de là, dans le township (ancien quartier réservé aux non-blancs) de Lwandle, près du Cap. À 1h46 du matin, des individus armés ont pénétré dans un autre établissement de nuit pour y ouvrir le feu sur la foule. Dix personnes ont perdu la vie et onze autres ont été grièvement blessées lors de cette seconde incursion meurtrière, dont le mode opératoire présente de nombreuses similitudes avec celle de Johannesburg.

À ce stade de l'enquête, les motifs exacts de ces massacres restent indéterminés. Selon la police sud-africaine, les suspects de l'attaque de Johannesburg avaient incendié deux véhicules avant de prendre la fuite. Une cellule de crise regroupant des détectives chevronnés et des unités d'élite a été immédiatement mobilisée sur l'ensemble du territoire pour identifier, traquer et appréhender les auteurs de ces deux carnages.

Soixante meurtres quotidiens

L'Afrique du Sud, peuplée d'environ 62 millions d'habitants, est inondée d'armes à feu détenues légalement ou non. Les fusillades de cette ampleur y sont récurrentes, souvent ancrées dans des guerres de gangs ou des rivalités liées à l'économie souterraine. Avec une moyenne frôlant les soixante meurtres quotidiens, la criminalité demeure la menace principale dans le pays, poussant le gouvernement à maintenir des mesures d'exception et à déployer des forces militaires dans les zones les plus sinistrées.