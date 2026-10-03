Guerre en Ukraine : comment la Russie s'apprête à sacrifier sa santé et son éducation pour continuer l'invasion

Pour continuer l'invasion de l'Ukraine, Moscou assume de consacrer un tiers de son budget total à son armée en 2027, une facture astronomique qui dépasse à elle seule la santé, l'éducation et l'aide sociale réunies.

La Russie s'enfonce plus encore dans l'économie de guerre, et consacrera 181 milliards d'euros à sa défense en 2027, soit une hausse de 26% par rapport aux prévisions budgétaires de l'année en cours. Selon des documents officiels consultés par BFMTV, ce montant représente un tiers des dépenses publiques totales, surpassant l'enveloppe cumulée de la santé, de l'éducation et de l'aide sociale. Cette envolée financière, liée au coût de l'invasion de l'Ukraine qui s'enlise, illustre la priorisation totale accordée par Moscou à sa machine militaire, malgré les besoins économiques internes.

Pour financer cet effort, Moscou prévoit de tailler dans les postes civils et d'augmenter la fiscalité. Les dépenses de santé et d'éducation accuseront un recul de plus de 5% par rapport aux projections initiales pour 2027 et les programmes sociaux se verront amputés de plus de 6% de leur budget. Le secteur de la santé subira des coupes sévères, à l'instar du programme fédéral de lutte contre le cancer, dont le financement public est menacé de quasi-disparition, selon les documents budgétaires officiels.

Réduire le salaire des fonctionnaires

Ces coupes touchent aussi l'administration et les infrastructures publiques. Le gouvernement envisage de réduire les salaires et les effectifs des fonctionnaires tout en baissant les investissements dans la construction et la voirie. Parallèlement, pour renflouer les caisses, de nouvelles taxes sont proposées, ciblant spécifiquement les revenus issus des dépôts bancaires ainsi que les transactions liées aux ventes de biens immobiliers sur le territoire russe.

Cette orientation creuse inexorablement les comptes du Kremlin, confrontés à un déficit budgétaire chronique. Celui-ci est attendu à environ 57,2 milliards d'euros en 2027, soit un bond de 70% par rapport aux anticipations antérieures. La dette publique devrait quant à elle franchir le seuil des 20% du PIB, un ratio qui, bien que modéré à l'échelle internationale, dépasse les limites de prudence fixées par le ministère des Finances.

Des chiffres sous-estimés

Ces chiffres officiels pourraient toutefois être sous-estimés. Alexander Kolyandr, chercheur au Center for European Policy Analysis (CEPA), rappelle que les données publiées ne constituent qu'une première base de négociation et que la part réelle des dépenses militaires, en grande partie classifiée, s'avère plus élevée. Malgré les déclarations officielles de Moscou affirmant que le secteur social est la priorité, cette trajectoire budgétaire confirme l'emprise absolue de la guerre en Ukraine sur l'État russe.