Présidentielle au Brésil : scandales, climat, ingérence… tout ce qu'il faut savoir sur le duel entre Lula et Flávio Bolsonaro

Les électeurs brésiliens sont appeler aux urnes pour choisir leur président ce dimanche 4 octobre. Un duel serré oppose le sortant de gauche Lula à Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président incarcéré.

Le premier tour de l'élection présidentielle brésilienne se tient ce dimanche 4 octobre. Ce scrutin sous haute tension oppose le président sortant de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, au sénateur d'extrême droite Flávio Bolsonaro. À près de 81 ans, Lula brigue un quatrième mandat fort de sondages le créditant d'environ 40% des intentions de vote au premier tour. Face à lui, le fils de l'ancien président Jair Bolsonaro recueillerait 36% des suffrages, selon l'institut Datafolha. En cas de second tour le 25 octobre, l'écart se resserrerait considérablement, plaçant les deux favoris au coude-à-coude avec 47% pour le dirigeant sortant et 45% pour son opposant ultraconservateur, selon franceinfo.

Au-delà de la présidentielle, les électeurs renouvellent simultanément la Chambre des députés et une majorité du Sénat. Ce duel incarne un nouveau bras de fer idéologique entre le Parti des travailleurs (PT) et le clan Bolsonaro, qui cherche à reprendre le pouvoir et à tourner la page de l'ère Lula après la condamnation de Jair Bolsonaro à 27 ans de prison après sa tentative de coup d'État en 2022. Les analystes soulignent toutefois un rejet massif des deux principaux protagonistes, près de la moitié des électeurs déclarant refuser de voter pour l'un ou l'autre. Onze autres candidats, dont le libéral Renan Santos, peinent à s'imposer dans ce paysage politique polarisé.

Le regard de Washington

L'élection brésilienne résonne bien au-delà des frontières nationales, s'inscrivant dans le virage à droite toute de l'Amérique latine observé en Argentine et au Chili. Une victoire de Flavio Bolsonaro offrirait à l'administration de Donald Trump un nouvel allié de premier plan dans la région. Inversement, un maintien de la gauche pourrait raviver les tensions géopolitiques et les pressions diplomatiques en provenance de Washington. La campagne a d'ailleurs été marquée par la crainte d'ingérences extérieures, le président sortant mettant en garde contre toute tentative d'influence américaine.

Le climat de cette élection s'est également alourdi en raison de multiples scandales financiers et judiciaires. Alors que son père purge sa peine de prison, Flavio Bolsonaro fait quant à lui l'objet d'une enquête pour corruption concernant le financement d'un film biographique par un banquier impliqué dans une vaste affaire de malversations. Cette tourmente éclabousse par ricochet la Cour suprême, ébranlée par des révélations de messages compromettants impliquant des magistrats. Dans ce contexte de crise institutionnelle, le renouvellement du Sénat s'avère stratégique, cette chambre disposant du pouvoir d'approuver la nomination des juges.

La forêt amazonienne au centre de l'élection

Même s'ils ont été peu débattus durant la campagne, les enjeux environnementaux constituent une fracture majeure entre les deux candidats. Le bilan de l'actuel mandat de Lula affiche un recul notable de la déforestation en Amazonie, avec plus de 20 000 kilomètres carrés préservés depuis 2022, malgré des controverses sur des projets d'exploration pétrolière. À l'inverse, une victoire de l'extrême droite fait craindre une recrudescence massive de la déforestation et un abandon des politiques de protection. Quel que soit le résultat de cette élection, le gouvernement qui prendra les rênes de ce gigantesque pays sud-américain aura une influence directe sur le climat et l'équilibre géopolitique mondiaux.