Présidentielle au Brésil : un premier résultat choc entre Lula et Flávio Bolsonaro, ce qu'il faut retenir

La présidentielle au Brésil a créé la surprise dimanche, en plaçant en tête Flavio Bolsonaro, le fils de l'ancien président d'extrême droite, devant Lula.

La présidentielle 2026 au Brésil est loin d'être terminée. Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a créé la surprise ce dimanche en arrivant en tête du premier tour de l'élection, devant le président sortant Lula. Il recueille 47,06% des suffrages, contre 45,12% pour son rival. Les deux hommes se retrouveront au second tour le 25 octobre.

Fils de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro — condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État contre Lula en 2022 —, Flavio se revendique comme une version "plus modérée" de son père. À 45 ans, il signe une performance remarquée pour un premier passage à la présidentielle. Il s'est dit dimanche soir "très satisfait" du résultat, remerciant ses électeurs pour "un vote de confiance pour le changement."

Après un résultat défavorable, le président Lula refuse de s'avouer vaincu

À presque 81 ans, Lula brigue de son côté un quatrième mandat non consécutif et a reconnu un résultat "inattendu" pour ce premier tour de la présidentielle. Mais le président sortant ne capitule pas : "Le match va commencer. Nous sommes dans les prolongations, et c'est là que nous allons convaincre le peuple brésilien", a-t-il affirmé. Il avait axé sa campagne sur la souveraineté nationale, appelant Donald Trump à ne pas "se mêler" des élections brésiliennes.

Les résultats de la présidentielle au Brésil affichent un écart serré entre les deux candidats et confirment que le pays reste une nation divisée. Dans le camp conservateur, Lucia Barros, cheffe d'entreprise retraitée de 72 ans, estime auprès de l'AFP que "le peuple brésilien a soif de changement" et que Lula "n'a jamais rien fait en 30 ans." En face, Anderson de Almeida, concierge de 45 ans à São Paulo, voit en Flavio "un danger pour le Brésil" et un recul incarné par le bilan de son père.

Une élection au Brésil avec Trump en toile de fond

Sans apporter de soutien officiel à Flavio Bolsonaro, Donald Trump a pesé sur l'élection au Brésil à travers les droits de douane et sanctions imposés depuis le procès de Jair Bolsonaro en 2025. La question de l'indépendance du pays a traversé le débat public. Une victoire de Flavio Bolsonaro placerait le Brésil dans le sillage de la vague conservatrice qui a déjà balayé l'Argentine, la Colombie et le Pérou.

Au-delà des résultats de la présidentielle, les élections législatives ont également tourné à l'avantage de la droite, en particulier au Sénat. L'ex-première dame Michelle Bolsonaro y a été élue "haut la main", tout comme Carlos Bolsonaro, frère de Flavio. Ce basculement du Parlement renforce la position du camp conservateur à l'approche du second tour.

Pour le 25 octobre, Flavio Bolsonaro part avec un avantage structurel : la quasi-totalité des petits candidats éliminés au premier tour sont issus de la droite, et leurs électeurs pourraient se reporter sur lui. Les Brésiliens se plaignent du coût de la vie et d'une criminalité en hausse, deux failles majeures du bilan de Lula. Son adversaire a promis la manière forte contre le crime et une politique d'austérité budgétaire.