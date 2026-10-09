Qui est Navanethem Pillay, prix Nobel de la paix 2026 ?

Le prix Nobel de la paix 2026 a été décerné à "Navi" Pillay, une militante sud-africaine des droits humains.

Juriste sud-africaine au parcours exceptionnel, Navanethem "Navi" Pillay a consacré plus de cinquante ans de sa vie à la défense des droits humains et à la justice pénale internationale. De la lutte contre l'apartheid aux prétoires des tribunaux internationaux, cette ancienne Haute-Commissaire des Nations unies est une figure du droit international, mais peu connue du grand public en France.

Née en 1941 à Durban dans une famille d'origine tamoule, Navanethem Pillay grandit sous le régime de la ségrégation raciale en Afrique du Sud. Malgré les obstacles institutionnels interdisant l'accès de la population non blanche aux professions juridiques supérieures, elle parvient à étudier le droit et devient, en 1967, la première femme non blanche à ouvrir un cabinet d'avocats dans la province du Natal.

Pendant près de trois décennies, elle défend sans relâche les militants luttant contre l'apartheid, les prisonniers politiques ainsi que les syndicalistes. Elle intervient notamment pour protéger les membres du Mouvement de la conscience noire et représente plusieurs détenus du bagne de Robben Island. Face aux violences étatiques et aux détentions arbitraires, elle documente méthodiquement le recours à la torture par les forces de sécurité. En 1995, à la chute du régime ségrégationniste, Nelson Mandela la nomme première femme non blanche juge à la Cour suprême d'Afrique du Sud.

Navi Pillay, figure de la CPI désormais prix Nobel de la Paix

Sa carrière prend une dimension globale lorsque l'Assemblée générale des Nations unies l'élit juge au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) en 1995, une juridiction qu'elle présidera de 1999 à 2003. C'est au cours de ce mandat qu'elle marque définitivement l'histoire de la justice internationale lors du procès de Jean-Paul Akayesu en 1998.

Sous son impulsion, la chambre de première instance rend un jugement fondateur en reconnaissant pour la première fois que le viol et les violences sexuelles commis de manière systématique constituent des actes de génocide et des crimes contre l'humanité. Cette décision modifie profondément la prise en compte des crimes sexuels dans les conflits armés. Fort de ce succès jurisprudentiel, elle est élue en 2003 juge à la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, où elle siège pendant cinq ans au sein de la section des appels.

En 2008, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon la nomme Haute-Commissaire aux Droits de l'Homme, un poste qu'elle occupe jusqu'en 2014. À la tête de l'institution basée à Genève, Navi Pillay se distingue par un style direct et une indépendance revendiquée, refusant d'aligner son discours sur les impératifs géopolitiques des grandes puissances.

Durant ses deux mandats, elle interpelle publiquement de nombreux gouvernements sur leurs violations des libertés fondamentales. Elle dénonce l'usage des drones armés par les États-Unis, pointe les violations commises par la Russie et la Chine, et réclame l'ouverture d'enquêtes pour crimes de guerre durant la guerre civile syrienne ainsi qu'au Sri Lanka. Son franc-parler lui vaut d'influentes inimitiés diplomatiques, mais assoit sa réputation d'intégrité auprès des organisations non gouvernementales. Elle fait également de la défense des minorités sexuelles et de la lutte contre les discriminations de genre une priorité permanente du Haut-Commissariat.

Navi Pillay aussi impliquée sur le dossier palestinien

Après son départ du Haut-Commissariat, elle poursuit ses engagements au sein d'instances de surveillance internationales. En 2021, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lui confie la présidence de la Commission d'enquête internationale indépendante sur le territoire palestinien occupé et Israël.

Cette mission, dotée d'un mandat permanent pour examiner les violations du droit international humanitaire, l'expose à d'intenses tensions politiques. Accusée de partialité par le gouvernement israélien et certains de ses alliés, elle défend avec fermeté l'impartialité de ses travaux, rappelant que l'application des conventions de Genève et du droit international doit s'imposer de manière uniforme à tous.