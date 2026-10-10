Donald Trump : le président américain déçu de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix

Donald Trump a fait part de sa colère après l'attribution du prix Nobel de la paix, vendredi 9 octobre, à Navi Pillay.

Grosse déception pour Donald Trump. Le président américain va devoir encore patienter avant de recevoir peut-être un jour le prix Nobel de la paix. La célèbre récompense a été attribuée, vendredi 9 octobre, à la juriste sud-africaine Navi Pillay. Ce choix a fait réagir le locataire de la Maison-Blanche. "Les États-Unis, représentés par moi-même, votre président, auraient dû recevoir le prix Nobel de la paix, mais cela n'a pas été le cas", a déclaré Donald Trump selon des propos relayés par plusieurs médias, dont BFMTV.

L'année dernière, le président américain avait déjà fait part de sa déception de ne pas recevoir ce prix, attribué à la cheffe de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Mais elle avait cependant décidé de lui offrir sa médaille d'or. Ce lot de consolation reste néanmoins insuffisant pour Donald Trump, affirmant par ailleurs qu'il n'avait "jamais entendu parler" de Navi Pillay.

Le comité Nobel norvégien dans le viseur de Donald Trump

Donald Trump n'a pas caché sa colère. "C'est une tache indélébile sur la Norvège et les gens qui ont pris cette décision honteuse et embarrassante. Le prix Nobel de la paix a été discrédité à jamais par une poignée d'idéologues radicaux qui sont contre la démocratie et qui sont en réalité des ennemis de la civilisation", a également souligné le président des États-Unis. Après l'annonce de la victoire de Navi Pillay, Washington a décidé d'infliger de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale (CPI), où a officié pendant plusieurs années la Sud-Africaine.

Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump a l'habitude de répéter qu'il a contribué, selon son propre calcul, à régler huit conflits internationaux. Il met en avant cet argument pour expliquer qu'il mérite le prix Nobel de la paix qu'il convoite tant. Le président américain peut néanmoins se vanter d'avoir été le tout premier lauréat du prix de la paix de la Fifa en décembre 2025.