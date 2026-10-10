Donald Trump réclame un "nouveau président" en Ukraine et lance un ultimatum à Zelensky après l'accord sur le diesel russe

Samedi 10 octobre, le président américain a estimé que Kiev devait changer de dirigeant pour parvenir à un accord avec Moscou. Donald Trump reproche notamment à Volodymyr Zelensky d'aggraver la pénurie mondiale de diesel en poursuivant ses frappes contre les raffineries russes.

Donald Trump s'en est de nouveau pris à son homologue ukrainien. Samedi 10 octobre, devant la presse à la Maison-Blanche, le président américain a estimé qu'il était temps pour l'Ukraine d'"avoir un nouveau président". "Je leur suggère de se doter d'un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord" avec la Russie, a-t-il déclaré, raporte Franceinfo, pour mettre fin à la guerre.

Lors de la même allocution, Donald Trump a également condamné les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes, qui, selon lui, ne font qu'aggraver le "problème mondial" de la pénurie de diesel. "Il a intérêt à arrêter", a-t-il prévenu. Ces déclarations interviennent au lendemain de l'annonce d'un accord sur des livraisons de diesel russe aux États-Unis, vivement critiqué par Volodymyr Zelensky.

Un accord sur le diesel qui provoque la colère de Kiev

Vendredi 9 octobre, après un entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Donald Trump a annoncé que la Russie livrerait plus de 300 000 tonnes de diesel aux marchés américain et mondial, puis 500 000 tonnes en novembre et un million de tonnes par la suite. Le Kremlin a confirmé ces chiffres dans la foulée. Le Trésor américain a aussitôt publié une licence suspendant, pour le diesel, les sanctions visant les hydrocarbures russes jusqu'au 7 avril 2027. L'objectif affiché est de faire baisser les prix à la pompe, qui ont doublé aux États-Unis depuis février, à quelques semaines des élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre prochain.

De son côté, le président ukrainien n'a pas apprécié ce revirement et a dénoncé "une décision faible" de la part de Washington. "Cela ressemble à un beau cadeau d'anniversaire pour Poutine. C'est absolument horrible", a-t-il déclaré à Axios. Du côté européen, la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a déclaré sur X que la levée de ces sanctions fournirait" à Moscou plus de moyens pour financer la guerre".

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe wont. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russias war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Quant à l'effet sur les prix, il pourrait rester limité. Selon l'économiste Patrice Geoffron, interrogé par nos confrères, ces volumes sont "marginaux" et la baisse des prix à la pompe ne dépasserait pas 4 à 5 % aux États-Unis.

