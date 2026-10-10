Des dizaines de blessés, des vols annulés… Un missile frappe l'aéroport de Riyad, ce que l'on sait

Un missile a frappé l'aéroport de Riyad, samedi 10 octobre, faisant des dizaines de blessés, dont cinq grièvement. Attribuée aux houthistes du Yémen, l'attaque s'ajoute à une semaine de tirs contre des aéroports saoudiens, qui ont fait six morts. Plusieurs pays déconseillent désormais à leurs ressortissants d'y transiter.

L'aéroport de Riyad a été visé, samedi 10 octobre, par une nouvelle attaque attribuée aux combattants houthistes du Yémen, rapporte Le Monde. Un missile a frappé la plateforme saoudienne aux alentours de 15 heures, selon une source diplomatique informée du tir. "Les houthistes attaquent des cibles civiles", a-t-elle ajouté.

Sur place, les secours ont été mobilisés en nombre. Plusieurs ambulances ont afflué vers l'aéroport et des médecins ont été appelés en urgence dans les hôpitaux de la ville. Selon une source médicale citée par nos confrères, la plupart des blessés sont des ressortissants saoudiens et au moins cinq d'entre eux sont en soins intensifs. Certains ont été évacués par hélicoptère.

Pour le moment, ni les autorités saoudiennes ni les houthistes ne se sont exprimés sur cette frappe. Les ambassades américaine, allemande, canadienne et espagnole ont toutefois appelé leurs ressortissants à éviter le secteur, voire l'aéroport. Dès vendredi 9 octobre, la France avait également déconseillé tout trajet aérien vers Riyad, "sauf raison impérative".

Une semaine de frappes contre les aéroports saoudiens

Cette attaque s'inscrit dans une série de tirs visant les infrastructures aéroportuaires du pays. Jeudi, des frappes revendiquées par les houthistes contre le même aéroport ont tué trois Saoudiens, dont un pilote, rapporte Le Figaro. Au total, six personnes ont perdu la vie cette semaine dans des attaques visant des aéroports saoudiens. L'ampleur et la fréquence de ces frappes sont sans précédent depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, il y a huit mois.

Au Yémen, les combats se poursuivent. Depuis le lancement, lundi, de l'opération "Aube du Yémen" par les forces gouvernementales, soutenues par l'aviation saoudienne, plus de 400 personnes ont été tuées. Les troupes progresseraient dans la zone du détroit de Bab el-Mandeb, sans toutefois en avoir sécurisé le contrôle. De leur côté, les houthistes affirment toujours tenir l'île de Mayyoun, située au cœur de ce passage stratégique, devenu crucial pour contourner le détroit d'Ormuz, verrouillé par Téhéran. Les déclarations des belligérants restent toutefois invérifiables de manière indépendante à ce stade.

