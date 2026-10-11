Léon XIV : le pape opéré prochainement, quelle est la raison ? Ce que l'on sait

Le pape Léon XIV a annoncé, dimanche 11 octobre, qu'il allait se faire opérer "dans les prochains jours". Le point sur ce que l'on sait.

Faut-il s'inquiéter pour la santé de Léon XIV ? Ce dimanche 11 octobre, le pape a révélé qu'il allait prochainement se faire opérer. Cette opération est prévue "dans les prochains jours", a déclaré le souverain pontife de 71 ans, deux semaines après son passage sur le sol français. Le pape Léon XIV s'est exprimé sur ce sujet à l'issue de la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre au Vatican.

Il a expliqué les raisons de cette opération. Le souverain pontife va être opéré d'un nodule "circonscrit au poumon" qui a été "détecté à un stade précoce", selon lui. "Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai donc décidé de me faire opérer pour le retirer", a souligné le pape d'après des propos relayés par plusieurs médias, dont BFMTV. Ce nodule pulmonaire a été identifié au cours d'examens de santé réalisés récemment.

Une hospitalisation de plusieurs jours pour le pape Léon XIV

Un porte-parole du Vatican a aussi pris la parole pour donner des détails autour de cette opération. Cette dernière doit avoir lieu rapidement, au cours des premiers jours de la semaine prochaine. Le pape sera opéré à l'hôpital Gemelli situé à Rome. Léon XIV va être hospitalisé pendant "environ une semaine".

Le souverain pontife a reçu le soutien de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni. Elle a partagé "sa proximité personnelle ainsi que celle du gouvernement italien face à l'épreuve que [le pape] est appelé à affronter dans les prochains jours.

"La sérénité et la tranquillité avec lesquelles il en a parlé lors de l'Angélus d'aujourd'hui nous rassurent", a aussi souligné Giorgia Meloni, selon des propos relayés par France 24.