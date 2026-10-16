Un adolescent tue des enfants de 5, 8 et 11 ans dans une école : à Bend, aux Etats-Unis, une nouvelle tragédie

Un adolescent de 16 ans a ouvert le feu jeudi 15 octobre 2026 dans une école primaire de Bend, dans l'Oregon, tuant trois jeunes enfants et un enseignant.

C'est une nouvelle tragédie par armes à feu dans une école qui est survenue ce jeudi 15 octobre aux Etats-Unis. Il était environ 13h lorsque les premiers appels ont alerté les secours de Bend, une commune de moyenne montagne de l'Oregon. Le premier signalement indiquait qu'un individu venait de tirer sur un véhicule, immédiatement suivi par des appels signalant des détonations à la Silver Rail Elementary School, un groupe scolaire accueillant plus de 400 élèves. Équipé d'une arme longue, l'assaillant de 16 ans a forcé l'accès de l'établissement en tirant directement à travers les portes verrouillées; comme le rapporte CNN.

Le bilan humain est lourd. "Parmi les victimes sur place figurent trois enfants, âgés de cinq, huit et onze ans, ainsi qu'un enseignant", a indiqué lors d'un point presse Mike Krantz, le chef de la police de Bend. Un jeune enfant de sept ans et un professeur de 54 ans ont également été blessés et transportés à l'hôpital avec des "blessures critiques". En quelques instants, la cour d'école s'est vidée, remplacée par un important déploiement de patrouilles et d'ambulances.

Bien que les premières patrouilles de police soient arrivées sur les lieux en seulement deux minutes, le tireur était déjà mort. L'enquête a révélé qu'un riverain armé, ayant aperçu l'adolescent "pénétrer dans l'école", l'a "poursuivi à l'intérieur" pour faire feu et le tuer. Une transmission radio des secours a capté ces instants d'incertitude : "Il semble que le tireur a été neutralisé, possiblement abattu par un père d'élève dans l'école" a indiqué la gouverneure de l'Oregon, Tina Kotek, ajoutant que ce civil était "intervenu pour empêcher de nouvelles pertes de vies humaines".

A Bend aux Etats-Unis, on se préparait aux fusillades dans des écoles

Les policiers de Bend avaient suivi en août un entraînement intensif face aux tueries de masse : "Malheureusement, c'est une situation pour laquelle nous nous entraînons régulièrement, et nous le devons", a reconnu Mike Krantz, constatant son impuissance : "Il n'y a pas vraiment de mots que je puisse prononcer devant vous pour arranger les choses."

L'ancien maire de la ville, Jeff Eager, s'est exprimé auprès de CNN : "Bend est un endroit où les gens viennent s'installer depuis les grandes villes. Ils déménagent ici parce que c'est un endroit relativement sûr, parce que nous avons des écoles où l'on peut emmener ses enfants à pied. Vous ne pouvez pas imaginer que cela arrive ici."

L'établissement de Silver Rail disposait pourtant de dispositifs de sûreté récents. "C'est le genre de chose que vous entendez arriver ailleurs et pour lesquelles vous priez que cela ne se produise jamais ici. Et c'est arrivé ici aujourd'hui", a déploré Steven Cook, le recteur de la zone scolaire de Bend-La Pine. "Je n'ai pas de mots pour décrire ce que ressent notre communauté en ce moment. Nous avons le cœur brisé. Nous sommes horrifiés. "

Ce carnage constitue la 36e fusillade mortelle en milieu scolaire aux États-Unis depuis janvier 2026. Le sénateur démocrate Ron Wyden s'est insurgé : "Une fois de plus, nous devons nous demander combien d'écoles devront être la cible de tirs avant que les républicains n'acceptent d'agir pour freiner la violence par arme à feu." De son côté, l'association Brady a rappelé que ces fusillades "ne sont pas inévitables, elles ne sont pas normales, et elles ne sont pas acceptables".