L'amibe mangeuse de cerveau détectée sur un site touristique au Mexique, un homme est mort

Le décès d'un moniteur de ski nautique, qui avait contracté l'amibe mangeuse de cerveau, dans l'État de Yucatán, au Mexique, a contraint les autorités à fermer les lacs artificiels de la région.

L'amibe Naegleria fowleri de son nom scientifique ou amibe "mangeuse de cerveau" est à l'origine de la mort d'un moniteur de ski nautique dans la région très touristique de Yucatán, au Mexique. Selon le Secrétariat à la santé régional, l'homme est décédé après avoir contracté l'amibe "mangeuse de cerveau" en septembre dernier. Hospitalisé, il est mort plusieurs jours après d'une méningo-encéphalite amibienne primitive, qui n'est autre que la maladie engendrée par l'amibe Naegleria fowleri.

De fait, les autorités locales alertent. Secrétaire à la Santé du Yucatán, Alberto Alcocer a exhorté tous les habitants des environs à consulter un médecin dans les plus brefs délais. "Trouver cette amibe dans l'environnement ne signifie pas qu'il existe une épidémie, ni que les personnes qui ont visité ces lieux sont malades", a-t-il toutefois tempéré, soucieux de ne pas créer une psychose. Dans cette même vidéo publiée mercredi soir, il précise : "Le mécanisme d'infection se produit lorsque l'eau contaminée [...] pénètre par le nez." Et de conclure : "Cela signifie que nous devons continuer à agir de manière préventive."

Un premier décès lié à l'amibe "mangeuse de cerveau" pour le Yucatán

Connu pour ses stations balnéaires, ses ruines mayas et ses plages, l'État du Yucatán n'avait jusqu'à présent jamais enregistré de décès lié à l'amibe Naegleria fowleri. Après le décès du moniteur de ski nautique, les autorités ont pris l'affaire très au sérieux et des analyses d'eau ont été réalisées dans six des neuf lacs du Yucatán. Des lacs artificiels construits à des fins récréatives.

Si les infections cérébrales que cause l'amibe "mangeuse de cerveau" sont rares, elles sont malheureusement quasiment toujours mortelles - 95% des cas selon l'Anses. En août dernier, une fillette était morte dans des circonstances similaires aux États-Unis. En France, un seul cas a été recensé par l'Anses à ce jour : un garçon de 9 ans en Guadeloupe. C'était en 2008.

Avec le réchauffement climatique, ces amibes sont toutefois amenées à se développer davantage dans les années qui viennent puisqu'elles vivent dans les eaux douces lorsque la température de celles-ci dépasse les 25°C. En France, les eaux de baignade sont régulièrement contrôlées par les autorités, quitte à interdire la baignade au-delà de 100 Naegleria fowleri par litre d'eau. À noter que l'amibe "mangeuse de cerveau" ne se développe pas dans les piscines chlorées ni dans l'eau salée, comme dans la mer ou l'océan.