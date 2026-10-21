Les Midterms, c'est quoi exactement ? Tout comprendre à ces élections si importantes aux Etats-Unis

Les midterms, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, renouvelleront une partie des élus du Congrès américain. La fin du mandat de Donald Trump dépend du résultat du scrutin.

Seulement deux ans après la dernière élection présidentielle, les Américains doivent de nouveau participer à un scrutin décisif pour leur pays : les midterms ou élections de mi-mandat. L'échéance revient tous les quatre ans, à la moitié du mandat présidentiel comme son nom l'indique. Cette année, les électeurs ont rendez-vous avec les urnes le mardi 3 novembre 2026 pour un résultat attendu dans la nuit de mardi à mercredi en France. A noter qu'aux Etats-Unis, le vote anticipé permet permet aux électeurs de voter pendant les 15 jours précédant le jour du scrutin, l'Election Day.

Des résultats des midterms dépend la fin du mandat de Donald Trump élu en novembre 2024 et installé à la tête du pays depuis janvier 2025. Lors de l'élection présidentielle ayant permis la victoire du républicain, les Américains avaient également élu une grande parti des élus du Congrès composé de deux chambres législatives - la Chambre des représentants et le Sénat - et les midterms sont à nouveau l'occasion de revoir la composition du Congrès actuellement dominé par le camp de Donald Trump dans les deux chambres.

Pour qui les Américains votent-ils aux midterms ?

Les midterms 2026 vont élire les 435 élus de la Chambre des représentants, lesquels remettent leur mandat en jeu tous les deux ans, c'est-à-dire à chaque élection présidentielle et à chaque élections de mi-mandat. Tous les Etats américains élisent au moins un élu, mais le nombre de représentants dans chaque territoire dépend de la population de celui-ci. Ainsi, la Californie qui compte le plus grand nombre d'habitants avec plus de 39 millions d'administrés dispose de 52 sièges à la Chambre des représentants. Lesquels sont élus par district. En parallèle, les Etats américains les moins peuplés comme le Wyoming, l'Alaska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud, le Delaware et le Vermont, qui compte moins de 800 000 habitants chacun, ne disposent que d'un représentant. Six membres de la Chambre des représentants, privés du droit de vote au Congrès, sont enfin élus dans d'autres territoires américains : le district de Columbia, Porto Rico, les Samoa américaines, Guam, les îles Mariannes du Nord et les îles Vierges des États-Unis.

Le scrutin des midterms permet aussi de renouveler un tiers des 100 sénateurs qui siègent dans la chambre haute du Congrès, deux élus pour chacun des 50 Etats américains. Les sénateurs sont élus pour six ans, mais un tiers de l'assistance est renouvelé tous les deux ans en parallèle de l'élection présidentielle et lors des élections de mi-mandat. Cette année en particulier se sont 35 sièges de sénateurs qui sont remis en jeu, 33 pour des scrutins prévus et 2 en raison d'élections spéciales.

Les midterms sont aussi l'occasion d'organiser de nombreuses élections locales dans les 50 Etats américains. En 2026, 36 Etats doivent élire un nouveau gouverneur par exemple, mais des parlementaires locaux, des maires, des juges ou encore des shérifs doivent être désignés par endroits.

Qui votent aux midterms ?

L'ensemble des électeurs américains ont le droit de voter aux midterms, cela représente près de 250 millions de personnes. Chaque électeur doit voter pour les candidats en lice dans son Etat et même plus précisément dans son district. Si tous le monde peut y participer, il n'y a aucune obligation de voter aux midterms et le scrutin, bien qu'important, mobilise moins que l'élection présidentielle. Pour les précédents midterms de 2022, un taux de participation de 46,16 % avait été enregistré. En comparaison, les deux dernières élections présidentielles américaines de 2020 et 2024 avaient respectivement mobilisé 66,77 % et 63,9 % des électeurs.

Pourquoi les midterms sont-ils si importants pour la politique américaine ?

Le régime présidentiel des Etats-Unis repose sur la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, comme en France. Si le président dispose du pouvoir exécutif, c'est le Congrès qui fait les lois. C'est pourquoi l'orientation politique du Congrès est si importante pour le locataire de la Maison Blanche : si le camp politique du président est majoritaire au Congrès alors le chef de l'Etat peut mener sa politique sans rencontrer d'obstacle, mais si les deux chambres législatives sont dominées par le camp adverse alors le président se trouve limiter dans son projet.

Le renouvellement d'une partie du Congrès ayant lieu tous les deux ans - au moment de l'élection du président et à la moitié de son mandat - les locataires de la Maison Blanche voient souvent leur séjour dans le Bureau ovale divisé en deux temps : deux premières années avec une majorité au Congrès (à quelques exceptions près) et deux dernières années avec un Congrès au main du camp adverse. Depuis 1860, sur toutes les midterms organisées, seuls 37 ont été remportés par le camp du président au pouvoir et le dernier à pouvoir se vanter d'une telle réussite et le président George W. Bush lors de son premier mandat de 2001 à 2005.

Donald Trump avait perdu sa majorité au Congrès lors de son premier mandat en 2018 et il risque, si la tendance se confirme, de le perdre à nouveau début novembre. D'autant que l'impopularité du président américain atteint des sommets ces derniers mois et semaines. Ce qu'il risque c'est donc d'être bridé dans l'exercice de ses fonctions pour la fin de son deuxième dernier mandat présidentiel, mais uniquement à partir du 3 janvier 2027, date à laquelle le nouveau Congrès siègera. Donald Trump aura donc encore deux mois pour faire passer des lois ou nommer de nouveaux juges à la Cour suprême, qui elle est déjà à majorité républicaine.