Défense : pourquoi le Japon lâche les États-Unis au profit de la France

Face aux menaces militaires grandissantes et à l'incertitude face aux frasques de Donald Trump, le Japon accélère sa transformation militaire et diversifie ses alliances. Pour surmonter sa forte dépendance envers Washington, Tokyo se tourne désormais vers l'Europe, et offre une opportunité inédite à l'industrie française.

Face à la dégradation rapide du contexte géopolitique en Asie de l'Est, le Japon accélère sa transformation militaire et se tourne désormais vers l'Europe et la France pour diversifier ses alliances stratégiques. Face aux menaces directes posées par la Chine, la Russie et la Corée du Nord, la Première ministre Sanae Takaichi a fait de la défense une priorité absolue. Ce virage se traduit par des budgets en hausse et un assouplissement historique des exportations d'armes nippones. Mais cette ambition de réarmement se heurte à une vulnérabilité majeure : une dépendance de 95% envers les importations militaires venues des États-Unis.

Historiquement ancrée dans la doctrine Yoshida, qui confiait la sécurité du pays à Washington au profit du développement économique, la tutelle technologique et industrielle américaine reste écrasante au Japon. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), cité par BFMTV, l'écrasante majorité des équipements militaires importés provient des États-Unis. Si Tokyo produit sous licence des systèmes clés comme les missiles Patriot ou les avions F-2 dérivés de Lockheed Martin, cette dépendance apparaît comme dangereuse à un moment où le soutien américain apparaît plus incertain à chaque nouvelle frasque de Donald Trump sur la scène diplomatique.

La France tire son épingle du jeu

En parallèle, l'industrie de défense nippone peine à prendre seule le relais. Dans une analyse récente, l'Institut français des relations internationales (IFRI) met en avant les contraintes structurelles qui freinent les industriels locaux : capacités de production limitées, manque de main-d'œuvre qualifiée et faible expérience à l'export. Si les chantiers navals japonais satisfont pour le moment la marine nationale, l'archipel doit s'associer à des partenaires étrangers pour moderniser l'ensemble de ses forces.

C'est précisément dans cette brèche que la France tire brillamment son épingle du jeu. L'Europe s'imposant comme un partenaire naturel pour Tokyo en raison d'intérêts sécuritaires convergents, le secteur français de l'armement fait figure de pionnier sur l'archipel. Mi-octobre, le groupe Thales a franchi un cap historique en annonçant l'ouverture du tout premier centre de services pour la défense installé par une entreprise étrangère au Japon, tout en accélérant ses recrutements locaux pour répondre aux besoins urgents de l'armée nippone.

S'émanciper de l'Amérique

Cette percée française met en lumière une complémentarité industrielle entre Paris et Tokyo. Alors que le Japon excelle dans l'électronique de défense, le naval et les technologies à double usage, la France et ses partenaires européens apportent une expertise dans la production de munitions, l'artillerie, les missiles et la montée en cadence de la fabrication.

Ce rapprochement inédit s'inscrit dans une dynamique plus large de diversification des partenariats de défense japonais. Déjà engagé avec le Royaume-Uni et l'Italie dans le programme d'avion de combat du futur (GCAP), le Japon entend rompre progressivement avec son tête-à-tête historique américain. L'implantation de Thales pose les bases d'une émancipation progressive de l'Amérique et d'un ancrage industriel français qui pourrait durer dans l'archipel.