Mer Noire : comment la France participe-t-elle aux secours après les attaques de navires ?

Trois navires ont été visés ces derniers jours en mer Noire. Un avion de patrouille français, engagé sous la bannière de l'Otan, participe aux opérations de sauvetage.

Depuis quinze jours, un appareil français surveille les eaux de la mer Noire. Un avion de patrouille maritime Atlantique 2, déployé dans le cadre de l'Otan, a pris part aux opérations de secours organisées après plusieurs attaques contre des navires, a indiqué samedi 24 octobre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, en déplacement à Varna, en Bulgarie. L'appareil "est là depuis deux semaines et a contribué aux opérations de sauvetage", a-t-il précisé comme le rapporte RTL.

Le ministre a rappelé que "trois navires ont été attaqués", dont l'un a sombré en quelques minutes à 100 kilomètres de la côte. Il a également présenté son déplacement comme un geste de "soutien et de solidarité" envers Sofia, au nom de la France et des Européens. Ces attaques, qui visent des bâtiments au large de l'Ukraine, en guerre, se multiplient depuis plusieurs semaines.

Que s'est-il passé vendredi au large de la Roumanie ?

Le dernier incident en date remonte au vendredi 23 octobre. Le Khoryv, un cargo battant pavillon des Comores, a été touché par un drone près du port roumain de Constanta. Neuf marins qui se trouvaient à bord ont été secourus. Un autre serait mort et trois sont portés disparus, selon les autorités roumaines, qui font état d'un équipage composé de dix Ukrainiens et de trois Azerbaïdjanais.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite "profondément alarmée" par cette "nouvelle escalade russe". De son côté, le président roumain, Nicusor Dan, y voit également une action russe liée à la guerre en Ukraine. Face à ces attaques, l'Otan a annoncé en début de semaine le déploiement de moyens supplémentaires, dont l'appareil français. La Roumanie affirme avoir abattu deux drones au-dessus de la mer Noire le 17 octobre.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs salué le projet européen de création d'une "plateforme de sécurité maritime", prévue à Varna et à Constanta dans les années à venir. Son objectif : surveiller la situation en temps réel, partager les informations et donner l'alerte plus rapidement afin de prévenir ce type d'attaque.

