Election présidentielle 2026 au Brésil : la victoire de Lula face à Bolsonaro peut-elle être annulée ? Le résultat contesté

L'élection présidentielle 2026 au Brésil a été remportée par le président sortant Lula ce dimanche 25 octobre à l'issue d'un scrutin mouvementé. Son adversaire, Flavio Bolsonaro, a demandé l'annulation du vote.

Le résultat de l'élection présidentielle 2026 au Brésil a créé la surprise. Alors que Flavio Bolsonaro, le fils de Jaïr Bolsonaro qui a présidé le pays de janvier 2019 à janvier 2023, s'était imposé au 1er tour avec 47 % des suffrages - contre 45 % pour le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva - et dominait tous les sondages, c'est Lula qui a remporté le scrutin le dimanche 25 octobre. Une victoire arrachée de peu avec 51,79 % des voix, mais qui suffit à maintenir la gauche à la tête du Brésil.

Luiz Inacio Lula da Silva remporte ainsi son quatrième mandat présidentiel non consécutif. L'homme a gouverné le pays de janvier 2003 à janvier 2011 et est revenu à la tête du Brésil en janvier 2022 après avoir battu son prédécesseur d'extrême droite Jaïr Bolsonaro. A l'époque, le retour de la gauche à la présidence avait contrasté avec la vague d'extrême droite qui commençait à gagner l'Amérique du Sud. En 2026, le résultat de l'élection présidentielle va une nouvelle fois à l'encontre de la tendance politique sud-américaine.

Bolsonaro conteste la victoire de Lula à l'élection présidentielle

La victoire de Lula à l'élection présidentielle au Brésil est cependant contestée par Flavio Bolsonaro. Après l'annonce des résultats, le candidat conservateur et fils de l'ancien président brésilien a jugé "impossible de reconnaître les élections" lors d'une conférence de presse à Brasilia et a annoncé demander "l'annulation des élections". Il dénonce des "magouilles" dans l'organisation du scrutin qui s'est déroulé, selon lui, de façon "inacceptable". Flavio Bolsonaro fait notamment référence à la prolongation du vote de deux heures décidée par le Tribunal suprême fédéral après un recours de l'équipe de Lulo. Cette dernière pointait le fait que des électeurs avaient été empêchés d'aller voter par la suppression de bus dans certaines villes du Nord-Est du Brésil. A noter que le camp de Flavio Bolsonaro a également demandé la prolongation du vote dans deux régions en raison de "pluies intenses" qui auraient empêché les électeurs d'aller voter.

Mais si Flavio Bolsonaro conteste le résultat de l'élection présidentielle au Brésil, sa procédure n'a a priori que peu de chances d'aboutir. Il faudrait pour cela qu'un préjudice supérieur aux 4,4 millions de voix d'écart entre les deux candidats soit démontré explique Le Monde. Or, les juges du Tribunal supérieur électoral et du Tribunal suprême fédéral se sont déjà réunis dans la soirée de dimanche et ont exclu toute annulation du scrutin, malgré la reconnaissance que de quelques défaillances de le déroulement de l'élection. La justice ne semble donc pas du côté de Bolsonaro. Même un magistrat nommé par son père, le juge Nunes Marques, estime que la prolongation du vote n'a pas modifié le résultat du scrutin : "La décision du tribunal n'a entraîné aucun changement".

La précédente victoire de Lula à la présidentielle déjà contestée

Lula sera donc bien reconduit dans ses fonctions présidentielles le 1er janvier 2027. Il faudra toutefois être vigilant, car la précédente élection présidentielle également remportée par Lula a prouvé que la contestation du camp bolsonariste pouvait aller jusqu'au blocage du pays et à la prise d'assaut des trois places du pouvoir brésilien : le Congrès national - équivalent du Parlement -, la Cour fédérale suprême et le palais présidentiel du Planalto.

Les manifestations électorales du camp bolsonariste, encouragées par Jaïr Bolsonaro, avaient duré plus de deux mois jusqu'aux émeutes du 8 janvier 2023, mais n'avaient pas réussi à renverser le pouvoir. L'ancien président, qui avait refusé de reconnaître sa défaire, a même été condamné à 27 ans de prison pour avoir tenté de s'accrocher au pouvoir. Il purge actuellement sa peine en résidence surveillée.