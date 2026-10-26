Législatives en Israël : Netanyahou maintenu ou remplacé ? Un jeu d'alliance se prépare

Plus de sept millions d'Israéliens sont appelés aux urnes mardi. Dans le cadre des élections législatives en Israël, ils doivent désigner les 120 députés de la Knesset, ce qui impactera forcément l'avenir de Benyamin Netanyahou.

Les élections législatives se tiennent ce mardi 27 octobre en Israël. Les Israéliens, qui bénéficient d'un jour férié pour aller voter comme pour chaque législatives, sont plus de 7,3 millions à être inscrits sur les listes électorales. Concrètement, la question sera de savoir s'ils sont pour ou contre Benyamin Netanyahou. L'actuel Premier ministre israélien était en effet déjà en poste au moment du drame du 7 octobre 2023 et on lui doit la terrible riposte que l'on connaît dans la bande de Gaza.

Les enjeux de ce scrutin sont nombreux. Israël, rappelons-le, est un pays en guerre depuis trois ans et sur de multiples fronts. À 77 ans, Benyamin Netanyahou compte bien garder son poste, qu'il a déjà occupé depuis plus de 18 ans. Mais celui qui se voulait être le "Monsieur Sécurité", relève TF1 Info, semble avoir failli à sa tâche avec les attaques du 7 octobre. De plus, il fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza et d'un procès en Israël pour corruption. Suffisant pour le mettre hors-jeu ? Pas forcément. De nombreux Israéliens l'apprécient toujours. Par ailleurs, le système israélien est bien différent du système français et même en cas de défaite du clan de Benyamin Netanyahou sur le papier, le Premier ministre pourrait tout de même retrouver son poste...

Les élections législatives en Israël, comment ça marche ?

Pour les élections législatives en Israël, les électeurs doivent choisir "un bulletin portant le nom et les lettres d'identification de leur liste électorale préférée, imprimés en hébreu et parfois aussi en arabe", indique Ynetnews. Un électeur vote ainsi pour une liste dans sa totalité. Fait important : contrairement à la France, Israël n'est pas divisée en circonscriptions électorales. De fait, les députés ne sont pas élus par les électeurs d'une zone géographique particulière, mais par l'ensemble des Israéliens.

La répartition des sièges est donc très différente. Au nombre de 120, ils sont proportionnellement répartis en fonction des résultats que chacune des listes a obtenu. À noter qu'un pourcentage minimal des suffrages exprimés doit être atteint par une liste pour obtenir des sièges. Il est appelé le "seuil électoral". Afin de limiter la fragmentation parlementaire et contraindre les petits partis à se regrouper, depuis 2014, il a été fixé à 3,25% des suffrages exprimés, relaie le Jerusalem Post. Si ce seuil est franchi, une liste se garantie automatiquement au moins quatre sièges. Quant aux autres sièges, le calcul est simple : les voix obtenues par toutes les listes qualifiées sont additionnée et le total divisé par 120, ce qui permet de savoir combien de voix vaut un siège.

Ainsi, explique le Jerusalem Post, pour 4 millions de votes exprimés, une liste doit obtenir au moins 130 000 voix pour faire partie des admis. Si on détermine par la suite que les listes reçues obtiennent 3,6 millions de voix, un siège équivaut alors 30 000 voix. Si une liste recueille 310 000 voix, elle obtiendra donc 10 sièges tout en gardant 10 000 voix de côté qui pourront lui servir lors de la répartition des sièges non attribués à l'issue de cette première répartition. La méthode Bader-Ofer est ensuite appliquée pour répartir les fameux sièges non-attribués lors du premier tour. Il faut alors diviser "le total des voix de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, plus un", explique le média. La liste qui obtient le résultat le plus élevé se voit remettre le siège suivant. On répète ensuite le calcul jusqu'à ce que tous les sièges aient pu être attribués.

Quels sont les enjeux des élections législatives israéliennes ?

À l'issue des élections législatives, le président israélien dispose de sept jours pour consulter les différents groupes parlementaires et désigner l'un des membres de la Knesset pour former le gouvernement. Celui-ci n'est pas forcément issu du groupe qui a obtenu le plus de sièges. Il doit avant tout être jugé "capable de rassembler un soutien parlementaire suffisant" pour mettre sur pied un gouvernement. Cette personne a ensuite 28 jours, voire 14 jours de plus au besoin, pour y parvenir et soumettre son gouvernement à un vote de confiance de la Knesset.

En cas d'échec, une autre personne est désignée pour tenter de former un gouvernement. Après deux tentatives infructueuses, il revient aux membres de la Knesset de nommer dans les 21 jours qui suivent un troisième candidat, qui disposera lui de 14 jours pour former un gouvernement, faute de quoi, de nouvelles élections devront être organisées. En attendant, le gouvernement sortant reste en place.

Benyamin Netanyahou et Gadi Eisenkot au coude-à-coude

Ex-chef de l'armée, Gadi Eisenkot, 66 ans, ne dispose pas vraiment d'une grande expérience politique, mais la mort au combat de son fils ainsi que de deux de ses neveux engagés dans la guerre à Gaza lui ont apporté un grand capital sympathie lors de la campagne. Il est aujourd'hui le principal opposant de Benyamin Netanyahou.

Globalement toutefois, il partage de nombreuses idées communes avec Benyamin Netanyahou concernant le conflit israélo-palestinien : il se dit opposé à la création d'un État palestinien, pour la colonisation en Cisjordanie et dit vouloir faire tomber le Hamas en 18 mois s'il arrive au pouvoir. Une chose est sûre à ce jour, le combat s'annonce serré et malgré les élections, rien n'est gagné d'avance pour personne. Faute de victoire ou d'accord favorable, Benyamin Netanyahou semble avoir tout intérêt à faire traîner les choses pour rester au pouvoir. Avec une Knesset trop divisée, les Israéliens pourraient être amenés à retourner aux urnes dans quelques semaines...