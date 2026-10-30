Résultats des législatives en Israël : Nétanyahou en tête mais sans majorité... Quelle coalition pour quel Premier ministre ?

Les résultats des élections législatives en Israël n'ont donné la majorité absolue à aucun parti, pas même à la coalition de Benyamin Nétanyahou arrivée en tête. Des tractations sont nécessaires pour former un gouvernement.

Israël dans l'impasse après les élections législatives ? Le scrutin s'est tenu le mardi 27 octobre et les résultats définitifs, connus depuis le vendredi 30 octobre, ne désignent aucune vainqueur. Pas une seule des coalitions en lice n'a réussi à obtenir la majorité absolue à la Knesset, le Parlement israélien.

Alors que 61 sièges sur les 120 de l'assemblée sont nécessaires pour décrocher une majorité et pouvoir former un gouvernement capable de diriger le pays, les résultats des législatives en Israël ont accordé 53 sièges à la coalition de droite et d'extrême droite sortant de Benyamin Nétanyahou, 48 sièges au bloc d'opposition de Gadi Eisenkot et 19 aux partis arabes qui ont enregistré une percée historique.

Face à de tels résultats aux élections législatives, plusieurs scénarios sont sur la table : la formation d'un gouvernement d'union nationale entre le camp de Nétanyahou et de Eisenkot, une alliance entre le bloc d'opposition et les partis arabes pour renverser Nétanyahou ou un statu quo et un retour aux urnes.

Nétanyahou ou un autre ? Un nouveau Premier ministre désigné après les législatives en Israël

Une fois les résultats des élections législatives connus, le président israélien Isaac Herzog dispose de sept jours pour désigner un Premier ministre jugé "capable de rassembler un soutien parlementaire suffisant", et si possible une majorité absolue, à la Knesset. Ce dernier n'est donc pas forcément issu du parti arrivée en tête aux législatives. Ce nouveau chef de gouvernement a ensuite 42 jours pour trouver une majorité au sein du Parlement ou former un gouvernement minoritaire mais suffisamment soutenu pour diriger. S'il échoue, le président désigne un nouveau Premier ministre disposant du même délai d'environ pour trouver un soutien majoritaire. En cas de nouvel échec, le président peut convoquer de nouvelles élections législatives. Jusqu'à la formation d'un gouvernement, c'est le Premier ministre sortant, Benyamin Nétanyahou qui reste à la tête du gouvernement.

Le président Isaac Herzog aurait dans l'idée de voir de se former un gouvernement d'union nationale rassemblant les forces de Benyamin Nétanyahou et de Gadi Eisenkot derrière le Premier ministre sortant et au pouvoir depuis 18 ans. Mais faute de soutiens suffisants, il pourrait être contraint de se tourner vers quelqu'un d'autre et Gadi Eisenkot figure parmi les ministrables.

Un gouvernement d'union nationale possible entre Nétanyahou et Eisenkot

Les résultats des législatives donnent un avantage à la coalition sortante de Benyamin Nétanhyahou sans lui accorder de majorité absolue. Pour rester au pouvoir, le Premier ministre sortant a donc besoin de trouver des soutiens supplémentaires. "Nous devons mettre en place un gouvernement de droite fort", a ainsi déclaré Benyamin Nétanyahou appelant "la majorité juive et sioniste à se ressaisir et s’unir". Un appel à former une union nationale derrière lui lancé à certaines forces de la coalition de Gadi Eisenkot, notamment aux nationalistes.

L'idée d'un gouvernement d'union nationale a cependant été rejetée par Gadi Eisenkot, principal opposant du Premier ministre sortant qui estime que les résultats des législatives sont un "désaveu complet" pour Benyamin Nétanyahou.

Une coalition entre l'opposition et les partis arabes contre Nétanyahou

Le bloc d'opposition de Gadi Eisenkot est également minoritaire et sa seule chance d'obtenir une majorité absolue, autre qu'un rapprochement avec le camp sortant, est une alliance avec les parties arabes. Un tel rassemblement reste difficile à envisager compte tenu du fossé et de la défiance entre la majorité juive du pays et les arabes israéliens, d'autant plus que des partis nationalistes et sionnistes figurent dans le bloc de Gadi Eisenkot.

Une méfiance vis-à-vis de la communauté arabe sur laquelle insistent le Premier ministre et ses alliés qui accusent les parties arabes d'avoir "volé les élections" et ont exigé l'ouverture d'une enquête des services de renseignement intérieur sur une potentielle "ingérence étrangère" ayant profité à ces partis. Gadi Eisenkot a soutenu la tenue d'une enquête, sans appuyer les accusations, et déclaré qu'une ingérence avéré serait "inacceptable et extrêmement grave". Les forces les plus à droite du bloc d'oppositions, elles, se sont déjà opposées à l'idée d'une alliance.

Pour autant, Yaïr Golan, représentant de la gauche dans la coalition de Gadi Eisenkot, a encouragé cette alliance et nombre d'Israéliens participent déjà à des rassemblements pour demander et soutenir une telle alliance contre Benyamin Nétanyahou. Les partis arabes ont aussi envoyés des signaux positifs concernant un rapprochement avec le bloc de Gadi Eisenkot. Ils refusent de rejoindre un gouvernement former par l'opposition, mais se disent prêts à le soutenir pour faire tomber Benyamin Nétanyahou. "Nous ne voyons pas comment nous pourrions participer à une coalition dans les circonstances actuelles. Mais pour faire tomber" le Premier ministre sortant, "nous pourrions soutenir un gouvernement alternatif, sans y entrer", a déclaré Youssef Jabareen, dirigeant de la Liste unifiée réunissant l'extrême gauche et les nationalistes.

De nouvelles élections législatives organisées en Israël ?

Les prochaines semaines seront cruciales pour la formation de possibles alliances entre les forces parlementaires en vue de la formation d'un gouvernement. Mais si aucune majorité ne voit le jour et que même un gouvernement minoritaire n'est pas mis en place, c'est un retour aux urnes qui se profilent. L'organisation de nouvelles législatives pourrait être le scénario le plus favorable pour Benyamin Nétanyahou qui semble dans l'impossibilité de trouver une majorité. Le Premier ministre sortant pourrait miser sur l'absence des votes des Israéliens de l'étranger revenu sur le territoire spécialement pour les élections et sur une mobilisation moins importantes des citoyens arabes. La participation de ces derniers a atteint des records durant les législatives (environ 80 %) et traduit la volonté de la communauté de rompre avec le gouvernement sortant.