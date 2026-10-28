Résultats des législatives en Israël : Netanyahou reprend l'avantage, mais rien n'est joué

Les résultats des élections législatives en Israël sont en train d'être dévoilés. Alors que la moitié des votes ont été dépouillés, la coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou obtient le plus de sièges, mais sans majorité absolue. De plus, ce ne sont que des résultats partiels.

Les élections législatives en Israël se sont tenues ce mardi 27 octobre. Les Israéliens, qui ont bénéficié d'un jour férié pour aller voter, étaient plus de 7,3 millions à être inscrits sur les listes électorales. Ils ont massivement pris part à ce scrutin : le taux de participation a atteint un record avec 77,7%, le plus haut depuis 1999. Ce scrutin permet de renouveler l'intégralité des élus de la Knesset - équivalent du Parlement - et son résultat a un impact sur le nom du Premier ministre. Les législatives israéliennes apparaissaient donc aussi comme un référendum pour ou contre Benyamin Netanyahou.

Des premières estimations sont tombées dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote à 22 heures, soit 21 heures à Paris. Le camp de Benyamin Netanyahou a tenté de faire prolonger le vote, mais la Commission électorale a estimé que les circonstances "ne justifi[ai]ent pas une prolongation. Le "bloc du changement" de Gadi Eisenkot, principal opposant de Benyamin Netanyahou, était donné en tête avec 52 ou 53 des 120 sièges de la Knesset. Ce mercredi matin, la tendance s'est inversée. Alors que la moitié des suffrages ont été dépouillés, selon les données publiées par la Commission centrale des élections israéliennes, la coalition du Premier ministre est passé devant. Après le dépouillement de 50,1% des bulletins, le Likoud et ses alliés sont crédités de 56 sièges sur 120 contre 49 pour l'opposition et 15 pour les partis arabes. Selon certains médias israéliens, après le dépouillement de plus de deux tiers des bulletins, le Premier ministre et ses alliés tomberaient à 54 sièges contre 48 sièges pour l'opposition et 18 pour les partis arabes. Ces résultats restent partiels et peuvent donc encore évoluer. La Commission centrale des élections va progressivement publier les résultats officiels, mais ce processus peut durer plusieurs jours.

Même avec ce résultat, le Premier ministre n'obtiendrait pas une majorité absolue, soit au moins 61 sièges sur 120. "Nous devons mettre en place un gouvernement de droite fort", a alors déclaré Benyamin Nétanyahou, qui a appelé "la majorité juive et sioniste à se ressaisir et s’unir". Il a ajouté que "Israël fait face à une opportunité historique unique avec notre partenaire le président Trump pour éliminer définitivement la menace existentielle de l'Iran". De son côté Gadi Eisenkot a commenté les premières estimations hier soir et voit ses résultats comme un "désaveu complet pour son adversaire". Les listes arabes israéliennes, Raam (Liste arabe unie, islamiste modéré) et la Liste unifiée (extrême gauche) sont aussi parvenues à faire leur place. Le dirigeant de Raam, Mansour Abbas, s'était d'ailleurs dit prêt à travailler avec Gadi Eisenkot, mais ce dernier avait avancé ne pas être du même avis. Du côté du Premier ministre, il a largement fait campagne contre ces partis.

Après la proclamation officielle des résultats, le président Isaac Herzog va désigner un candidat pour former un gouvernement. Il pourra s'agir d'une coalition pour disposer de la majorité, d'un gouvernement minoritaire ou encore d'un gouvernement d'union nationale. Cette dernière option est la moins probable. Une impasse pourrait cependant rapidement se dessiner si Netanyahu refuse toute alliance tout comme le bloc d'opposition. En cas d'échec, les Israéliens seront une nouvelle fois appelés aux urnes et Benyamin Nétanyahou resterait Premier ministre par intérim.

Cette division dans les résultats reflète la polarisation du pays, renforcée depuis les attaques du 7 octobre 2023. Les enjeux des élections législatives en Israël sont ainsi nombreux. L'État hébreu est en guerre depuis trois ans et sur de multiples fronts. À 77 ans, Benyamin Netanyahou qui se voulait être le "Monsieur Sécurité"semble avoir failli à sa tâche lors des attaques du 7 octobre. De plus, il fait aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés dans la bande de Gaza et d'un procès en Israël pour corruption.

Comment fonctionnent les élections législatives en Israël ?

Pour les élections législatives en Israël, les électeurs ont dû choisir "un bulletin portant le nom et les lettres d'identification de leur liste électorale préférée, imprimés en hébreu et parfois aussi en arabe", expliquait Ynetnews. Un électeur vote ainsi pour une liste dans sa totalité. Fait important : contrairement à la France, Israël n'est pas divisée en circonscriptions électorales. De fait, les députés ne sont pas élus par les électeurs d'une zone géographique particulière, mais par l'ensemble des Israéliens.

La répartition des sièges est donc très différente. Au nombre de 120, ils sont proportionnellement répartis en fonction des résultats que chacune des listes a obtenus. À noter qu'un pourcentage minimal des suffrages exprimés doit être atteint par une liste pour obtenir des sièges. Il est appelé le "seuil électoral". Afin de style="font-size: 1rem;"> limiter la fragmentation parlementaire et contraindre les petits partis à se regrouper, depuis 2014, il a été fixé à 3,25% des suffrages exprimés, relaie le Jerusalem Post. Si ce seuil est franchi, une liste se garantit automatiquement au moins quatre sièges. Quant aux autres sièges, le calcul est simple : les voix obtenues par toutes les listes qualifiées sont additionnées et le total divisé par 120, ce qui permet de savoir combien de voix vaut un siège.

Ainsi, pour quatre millions de votes exprimés, une liste doit obtenir au moins 130 000 voix pour faire partie des admis. Si on détermine par la suite que les listes reçues ont rassemblé un total de 3,6 millions de voix, un siège équivaut alors à 30 000 voix. Si une liste recueille 310 000 voix, elle obtiendra donc 10 sièges tout en gardant 10 000 voix de côté qui pourront lui servir lors de la répartition des sièges non attribués à l'issue de cette première répartition.

La méthode Bader-Ofer est ensuite appliquée pour répartir les fameux sièges non-attribués lors du premier tour. Il faut alors diviser "le total des voix de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, plus un", explique le média. La liste qui obtient le résultat le plus élevé se voit remettre le siège suivant. On répète ensuite le calcul jusqu'à ce que tous les sièges aient pu être attribués.

Les résultats des législatives décident-ils du nom du Premier ministre ?

Le Premier ministre israélien n'est pas forcément issu du parti ayant recueilli le plus de sièges à la Knesset. Ce dernier est nommé par le président israélien dans un délai de sept jours à l'issue des législatives et après la consultation des différents groupes parlementaires. Si le Premier ministre n'a pas a justifié d'un nombre majoritaire d'élus, il doit être "capable de rassembler un soutien parlementaire suffisant", et si possible une majorité, pour mettre sur pied un gouvernement. Cette personne a ensuite 28 jours, voire 14 jours de plus au besoin, pour y parvenir et soumettre son gouvernement à un vote de confiance de la Knesset.

En cas d'échec, une autre personne est désignée pour tenter de former un gouvernement. Après deux tentatives infructueuses, il revient aux membres de la Knesset de nommer dans les 21 jours qui suivent un troisième candidat, qui disposera lui de 14 jours pour former un gouvernement, faute de quoi, de nouvelles élections devront être organisées. En attendant, le gouvernement sortant reste en place.

Benyamin Netanyahou peut donc être à nouveau désigner par le président israélien à l'issue des législatives, mais il devrait jouer d'alliance avec les groupes parlementaires en fonction du nombre de chacun pour s'approcher d'une majorité. Jusqu'à présent, le Premier ministre gouvernait avec ses alliés d'extrême droite. Si ces forces venaient à perdre des sièges, de nouvelles alliances pourraient être nécessaires et d'autres coalitions pourraient supplanter l'actuel bloc gouvernemental.

Qui est Gadi Eisenkot, principal opposant de Benyamin Netanyahou ?

Le principal opposant de Benyamin Netanyahou aux législatives en Israël est l'Ex-chef de l'armée, Gadi Eisenkot. L'homme de 66 ans ne dispose pas vraiment d'une grande expérience politique, mais la mort au combat de son fils ainsi que de deux de ses neveux engagés dans la guerre à Gaza lui a apporté un grand capital sympathie lors de la campagne. Lors de ces élections législatives, il était le principal opposant de Benyamin Netanyahou. Toutefois, Gadi Eisenkot partage de nombreuses idées communes avec le Premier ministre israélien sortant concernant le conflit israélo-palestinien : il se dit opposé à la création d'un État palestinien, pour la colonisation en Cisjordanie et dit vouloir faire tomber le Hamas en 18 mois s'il arrive au pouvoir. Les divergences entre les deux hommes concernant surtout la politique intérieure.

Dernières mises à jour

10:00 - De nouveaux résultats dévoilés Selon des médias israéliens, la coalition du Premier ministre obtiendrait 54 sièges, après plus de deux tiers des bulletins de vote dépouillés. Avec 72,4% des urnes dépouillées après 10 heures, heure locale, les résultats partiels publiés par la Commission électorale centrale israélienne attribuent 54 sièges au bloc de Netanyahou, selon The Times of Israel. Le bloc de l'opposition devrait obtenir 48 sièges et les partis arabes 18. 09:45 - Une impasse qui peut bénéficier à Benyamin Netanyahou Benyamin Netanyahou semble avoir intérêt à ce que les tractations trainent. Le Premier ministre sortant pourrait rester en fonction de façon intérimaire pendant les négociations, voire jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées. Son opposant Eisenkot ne veut pas en arriver là surtout au regard de la forte mobilisation de ce 27 octobre. Il estime que les Israéliens rejette le maintien du Premier ministre. 09:31 - Aucune coalition possible ? Les tractations qui suivront les résultats officiels risquent d'être compliquées. La participation exceptionnelle et la poussée des deux listes arabes rebatten les cartes. La Raam (Liste arabe unie, islamiste modéré) et la Liste unifiée (extrême gauche) sont pour le moment à 15 sièges. Le dirigeant de Raam, Mansour Abbas, a assuré être prêt à travailler avec Gadi Eisenkot du bloc d'opposition. Cela pourrait permettre une coalition avec la majorité absolue. Ce dernier a toutefois toujours avancé ne pas envisager une telle alliance. Son bloc se refuse aussi à établir un gouvernement minoritaire. "Il est hors de question de former un gouvernement qui s'appuie sur des partis arabes", a, pour sa part, indiqué le Premier ministre. La situation semble pour le moment bloqué. 09:22 - De nouvelles élections sont possibles en Israël Une fois que les résultats officiels seront proclamés, plusieurs scénarios sont possibles. Le président devra charger un candidat de former un gouvernement. Cela pourra prendre la forme d'une coalition pour avoir la majorité, d'un gouvernement minoritaire qui s'appuie sur le soutien ponctuel de certains députés ou d'un gouvernement d'union nationale. Au vu des divisions, la dernière option est peu probable. En cas d'impasse, les Israéliens pourraient de nouveau être appelés aux urnes. Cela a été le cas entre 2019 et 2021. Israël pourrait se diriger vers de nouvelles élections "dans quelques semaines ou dans quelques mois", a estimé l'historien Vincent Lemire, ce mercredi matin sur franceinfo. 09:15 - Trump avance avoir aidé Nétanyahou Benyamin Nétanyahou a déclaré ce mercredi que son pays avait "une opportunité historique d'éliminer la menace iranienne". "Israël fait face à une opportunité historique unique avec notre partenaire le président [Donald] Trump pour éliminer définitivement la menace existentielle de l'Iran", a-t-il affirmé. De son côté, Donald Trump s'est vanté d'avoir "beaucoup aidé" le Premier ministre. Il avance que son soutien affirmé le 18 octobre aurait selon lui "beaucoup aidé" Benyamin Nétanyahou lors de sa campagne. LIRE PLUS

Les résultats des élections législatives en Israël sont en train de tomber après que les électeurs soient passés aux urnes le 27 octobre. Des tractations s'en suivront entre les partis.