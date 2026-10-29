Résultats des législatives en Israël : Nétanyahou sans majorité, les partis arabes décisifs... Une alliance ou un retour aux urnes

Les résultats des élections législatives en Israël sont presque complets, mais ne donnent la majorité à aucun parti. Des alliances sont donc nécessaires pour Nétanyahou ou son principal rival Eisenkot s'ils ne veulent pas retrouver aux urnes. Les partis arabes pourraient être la clef.

Les élections législatives en Israël se sont tenus le 27 octobre, mais le dépouillement n'est pas encore terminé et pourrait se poursuivre jusqu'au vendredi 30 octobre. Plus de 90 % des suffrages ont été comptabilisés, mais les votes des militaires et réservistes israéliens doivent encore être dépouillés et ajouté aux résultats du scrutin. Ce sont environ 400 000 à 500 000 suffrages qui doivent encore être dépouillés.

Les résultats des législatives justement sont pour l'heure très serrés et n'attribuent la majorité à aucune des coalition en jeu. L'alliance de droite, d'extrême droite et d'ultra-religieux de Benyamin Nétanyahou dispose de 53 sièges à la Knesset - le Parlement israélien -, tandis que les forces d'opposition composé de la gauche, des ultra-nationalistes laïcs et du centre droit réunies derrière Gadi Eisenkot rassemble 48 sièges. Ils sont donc loin de la majorité absolue fixé à 61 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Des alliances semble donc inévitable pour former un gouvernement majoritaire ou a minima un gouvernement minoritaire soutenu par d'autres partis. Dans ce jeu d'alliance, les partis arabes qui ont fait une percée en obtenant 19 sièges peuvent jouer un rôle crucial.

Quels sont les résultats définitifs des législatives en Israël ?

Les résultats officiels des élections législatives en Israël seront communiqués le mercredi 4 novembre, soit une semaine après le jour du scrutin. Ce délai est aussi celui laissé au président israélien Isaac Herzog pour désigner un Premier ministre jugé "capable de rassembler un soutien parlementaire suffisant", et si possible une majorité absolue, à la Knesset. D'où l'importance de connaître la répartition des sièges entre les forces et les coalitions en lice.

Le Premier ministre a ensuite un mois et demi pour trouver une majorité au sein du Parlement, former un gouvernement minoritaire mais suffisamment soutenu ou former un gouvernement d'union nationale. La troisième hypothèse étant la moins probable au regard des relations entre les différentes forces parlementaires. S'il échoue, le président désigne un nouveau Premier ministre disposant du même délai d'environ 45 jours pour trouver un soutien majoritaire. En cas de nouvel échec, le président peut convoquer de nouvelles élections législatives. Jusqu'à la formation d'un gouvernement, c'est le Premier ministre sortant, Benyamin Nétanyahou qui reste à la tête du gouvernement.

Nétanyahou, Eisenkot et partis arabes... Quelles coalitions possibles après les législatives en Israël ?

Les résultats des législatives donnent un avantage à la coalition sortante de Benyamin Nétanhyahou sans lui accorder de majorité absolue. Pour rester au pouvoir, le Premier ministre sortant a donc besoin de trouver des soutiens supplémentaires. "Nous devons mettre en place un gouvernement de droite fort", a ainsi déclaré Benyamin Nétanyahou appelant "la majorité juive et sioniste à se ressaisir et s’unir". Un appel à former une union nationale derrière lui - scénario souhaité par le président Isaac Herzog - lancé à certaines forces de la coalition de Gadi Eisenkot, notamment aux nationalistes.

L'idée d'un gouvernement d'union nationale a cependant été rejetée par Gadi Eisenkot, principal opposant du Premier ministre sortant qui estime que les résultats des législatives sont un "désaveu complet" pour Benyamin Nétanyahou. Mais le bloc d'opposition de Gadi Eisenkot est également minoritaire et sa seule chance d'obtenir une majorité absolue est une alliance avec les parties arabes. Un tel rassemblement reste difficile à envisager compte tenu du fossé et de la défiance entre la majorité juive du pays et les arabes israéliens, d'autant que des partis nationalistes et sionnistes figurent dans le bloc de Gadi Eisenkot. Les forces les plus à droite du bloc se sont déjà opposées à l'idée. Seul Yaïr Golan, représentant de la gauche dans la coalition, a encouragé cette alliance.

Les partis arabes ont aussi envoyés des signaux positifs concernant un rapprochement avec le bloc de Gadi Eisenkot. Ils refusent de rejoindre un gouvernement former par l'opposition, mais se disent prêts à le soutenir pour faire tomber Benyamin Nétanyahou. "Nous ne voyons pas comment nous pourrions participer à une coalition dans les circonstances actuelles. Mais pour faire tomber" le Premier ministre sortant, "nous pourrions soutenir un gouvernement alternatif, sans y entrer", a déclaré Youssef Jabareen, dirigeant de la Liste unifiée réunissant l'extrême gauche et les nationalistes.

De nouvelles élections législatives organisées en Israël ?

Les prochaines semaines seront cruciales pour la formation de possibles alliances entre les forces parlementaires en vue de la formation d'un gouvernement. Mais si aucune majorité ne voit le jour et que même un gouvernement minoritaire n'est pas mis en place, c'est un retour aux urnes qui se profilent. L'organisation de nouvelles législatives pourrait être le scénario le plus favorable pour Benyamin Nétanyahou qui semble dans l'impossibilité de trouver une majorité. Le Premier ministre sortant pourrait miser sur l'absence des votes des Israéliens de l'étranger revenu sur le territoire spécialement pour les élections et sur une mobilisation moins importantes des citoyens arabes. La participation de ces derniers a atteint des records durant les législatives (environ 80 %) et traduit la volonté de la communauté de rompre avec le gouvernement sortant.

Dernières mises à jour

12:25 - Environ 400 000 votes à dépouiller pour les législatives en Israël, l'équivalent de 12 sièges Depuis hier, le dépouillement des "doubles-enveloppes" a débuté en Israël. Il s'agit du décompte des votes des militaires et réservistes israéliens n'ayant pu se rendre dans les bureaux de vote le 27 octobre. Cela représente plus de 430 000 suffrages. Puis les législatives en Israël respectent un principe de proportionnelle, ces voix sont susceptibles de faire évoluer les résultats, notamment de modifier la répartition d'une douzaine de siège selon les calculs de RFI. 12:10 - 92 % des suffrages dépouillés : quels sont les résultats des législatives en Israël ? Ce jeudi 29 octobre, 92 % des suffrages des législatives en Israël ont été dépouillés. A ce stade, le camp de Benyamin Nétanyahou reste en tête mais dépourvu de majorité avec 53 sièges sur les 120 de la Knesset. Le bloc d'opposition de Gadi Eisenkot, lui, a pour l'heure doter de 49 sièges. Ce sont les partis arabes qui ont raflé la mise avec une percée leur permettant d'occuper 19 sièges. A noter que ces résultats sont encore susceptibles de changer avec le dépouillement des derniers votes, de là à modifier les rapports de force ?

Comment fonctionnent les élections législatives en Israël ?

Pour les élections législatives en Israël, les électeurs ont dû choisir "un bulletin portant le nom et les lettres d'identification de leur liste électorale préférée, imprimés en hébreu et parfois aussi en arabe", expliquait Ynetnews. Un électeur vote ainsi pour une liste dans sa totalité. Fait important : contrairement à la France, Israël n'est pas divisée en circonscriptions électorales. De fait, les députés ne sont pas élus par les électeurs d'une zone géographique particulière, mais par l'ensemble des Israéliens.

La répartition des sièges est donc très différente. Au nombre de 120, ils sont proportionnellement répartis en fonction des résultats que chacune des listes a obtenus. À noter qu'un pourcentage minimal des suffrages exprimés doit être atteint par une liste pour obtenir des sièges. Il est appelé le "seuil électoral". Afin de limiter la fragmentation parlementaire et contraindre les petits partis à se regrouper, depuis 2014, il a été fixé à 3,25% des suffrages exprimés, relaie le Jerusalem Post. Si ce seuil est franchi, une liste se garantit automatiquement au moins quatre sièges. Quant aux autres sièges, le calcul est simple : les voix obtenues par toutes les listes qualifiées sont additionnées et le total divisé par 120, ce qui permet de savoir combien de voix vaut un siège.

Ainsi, pour quatre millions de votes exprimés, une liste doit obtenir au moins 130 000 voix pour faire partie des admis. Si on détermine par la suite que les listes reçues ont rassemblé un total de 3,6 millions de voix, un siège équivaut alors à 30 000 voix. Si une liste recueille 310 000 voix, elle obtiendra donc 10 sièges tout en gardant 10 000 voix de côté qui pourront lui servir lors de la répartition des sièges non attribués à l'issue de cette première répartition.

La méthode Bader-Ofer est ensuite appliquée pour répartir les fameux sièges non-attribués lors du premier tour. Il faut alors diviser "le total des voix de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, plus un", explique le média. La liste qui obtient le résultat le plus élevé se voit remettre le siège suivant. On répète ensuite le calcul jusqu'à ce que tous les sièges aient pu être attribués.

Les résultats des législatives décident-ils du nom du Premier ministre ?

Le Premier ministre israélien n'est pas forcément issu du parti ayant recueilli le plus de sièges à la Knesset. Ce dernier est nommé par le président israélien dans un délai de sept jours à l'issue des législatives et après la consultation des différents groupes parlementaires. Si le Premier ministre n'a pas à justifier d'un nombre majoritaire d'élus, il doit être "capable de rassembler un soutien parlementaire suffisant", et si possible une majorité, pour mettre sur pied un gouvernement. Cette personne a ensuite 28 jours, voire 14 jours de plus au besoin, pour y parvenir et soumettre son gouvernement à un vote de confiance de la Knesset.

En cas d'échec, une autre personne est désignée pour tenter de former un gouvernement. Après deux tentatives infructueuses, il revient aux membres de la Knesset de nommer dans les 21 jours qui suivent un troisième candidat, qui disposera lui de 14 jours pour former un gouvernement, faute de quoi, de nouvelles élections devront être organisées. En attendant, le gouvernement sortant reste en place.