Elections de mi-mandat pour Trump : Texas, Alaska, Michigan... Quels résultats dans les swing states ?

Les midterms 2026 se tiennent ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis pour renouveler les élus du Congrès. L'issue du scrutin est déjà connue dans certains Etats, mais elle peut réserver des surprises les swing states.

Les Américains sont appelés aux urnes pour les midterms 2026, ou élections de mi-mandat, ce mardi 3 novembre. Le scrutin permet le renouvellement de la grande majorité des élus du Congrès : les 435 députés de la Chambre des représentants qui changent tous les deux ans ainsi que 35 des 100 sénateurs dont le mandat de six ans prend fin. Ces élections locales sont décisives pour l'ensemble du pays, car elles décideront de la nouvelle majorité parlementaire et donc de la fin du mandat de Donald Trump qui a, pour l'heure, le soutien de la majorité des deux chambres.

Les midterms regroupent plusieurs élections locales qui se jouent à différentes échelles. Les députés de la Chambre des représentants sont élus par circonscription et leur nombre dans chaque Etat dépend de la population de ce dernier. La Californie, Etat le plus peuplé, en compte une cinquantaine, tandis que plusieurs Etats ne compte qu'un seul élu comme le Delaware ou le Wyoming. Des députés de différents bords politiques peuvent donc être élus dans un même Etat, même si des tendances démocrates ou républicains apparaissent. Les élections des sénateurs sont un peu différentes, puisqu'elles se jouent au niveau de l'Etat. Chaque Etat américain compte deux sénateurs qui ne sont jamais élus en même temps, cela signifie qu'un seul camp est en mesure de représenter l'Etat à l'issue du scrutin.

Deux familles politiques s'affrontent aux Etats-Unis : les républicains et les démocrates. Il existe bien des partis indépendants qui ne sont cependant pas en mesure de rivaliser. Les Etats américains sont donc à majorité républicaine ou démocrate, et cet ancrage permet d'anticiper les résultats des élections, exception faire des swing states, ces Etats qui peuvent basculer d'un camp à l'autre entre deux scrutins.

Qu'est-ce qu'un swing state ?

Les swing states ou Etats clefs, sont les territoires américains où le nombre d'électeurs républicains et démocrates est suffisamment proche pour faire basculer le scrutin d'un côté ou de l'autre à chaque élection à la différence d'autres Etats où des majorités politiques sont établies et difficiles à renverser : l'Utah ou l'Alabama sont des Etats républicains historiques, tandis que New York et la Californie sont des bastions démocrates depuis toujours. Si certains Etats sont des swing states par nature sans prédominance politique, certains le deviennent le temps d'un élections lorsque les sondages apparaissent trop serrés pour départager clairement les candidats en lice et qu'une bascule, historique ou non, semble possible. Lors des midterms, le concept de swing states vaut surtout pour les élections des sénateurs, plus que pour celles des députés.

Aucune liste des swings states n'est officiellement établie, car elle évolue au fil des élections. Le plus souvent, on compte entre 7 et 13 Etats clefs. Pour les midterms 2026, une dizaine d'Etats sont considérés comme des swing states : l'Alaska, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, la Géorgie, le Maine, le Michigan, le Nebraska le New Hampshie, le Texas et l'Ohio.

Quels sont les résultats attendues dans les swing states aux midterms 2026 ?

Sur les douze swing states identifiés pour les midterms 2026, neuf ont penché vers le camp républicain lors des dernières élections et trois vers le camp démocrate. Mais d'après les résultats des sondages, plusieurs Etats ayant plébiscité le parti à l'éléphant pourraient offrir la victoire au parti bleu le 3 novembre prochain. Tour d'horizon Etat par Etat :

En Alaska

En Alaska, le parti républicain part théoriquement avec un avantage, mais le sénateur sortant Dan Sullivan n'est pas sur de rempiler. Les sondages le donnent en difficulté et même en retard d'un à deux points sur la candidate démocrate Mary Petlola. Celle-ci est toutefois accusée de fraude par le camp adverse après des révélations du New York Times selon lesquelles son équipe de campagne aurait engagé un homonyme du candidat républicain pour disperser les voix.

En Caroline du Nord

Le sénateur républicain de Caroline du Nord, Thom Tillis, prend sa retraite en 2026. Le parti à l'éléphant a donc envoyé Michael Whatley, un allié de Donald Trump, pour lui succéder. L'homme est toujours largement dépassé par le candidat démocrate Roy Cooper dans les sondages avec 8 à 14 points d'avance. Roy Copper a déjà été élu procureur général de l'Etat à quatre reprises et même deux fois gouverneur en 2016 et 2020, une popularité qui pourrait lui permettre de faire basculer la Caroline de Nord du côté démocrate.

En Caroline du Sud

La Caroline du Sud est un Etat dominé par le camp républicain depuis 1998 mais en 2026 le match s'annonce des plus serrés entre la sénatrice sortante Darline Graham Nordone, nommée en 2026 pour assurer l'intérim après le décès de son frère Lindsey Graham, et Annie Andrews, une pédiatre reconnue qui dispose du soutien du camp démocrate, mais aussi du soutien transpartisan de l'ancien gouverneur républicain de l'Etat et semble convaincre une partie de l'électorat modéré et indépendant. Les deux femmes sont données au coude-à-coude, mais c'est bien la républicaine qui est avantagée de 2 à 4 points d'avance dans les sondages.

En Iowa

Dans l'Iowa, Etat dirigé par le camp républicain depuis une décennie, l'issue du scrutin est cette fois très indécise. La sénatrice républicaine Joni Ernst prend sa retraite et c'est Ashley Hinson qui tente de conserver le siège au Sénat face au démocrate Josh Turek, ancien élu de la Chambre des représentants qui tente de séduire les électeurs conservateurs en mettant en avant son travail bipartisan. Les sondages ne parviennent pas à se mettre d'accord dans cet Etat et donnent tour à tour l'avantage à la républicaine puis au démocrate.

Au Kansas

Bastion républicain depuis 1932, le Kansas pourrait créer la surprise lors des midterms 2026 car les sondages donnent l'avantage à Adam Hamilton, l'ancien républicain devenu candidat démocrate, face au sénateur sortant républicain Roger Marshall. L'élu sortant accuse le coup de polémiques locales, tandis qu'Adam Hamilton peut séduire les électeurs modérés du camp républicain. Dans les sondages, ce dernier apparaît avec 3 à 7 points d'avance.

En Géorgie

La Géorgie est un Swing State particulièrement scruté depuis les dernières élections présidentielles après avoir fait élire le démocrate Joe Biden en 2020 puis le républicain Donald Trump en 2024. Cette année, le sénateur démocrate Jon Ossoff remet son siège en jeu face au républicain Mike Collins, un "Maga" soutenu par Donald Trump et ayant accusé Joe Biden d'avoir orchestré un assassinat contre le locataire de la Maison Blanche. Le sénateur sortant semble toutefois avoir un avantage confortable avec 7 à 8 points d'avance dans les sondages.

Dans le Maine

L'affiche sénatoriale dans le Maine oppose la sénatrice républicaine modérée en place depuis 1997 qui tente de rempiler à un outsider démocrate : Troy Jackson, un ancien bûcheron et élu local progressiste. Ce dernier a été nommé pour mener la campagne moins de 100 jours avant le scrutin. Il a remplacé en urgence le candidat initialement choisi, Graham Platner, ostréiculteur progressiste et novice en politique, qui a renoncé à sa candidature après des accusations de viol le visant. Des accusations que l'ex-candidat réfute. Etonnement, c'est le candidat démocrate qui est crédité d'un léger avantage dans les sondages avec 2 à 4 points d'avance sur Susan Collins.

Dans le Michigan

Les démocrates ont beaucoup à perdre dans le Michigan, c'est là que le risque de perdre un siège est le plus grand pour eux. Le sénateur sortant Gary Peters a pris sa retraite et c'est le progressiste Abdul El-Sayed qui est candidat à sa succession. Si le démocrate convainc l'aile gauche du parti, il ne fait pas l'unanimité chez les modérés qui craignent de voir les électeurs indépendants se détourner du candidat démocrate parfois jugé trop radical. Une faiblesse exploitée par Donald Trump qui accuse le candidat d'être un "djihadiste des Frères musulmans, qui déteste les Juifs, les Noirs, les Américains et Trump". Face au démocrate, le républicain Mike Rogers se présente et fait campagne sur les mêmes arguments que le président américain. Si les sondages annonçaient un écart serré début octobre, de seulement 1 ou 2 points, Abdul El-Sayed a repris un peu d'avance dans les dernières études avec 7 points d'avance en moyenne, sans doute aidé par le soutien de Barack Obama.

Dans le Nebraska

Le Nebraska est dans une configuration particulière puisqu'aucun candidat démocrate n'est en course. La bataille pour le Sénat oppose le sénateur républicain sortant Pete Ricketts au candidat indépendant Dan Osborn. Ce dernier peut bénéficier d'une partie de l'électorat démocrate, mais son adversaire à l'avantage de jouer dans un territoire historiquement républicain. Les sondages ont longtemps donné Pete Ricketts en avance, mais les dernières études ont affiché des résultats serrés.

Dans le New Hampshire

Le résultat des midterms est plus difficile à anticiper dans le New Hampshire où 39,9 % des électeurs se déclarent indépendants, soit une majorité face aux 31,9 % se disant républicains et au 28,1 % se considérant démocrates. Les dernières élections ont souri aux démocrates qui occupent les deux sièges de représentants et les deux sièges de sénateurs de l'Etat, mais le gouverneur du New Hampshire, lui, est républicain. Pour rafler le siège au Sénat, le camp rouge mise sur un ancien sénateur en poste de 2003 à 2009, John E. Sununu, face au sortant Chris Pappas, un modéré pouvant séduire les indépendants. Dans les sondages, c'est le sénateur sortant qui récolte l'avantage avec 6 à 8 points d'avance.

Au Texas

Etat républicain par excellence, la Texas n'a eu que des sénateurs républicains depuis le début des années 1990, mais les démocrates croient en leurs chances de remporter un siège dans l'Etat lors des midterms 2026. Les derniers sondages donnent généralement l'avantage au démocrate James Talarico face au républicain Ken Paxton. Ce dernier, procureur général du Texas, avait failli perdre son poste en 2023 après des accusations d'infidélité. Il a été choisi de justesse à la primaire républicaine grâce au soutien de Donald Trump. Une victoire démocrate au Texas porterait un coup sévère au camp républicain.

Dans l'Ohio

C'est une élection spéciale qui se tient dans l'Ohio. Les Américains doivent élire un sénateur après la nomination de J.D. Vance à la vice-présidence. Jon Husted, qui assure l'intérim depuis deux ans, se présente donc pour être officiellement élu sous les couleurs républicaines. Face à lui, le démocrate Sherrod Brown qui a déjà été sénateur de l'Etat entre 2007 et 2025. Si les scores sont serrés dans cet Etat qui a glissé vers le camp rouge ces dernières années, les sondages donnent tout de même un avantage au démocrate à raison de 3 à 5 points d'avance.