Crash du Learjet 60 en Floride : "C'est gérable...", les dernières minutes du vol enregistrées

Avant de s'écraser dans un quartier résidentiel de Floride, un jet privé a connu une chute brutale. Les échanges entre la pilote et le contrôle aérien permettent de retracer les derniers instants du vol. Neuf personnes sont décédées.

Une chute vertigineuse, puis une énorme boule de feu. Dimanche 1er novembre, un jet privé s'est écrasé dans le comté de Palm Beach, en Floride. L'accident s'est produit à 12h50, heure locale, à proximité d'une route et de plusieurs habitations. Les neuf occupants de l'appareil sont morts, a confirmé le ministre des Transports américain, Sean Duffy.

Selon l'Agence fédérale de l'aviation américaine (FAA), l'avion, un Learjet 60, avait décollé d'Austin, au Texas, et se dirigeait vers l'aéroport de North Eleuthera aux Bahamas. L'appareil s'est écrasé alors qu'il survolait le sud de la Floride.

La scène a été filmée par la caméra embarquée d'un véhicule circulant à proximité. Les images, diffusées par les médias américains puis RTL et BFMTV, montrent l'avion plonger vers le sol avant d'exploser. L'impact a creusé un important cratère près de la chaussée. Selon le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, aucun décès ni blessé au sol n'avait été enregistré ce dimanche.

Du givre signalé avant la descente brutale du Learjet 60

Quelques minutes avant l'accident, la pilote a signalé une fine couche de givre sur l'appareil, qu'elle jugeait encore "gérable". L'équipage a également fait état de turbulences modérées, entraînant des variations d'altitude pouvant atteindre 200 mètres, d'après les communications radio recueillies par le site LiveATC et rapportées par Associated Press.

Alors que l'avion volait à environ 10 700 mètres d'altitude, la pilote a demandé au contrôle aérien l'autorisation de monter de 600 mètres supplémentaires pour trouver de meilleures conditions de vol. Mais peu après avoir reçu cet accord, l'appareil a brusquement commencé à perdre de l'altitude.

"Mayday, Mayday", a lancé la pilote, avant de signaler une vitesse de descente de 10 000 pieds par minute, puis de 20 000 pieds par minute, soit environ 6 kilomètres par minute. Elle a également indiqué que l'avion se trouvait en situation de survitesse, c'est-à-dire qu'il dépassait ses limites de vitesse autorisées. "On va s'écraser ! On va mourir !", a-t-elle lancé aux contrôleurs aériens durant la chute de l'appareil. À la suite de cette échange, le contrôle aérien a tenté de reprendre contact avec l'équipage, sans succès.

Selon Reuters, 35 secondes se sont écoulées entre le premier appel de détresse et la dernière communication de la pilote qui avait précisé "nous n'avons plus le temps", alors que les contrôleurs aériens tentaient d'appliquer des manœuvres de sauvetage. Les retranscriptions des derniers échanges varient selon les médias qui ont relayé l'enregistrement.

Une enquête ouverte sur les causes du crash en Floride

Les circonstances exactes de l'accident restent inconnues. Si l'équipage a signalé du givre, des turbulences et des précipitations, aucun lien direct avec la perte de contrôle de l'avion n'a encore été établi. De fortes pluies touchaient également la région dimanche. Une vigilance pour risque d'inondation était en vigueur jusqu'à cet après-midi.

Le Conseil national de la sécurité des transports américain a ouvert une enquête avec l'appui de la FAA. Les enquêteurs doivent notamment examiner les conditions météorologiques, les données de vol et les circonstances de la perte de contrôle de l'appareil. Selon Reuters, le constructeur canadien Bombardier, qui a fabriqué l'appareil en question, a également indiqué qu'il coopérerait avec les autorités chargées des investigations.

Au sol, l'accident a provoqué d'importants dégâts. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a comparé la chute de l'avion à celle d'un missile, évoquant une explosion atteignant la hauteur d'un immeuble et des débris dispersés sur une large zone. Selon le commissaire du comté de Palm Beach, Joel Flores, environ 600 habitants d'un quartier de maisons mobiles voisin ont dû être évacués vers deux centres d'accueil.

La route touchée par le crash a été fermée à la circulation. D'après les chaînes TV locales, les autorités ont prévenu que cette fermeture pourrait se prolonger en raison des dégâts causés à la chaussée et des besoins de l'enquête. L'identité des neuf victimes n'avait pas encore été rendue publique dimanche soir.