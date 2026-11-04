Défaite de Trump aux élections américaines : ce que le président ne peut plus faire désormais

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, de ce mardi 3 novembre ont renversé la tendance au Congrès. Les démocrates reprennent la main des deux chambres et ce ne sera pas sans conséquence pour le président Donald Trump.

C'est un véritable raz-de-marée lors des midterms de ce mardi 3 novembre. Les démocrates décrochent la majorité absolue des deux chambres et donc reprennent le contrôle du Congrès. Donald Trump a réagi auprès du New York Times en déclarant être "tout à fait disposé à accepter ces résultats" et vouloir "travailler avec les démocrates". Il n'estime toutefois pas que c'est une défaite personnelle : "Je ne considère pas que c'était dirigé contre moi", a-t-il assuré sur Fox News.

Pour autant, cet échec des Républicains ne sera pas sans conséquence pour le président américain. S'il conservera une très forte influence, certaines de ses décisions risquent d'être fortement entravées. Il va garder la main sur l'exécutif ainsi que sur la politique étrangère, mais il devrait rencontrer davantage de difficultés pour le législatif. Aux Etats-Unis, les textes de loi doivent être approuvés par les deux chambres du Congrès, avant d'être promulgués par le président. L'opposition pourrait donc bloquer certains projets ou imposer des négociations. Le budget fédéral faire l'objet d'un puissant bras de fer.

Donald Trump dispose toutefois d'une arme puissante : le droit de veto. Ce pouvoir qui lui permet de rejeter une loi votée, le Congrès peut le surmonter à la majorité des deux tiers dans chaque chambre, mais au vu de la configuration qui se dessine, des votes pourraient manquer aux démocrates, notamment au Sénat. Donald Trump avait, en plus, prévenu qu'il serait "Monsieur Veto". Il pourrait également multiplier les décrets présidentiels pour prendre certaines décisions sans passer par l'aval des parlementaires, dans la limite de ses compétences. Ce pouvoir a déjà été exploité par le président durant le début de son mandat, notamment pour l'imposition des droits de douane. Ces décrets peuvent néanmoins être contestés devant les tribunaux.

Un risque de destitution de Donald Trump ?

Les démocrates pourraient aussi bloquer certaines nominations de Donald Trump, notamment au sein de son gouvernement, à la tête des agences fédérales ou à la Cour suprême. Une majorité à la Chambre des représentants permettrait par ailleurs d'ouvrir de nouvelles enquêtes parlementaires sur son administration. Les commissions pourraient réclamer des documents internes et contraindre certains responsables à témoigner, ce qui risquerait d'exposer la Maison-Blanche à des révélations embarrassantes et à de nouvelles controverses. Il ne faut néanmoins pas oublier que le nouveau Congrès siègera seulement à partir du 3 janvier. Pendant les deux mois de transition, les Républicains pourront faire passer de nouveaux textes en accéléré ou proclamer de nouvelles nominations.

Une procédure d'impeachment peut même être engagée, c'est-à-dire une accusation devant la Chambre des représentants en vue d'une potentielle destitution du milliardaire. Si l'acte de mise en accusation est adopté à la majorité simple, elle doit ensuite être validée par la majorité des deux tiers des membres du Sénat. Ce n'est pas envisagé pour le moment, mais il est important de garder à l'esprit que ce cas de figure n'est pas impossible. Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, a toutefois estimé auprès du Huffpost que ce ne serait pas dans l'intérêt des démocrates. "Ca donnerait l'occasion à Trump de se poser en victime", a-t-il avancé.

Un impact des élections de Midterms jusqu'en Europe ?

Les conséquences des résultats des midterms pourraient également se faire sentir en Europe. Un Congrès divisé peut notamment augmenter le risque de blocage budgétaire, pouvant déboucher sur un shutdown, soit une paralysie partielle de l'administration fédérale. Cette situation pourrait perturber certaines livraisons d'armes américaines à l'étranger, notamment en Ukraine. Toutefois, le Congrès ne déterminerait pas à lui seul la politique américaine envers Kiev, Donald Trump conservant d'importantes prérogatives diplomatiques et militaires.

La guerre en Iran pourrait également être affectée. Le Congrès dispose d'un pouvoir sur les finances publiques et pourrait donc limiter les crédits nécessaires à certaines opérations militaires. "Cela empêcherait le ministre de la guerre et le président de continuer la guerre puisqu'ils ne pourront pas débloquer de fonds pour payer la défense, le déploiement des militaires et payer les salaires", a analysé Marco Rimanelli, professeur de sciences politiques à l'Université Saint Leo, en Floride, à Toute l'Europe. Une réduction des hostilités pourrait favoriser une baisse des prix du pétrole et donc potentiellement des carburants en Europe. Enfin, les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient faire l'objet d'un contrôle renforcé. Cela ne l'empêcherait toutefois pas nécessairement d'imposer de nouvelles taxes sur les importations, le président disposant de pouvoirs commerciaux délégués par le Congrès.