Défaite de Trump aux élections américaines : une destitution est-elle possible ?

Après la victoire des démocrates aux midterms, la question d'une destitution de Donald Trump se pose. Dans les faits, la procédure a peu de chances d'aboutir et l'opération apparaît risquée pour l'opposition.

Les démocrates ont décroché la majorité absolue des deux chambres et donc reprennent le contrôle du Congrès lors de ces midterms 2026. Donald Trump a réagi auprès du New York Times en déclarant être "tout à fait disposé à accepter ces résultats" et vouloir "travailler avec les démocrates". Il n'estime toutefois pas que c'est une défaite personnelle : "Je ne considère pas que c'était dirigé contre moi", a-t-il assuré sur Fox News.

Toutefois, les conséquences pourraient être immenses pour lui et sa capacité à gouverner comme bon lui semble depuis la Maison-Blanche. Les démocrates pourraient aussi bloquer certaines nominations de Donald Trump, notamment au sein de son gouvernement, à la tête des agences fédérales ou à la Cour suprême. Une majorité à la Chambre des représentants permettrait par ailleurs d'ouvrir de nouvelles enquêtes parlementaires sur son administration.

Les commissions pourraient réclamer des documents internes et contraindre certains responsables à témoigner, ce qui risquerait d'exposer la Maison-Blanche à des révélations embarrassantes et à de nouvelles controverses. Il ne faut néanmoins pas oublier que le nouveau Congrès siègera seulement à partir du 3 janvier. Pendant les deux mois de transition, les Républicains pourront faire passer de nouveaux textes en accéléré ou proclamer de nouvelles nominations.

Trump peut-il être visé par une procédure de destitution ?

Une procédure d'impeachment peut être engagée, c'est-à-dire une accusation devant la Chambre des représentants en vue d'une potentielle destitution du milliardaire. Si l'acte de mise en accusation est adopté à la majorité simple, elle doit ensuite être validée par la majorité des deux tiers des membres du Sénat. Ce n'est pas envisagé pour le moment, mais il est important de garder à l'esprit que ce cas de figure n'est pas impossible. Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, a toutefois estimé auprès du Huffpost que ce ne serait pas dans l'intérêt des démocrates. "Ca donnerait l'occasion à Trump de se poser en victime", a-t-il avancé.

"Nous n'avons rien confirmé, et nous n'avons rien écarté", a déclaré à ce sujet le chef de file des élus démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, cité par le quotidien américain. Les démocrates sont notamment refroidis par deux premières tentatives infructueuses en 2020 et 2021, chaque fois, le président Trump a été acquitté et la procédure annulée.

Le Sénat fracturé... mais pas assez pour destituer Trump

D'un point de vue arithmétique, il peut être relativement difficile de renverser Donald Trump malgré la victoire aux midterms pour les démocrates. Une majorité de deux tiers est requise au Sénat pour renverser le chef de l'Etat, ce qui représente 67 sénateurs sur 100. "Il faudrait aux démocrates des défections républicaines", explique auprès de Franceinfo Ludivine Gilli, directrice de l'Observatoire de l'Amérique du Nord à la Fondation Jean-Jaurès. "Je ne pense pas qu'assez de républicains soient prêts à franchir le pas", estime-t-elle.

De son côté, Donald Trump a déclaré mercredi que le Parti démocrate serait "détruit" s'il devait lancer une procédure de destitution à son encontre après la prise de contrôle du Congrès par les démocrates début 2027, ajoutant qu'il n'y avait "aucune raison" de le destituer. Une chose est sûre, "ce serait une première dans l'histoire des États-Unis qu'un président risque une destitution effective", souligne Wanda Mastor, professeure de droit public à l'Université de Corse, dans les colonnes de La Dépêche du Midi.