Elections américaines 2026 : ce que changerait une défaite des Républicains pour Trump, mais aussi pour l'Europe

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, de ce mardi 3 novembre revêtent un grand enjeu pour les Américains, pour le président Donald Trump, mais aussi pour les Européens.

Ce mardi 3 novembre 2026, les Américains sont appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat, les midterms. Ils doivent renouveler les 435 membres de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat. Les démocrates espèrent reprendre le contrôle d'au moins une des deux chambres, actuellement dominées par les Républicains. La répartition est, en effet, de 53 sièges pour les Républicains au Sénat et de 218 à la Chambre des représentants. Une défaite du camp républicain pourrait affaiblir Donald Trump, dont la cote de popularité est déjà au plus bas. Historiquement, ces élections sont souvent défavorables au parti du président.

Si les démocrates reprenaient la Chambre des représentants, Donald Trump pourrait rencontrer davantage de difficultés pour faire adopter ses lois et financer son programme. Aux Etats-Unis, les textes législatifs doivent être approuvés par les deux chambres du Congrès, avant d'être promulgués par le président. L'opposition pourrait donc bloquer certains projets ou imposer des négociations. Donald Trump ne perdrait pas tout pouvoir pour autant : il conserverait son droit de veto, que le Congrès peut surmonter à la majorité des deux tiers dans chaque chambre. Il pourrait aussi multiplier les décrets présidentiels pour prendre certaines décisions sans passer par l'aval des parlementaires, dans la limite de ses compétences. Ces décrets peuvent néanmoins être contestés devant les tribunaux.

En cas de victoire au Sénat, les démocrates pourraient aussi bloquer certaines nominations de Donald Trump, notamment au sein de son gouvernement, à la tête des agences fédérales ou à la Cour suprême. Une majorité à la Chambre des représentants permettrait par ailleurs d'ouvrir de nouvelles enquêtes parlementaires sur son administration. Les commissions pourraient réclamer des documents internes et contraindre certains responsables à témoigner, ce qui risquerait d'exposer la Maison-Blanche à des révélations embarrassantes et à de nouvelles controverses.

Si les Républicains perdent les deux chambres, une procédure d'impeachment peut être engagée, c'est-à-dire une accusation devant la Chambre des représentants en vue d'une potentielle destitution du milliardaire. Si l'acte de mise en accusation est adopté à la majorité simple, elle doit ensuite être validée par la majorité des deux tiers des membres du Sénat.

Un impact des élections de Midterms jusqu'en Europe ?

Les conséquences des résultats des midterms pourraient également se faire sentir en Europe. Un Congrès divisé peut notamment augmenter le risque de blocage budgétaire, pouvant déboucher sur un shutdown, soit une paralysie partielle de l'administration fédérale. Cette situation pourrait perturber certains livraisons d'armes américaines à l'étranger, notamment en Ukraine. Toutefois, le Congrès ne déterminerait pas à lui seul la politique américaine envers Kiev, Donald Trump conservant d'importantes prérogatives diplomatiques et militaires.

La guerre en Iran pourrait également être affectée. Le Congrès dispose d'un pouvoir sur les finances publiques et pourrait donc limiter les crédits nécessaires à certaines opérations militaires. "Cela empêcherait le ministre de la guerre et le président de continuer la guerre puisqu'ils ne pourront pas débloquer de fonds pour payer la défense, le déploiement des militaires et payer les salaires", a analysé Marco Rimanelli, professeur de sciences politiques à l'Université Saint Leo, en Floride, à Toute l'Europe. Une réduction des hostilités pourrait favoriser une baisse des prix du pétrole et donc potentiellement des carburants en Europe. Enfin, les droits de douane imposés par Donald Trump pourraient faire l'objet d'un contrôle renforcé. Cela ne l'empêcherait toutefois pas nécessairement d'imposer de nouvelles taxes sur les importations, le président disposant de pouvoirs commerciaux délégués par le Congrès.

L'ampleur du changement dépendra donc des résultats : une victoire démocrate dans une seule chambre ne produirait pas les mêmes effets qu'une prise de contrôle de l'ensemble du Congrès. Même affaibli, le président américain conserverait des pouvoirs considérables jusqu'à la fin de son mandat début 2029.