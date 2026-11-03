Trump peut-il se représenter en 2028 ? Encore une déclaration troublante en pleine élection de Midterms

Donald Trump a de nouveau exprimé son envie d'effectuer un troisième mandat à la Maison-Blanche. Malgré l'interdiction prévue par la Constitution américaine, le président persiste.

Donald Trump n'a pas abandonné l'idée d'une nouvelle candidature à la présidence des États-Unis. Dans un entretien accordé à la journaliste Miranda Devine, diffusé lundi 2 novembre, en pleine semaine des élections de Midterms 2026, le président américain a confié qu'il aimerait se représenter en 2028. "J'adorerais me représenter si j'en avais la possibilité", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que le texte constitutionnel était "très précis" sur la limitation du nombre de mandats.

Cette déclaration intervient quelques jours après des propos bien plus affirmatifs. Lors d'un meeting organisé le 22 octobre à Sioux City, dans l'Iowa, Donald Trump a estimé avoir le droit de briguer un troisième mandat. "Je pense que j'ai le droit de me représenter", a-t-il lancé devant ses partisans, selon la retranscription intégrale de son discours publiée par Roll Call. Pour justifier cette position, il a de nouveau affirmé que l'élection présidentielle de 2020 lui avait été volée.

Le dirigeant républicain assure ainsi avoir remporté trois élections présidentielles, en 2016, 2020 et 2024. Une affirmation contredite par les résultats officiels. Selon les Archives nationales américaines, Joe Biden a remporté le scrutin en 2020 avec 306 grands électeurs, contre 232 pour Donald Trump. Les accusations de fraude massive avancées par ce dernier n'ont jamais été étayées par des preuves permettant de remettre en cause le résultat. De nombreux recours judiciaires ont également été rejetés, car ces déclarations ne reposent sur rien.

Un troisième mandat de Donald Trump est-il possible en 2028 ?

La Constitution américaine fixe pourtant une limite claire. Ratifié le 17 février 1951, le 22e amendement interdit a une même personne d'être élue plus de deux fois à la présidence des États-Unis. Une règle qui trouve ses origines dès 1796, lorsque Georges Washington, alors premier président du pays, a volontairement renoncé à briguer un troisième mandat, alors que rien ne l'en empêchait légalement. Son choix a instauré une tradition respectée pendant près de 150 ans, jusqu'à ce que Franklin D. Roosvelt soit élus quatre fois, entre 1932 et 1944, poussant le Congrès à inscrire cette limite dans la Constitution. Donald Trump aillant été élu en 2016 et 2024, il ne peut donc prétendre à un troisième mandat.

Le président américain a toutefois déjà évoqué des moyens pour contourner cette interdiction. En mars 2025, lors d'un entretien avec NBC News, il avait notamment laissé entendre que son vice-président JD Vance pourrait se présenter en 2028, avant de lui céder la présidence après son élection. Selon une analyse publiée par FactCheck, plusieurs spécialistes du droit constitutionnel jugent cette interprétation contestable. Le 12e amendement, qui encadre notamment l'éligibilité à la vice-présidence, constitue un obstacle supplémentaire à ce scénario.

Une autre possibilité consisterait à modifier directement la Constitution. Mais la procédure est particulièrement exigeante : un amendement proposé par le Congrès doit être adopté à la majorité des deux tiers dans chacune des deux chambres, puis ratifié par au moins 38 des 50 États américains. Aucun changement de cette nature n'a été adopté pour permettre à Donald Trump de briguer un troisième mandat.

Pourquoi les déclarations de Trump sur 2028 interrogent la démocratie américaine

Au-delà de la question juridique, les propos du président soulèvent celle du respect des résultats électoraux et des limites constitutionnelles du pouvoir. En invoquant une victoire en 2020 pour justifier une nouvelle candidature, Donald Trump reprend une accusation déjà démentie par les résultats certifiés et les enquêtes électorales. Selon une analyse de Reuters, il avait répété au moins 107 fois en six mois l'affirmation selon laquelle cette élection lui avait été volée.

Le risque pour la démocratie américaine dépasse toutefois la possibilité d'un troisième mandat. Le fonctionnement d'un système démocratique repose aussi sur l'acceptation de défaites électorales et la confiance des citoyens dans les résultats des urnes. Or, selon Freedom House, la diffusion répétée de fausses accusations de fraude depuis 2020 a contribué à creuser la défiance envers les élections américaines. En contestant encore sa défaite, Donald Trump risque d'entretenir l'idée qu'un scrutin n'est légitime que lorsque que son résultat lui est favorable, fragilisant ainsi la confiance dans les institutions.

La limitation de mandat constitue un garde-fou démocratique. Kermit Roosevelt, professeur de droit constitutionnel à l'université de Pennsylvanie, explique que le 22e amendement vise précisément à empêcher qu'un président puisse accumuler "trop de pouvoirs".

Les déclarations de Donald Trump restent néanmoins contradictoires. Lors de son entretien avec Miranda Devine, il a reconnu la difficulté constitutionnelle d'une troisième candidature, sans annoncer de projet concret pour contourner la loi. La journaliste Miranda Devine a même estimé qu'il semblait avoir accepté l'idée de ne plus pouvoir se présenter.

Le président continue pourtant d'entretenir le sujet, après avoir porté une casquette "Trump 2028" lors d'un dîner avec les correspondants de la Maison-Blanche en juillet 2026. Pour l'heure, aucune procédure ne permet à Donald Trump d'obtenir un troisième mandat électif. Sauf changement constitutionnel, son mandat actuel prendra fin le 20 janvier 2029, date de passation de pouvoir avec son successeur.