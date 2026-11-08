Japon : un séisme de magnitude 5,7 secoue le centre du pays et fait plus de vingt blessés, ce que l'on sait

Secoué dans la nuit du 7 au 8 novembre, le centre du Japon déplore plus de vingt blessés. Des dégâts matériels ont également été signalés et le trafic ferroviaire est perturbé.

Réveil brutal, dimanche 8 novembre, dans le centre du Japon. Un séisme de magnitude 5,7 a fait plus d'une vingtaine de blessés, selon les autorités et les médias locaux cités par Le Monde. La secousse s'est produite à 1 h 04, heure locale, soit à 17 h 04 samedi à Paris, dans l'ouest de la préfecture de Shizuoka, à quelque 200 kilomètres à l'ouest de Tokyo et à 40 kilomètres de profondeur, selon l'Agence météorologique du Japon.

L'intensité sismique maximale, de 5+, a été relevée à Chita, dans la préfecture d'Aichi. Aucun risque de tsunami n'est à craindre, précise l'agence, qui appelle toutefois à la vigilance : entre 10 et 20 % des séismes majeurs sont suivis d'une secousse de force comparable, surtout dans les deux à trois jours qui suivent.

Le séisme fait des blessés dans deux préfectures

Un responsable des secours d'Aichi a fait état de 16 blessés légers auprès d'une source citée par nos confrères. La préfecture de Shizuoka, de son côté, en compte trois, dont une femme de 90 ans tombée de son lit. Le journal local Chunichi Shimbun et la chaîne Tokai TV recensent au moins 22 blessés dans ces deux préfectures, tandis qu'un autre média japonais en dénombrait 24 à 6 heures, dimanche 8 novembre.

À Toyohashi, la vitrine d'une concession automobile a volé en éclats et un mur de parpaings s'est effondré. Côté transports, JR Central a ralenti la circulation du Shinkansen Tokaido (le train à grande vitesse) dès le premier train de la journée, ce qui a entraîné des retards sur l'ensemble du réseau. Plusieurs lignes classiques, dont celle du Tokaido entre Nagoya et Toyohashi, ont également été interrompues. Leur reprise n'est intervenue que aux alentours de 9 heures.

Le Japon, situé à la jonction de quatre grandes plaques tectoniques, subit chaque année environ 18 % des séismes enregistrés dans le monde, la plupart sans conséquence. Le pays reste marqué par le séisme de magnitude 9 et le tsunami du 11 mars 2011, qui ont fait quelque 18 500 morts et disparus et provoqué la catastrophe de Fukushima.