Alertes à la bombe en Italie et au Royaume Uni : écoles visées, auteurs présumés… Ce que l'on sait

Des alertes à la bombe envoyées par e-mail ont entraîné l'évacuation de centaines d'écoles en Italie et au Royaume-Uni ce mercredi 11 novembre. Les autorités privilégient à ce stade la piste de canulars.

Une vaste série d'alertes à la bombe a touché des établissements scolaires européens ce mercredi. En Italie, au moins 300 écoles ont été évacuées après avoir reçu un message identique, a indiqué le ministre de l'Éducation, Giuseppe Valditara, cité par Reuters. Les médias italiens avancent le chiffre de 312 établissements concernés. Le ministre estime qu'il s'agit de canulars, tout en prévenant que le bilan pourrait encore augmenter.

Le message est arrivé peu avant 10 heures dans les boîtes mail institutionnelles d'écoles de Rome, Milan, Naples, Bologne ou encore Venise. Signé d'un certain "Mikhail Andropov, leader du Vilayat du Misoginistan", il affirme qu'un engin explosif a été placé dans les bâtiments et profère des menaces de "génocide contre les Italiens". Selon Euronews, l'auteur prétend également qu'une bombe aurait été dissimulée dans le moteur de la voiture de la Première ministre Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni écarte tout danger concret

Les premières vérifications n'ont toutefois fait apparaître aucun danger concret. Giorgia Meloni a assuré qu'aucun élément ne permettait à ce stade de considérer les menaces comme crédibles et qu'elles semblaient plutôt destinées à semer la peur. La Première ministre a néanmoins convoqué une réunion gouvernementale à 16 heures au palais Chigi. Pour Giuseppe Valditara, le très grand nombre d'établissements visés "démontre le peu de crédibilité de la menace".

Le ministre de la Défense, Guido Crosetto, évoque lui aussi une manœuvre destinée à créer un climat d'inquiétude. Ces alertes surviennent alors que plusieurs pays européens s'inquiètent de la multiplication des menaces dites hybrides, après des incidents ayant visé notamment des supermarchés, des banques du sang, le trafic aérien ou des chaînes de télévision, rappelle Reuters. Le même mystérieux "Mikhail Andropov" avait déjà revendiqué vendredi dernier des alertes à la bombe envoyées à des rédactions en Irlande et en Bulgarie.

Des messages menaçants également au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, la police écossaise a indiqué que plusieurs écoles avaient reçu des messages menaçants, en Écosse mais aussi dans d'autres parties du pays, selon la BBC. En Irlande du Nord, la police enquête également sur un e-mail adressé à un grand nombre d'établissements scolaires.

L'autorité éducative nord-irlandaise souligne que ce message ressemble à un canular déjà envoyé à environ 300 écoles de la région le mois dernier. Elle indique ne disposer, à ce stade, d'aucun élément laissant penser à une menace crédible.