Effondrement d'un immeuble à New York : 7 enfants parmi les victimes, les causes du drame encore floues

Un immeuble de trois étages s'est effondré mercredi 11 novembre dans le quartier de Brooklyn, à New-York. Au moins deux personnes ont été tuées et 17 autres ont été blessées, dont sept enfants.

Des habitants et des ouvriers se sont retrouvés piégés sous les gravats en quelques secondes. Mercredi 11 novembre, vers 16 heures (22 heures en France), un immeuble situé au 1321 Flatbush Avenue, dans le quartier de Flatbush à Brooklyn, s'est partiellement effondré sur un chantier voisin. Selon les pompiers de New York (FDNY), les premières équipes de secours sont arrivées sur place en moins d'une minute et ont immédiatement engagé des opérations de recherche.

Le bilan communiqué dans la soirée par les autorités fait état d'au moins deux morts et 17 blessés, dont sept enfants. Quatre personnes ont été hospitalisées dans un état critique et douze autres sont dans un état stable. Un pompier a également été légèrement blessé. Les autorités n'ont pas précisé l'âge des deux personnes décédées ni l'état de santé de chacun des enfants. Le bilan pourrait encore évoluer, les secours ignorant combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment et sur le chantier au moment du drame.

Plus de 250 pompiers et secouristes ont été mobilisés. Équipés de drones, de chiens de recherche et d'outils de découpe, ils ont tenté de retrouver les personnes coincées sous les décombres. Plusieurs survivants ont été extraits des gravats, dont une femme enceinte, selon les médias américains. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a évoqué des débris instables et des cavités dangereuses compliquant les recherches. Les opérations se sont poursuivies pendant la nuit.

Des travaux étaient en cours à côté de l'immeuble

Les circonstances exactes de l'effondrement restent inconnues. Selon Ahmed Tigani, responsable du service municipal chargé des bâtiments, des ouvriers effectuaient des travaux d'excavation sur le terrain voisin lorsque l'immeuble s'est écroulé. Le chantier disposait d'une autorisation pour construire un bâtiment de trois étages, tandis que les promoteurs cherchaient à obtenir un permis pour un projet de neuf étages.

La présence de ces travaux ne suffit toutefois pas à expliquer l'accident. Une enquête a été ouverte par les autorités municipales et les forces de l'ordre afin de déterminer les causes de l'effondrement. Les inspecteurs du service des bâtiments ont également été dépêchés sur place pour examiner la stabilité des immeubles voisins et vérifier s'ils présentent un danger.

Plusieurs témoins ont raconté la violence de la scène. Un homme prénommé Anthony a expliqué à la chaîne locale PIX11 avoir entendu des cris et un bruit semblable à celui d'une explosion. Une autre témoin, Melissa Orna, a déclaré au New York Times que le bâtiment avait commencé à trembler avant de s'effondrer. Ces témoignages ne permettent cependant pas d'établir qu'une explosion s'est réellement produite.

Des recherches toujours en cours dans les décombres.

L'intervention reste particulièrement délicate en raison de l'instabilité des gravats, selon l'agence de presse AP. Lors d'une conférence de presse mercredi soir, la responsable des pompiers, Lillian Bonsignore, a prévenu que les recherches pourraient durer longtemps. Les secouristes doivent progresser avec précaution pour éviter de provoquer de nouveaux effondrements.

Le maire Zohran Mamdani a demandé aux habitants d'éviter le secteur afin de faciliter l'intervention. Les autorités doivent désormais déterminer si d'autres personnes se trouvent encore sous les décombres, tout en poursuivant l'enquête sur les conditions dans lesquelles l'immeuble s'est effondré.