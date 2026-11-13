Arrêt de tous les vols aériens aux États-Unis : pourquoi les avions sont-ils cloués au sol ?

Tous les vols aériens ont été suspendus ce vendredi 13 novembre aux États-Unis. Les avions ont interdiction de décoller jusqu'à nouvel ordre. Que se passe-t-il ?

Le trafic aérien est à l'arrêt aux États-Unis. Plus aucun avion n'a le droit de décoller. Des milliers d'avions se retrouvent ainsi cloués au sol. Des images qui rappellent un tant soi peu la pandémie de Covid-19. La Federal Aviation Administration (FAA), agence responsable du contrôle aérien sur le territoire américain, fait part ce vendredi 13 novembre de "circonstances extraordinaires" qui la conduisent à ordonner un arrêt au sol des avions au départ dans tous les aéroports du pays. Des "raisons de sécurité" sont évoquées.

Dans son communiqué, la FAA indique que si "tout le trafic au départ doit rester immobilisé au sol jusqu'à nouvel ordre", les vols internationaux qui arrivent sur le territoire américain vont être gérés "au cas par cas". Elle précise bien que l'arrêt est pris à l'échelle nationale. Quant aux raisons qui ont poussé la FAA à prendre une telle décision, le secrétaire aux Transports Sean Duffy donne une première piste sur X. Il évoque "un problème de communication affectant tous les Centres de contrôle du trafic aérien des routes aériennes".

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

"Ton pilote n'a pas réussi à lancer Microsoft Flight Simulator"

Pas davantage de précisions ne nous parviennent à ce stade. Les causes de l'arrêt de tous les vols aériens aux États-Unis restent encore floues. "Les techniciens de la FAA enquêtent sur le problème. Nous fournirons des mises à jour immédiates dès qu'elles seront disponibles", ajoute simplement le secrétaire aux Transports. Selon CNN, c'est la seconde fois depuis les attentats du 11 septembre 2001 qu'une telle situation se produit dans le pays. Une alerte similaire avait toutefois été émise en janvier 2023. À l'époque, une panne du système d'alerte des pilotes avait engendré ce dispositif.

I just had to deboard a plane. Pilot came on and said. "no planes in the country are allowed to take off" Im now at the gate... what on earth is going on? — Doug Polk (Code Doug) (@DougPolkVids) November 13, 2026

Sur les réseaux sociaux ce vendredi, les témoignages de passagers coincés sur le tarmac ou dont l'avion a été stoppé en pleine course au moment du décollage se multiplient. La confusion règne en maître. "Je viens de devoir descendre d'un avion. Le pilote est arrivé et a dit : 'Aucun avion dans le pays n'est autorisé à décoller.'", rapporte un passager, qui s'interroge : "Je suis maintenant à la porte d'embarquement… Qu'est-ce qui se passe bon sang ?" Ce à quoi un autre internaute répond, non sans humour : "Ton pilote n'a pas réussi à lancer Microsoft Flight Simulator", en référence à la panne géante qui a affecté Microsoft et Outlook ces dernières heures. Notons bien qu'à ce stade, il n'est pas question que les deux problèmes soient liés.