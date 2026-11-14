Trafic aérien suspendu aux États-Unis : pourquoi tous les vols ont été arrêtés et les avions cloués au sol ?

Le trafic aérien a été totalement suspendu vendredi 13 novembre aux États-Unis. Les avions ont finalement pu reprendre leur activité après l'annulation de 6 000 vols.

L'espace aérien américain a rouvert dans la nuit de vendredi à samedi après une paralysie de plusieurs heures provoquée par une défaillance technique, entraînant l'annulation de près de 6 000 vols et affectant des centaines de milliers de passagers, indique la RTS. Les autorités ont ordonné l'arrêt préventif de tous les décollages sur l'ensemble du territoire à la suite de dysfonctionnements de communication survenus à 15h36 heure locale (21h36 en France). En cause : la vétusté d'infrastructures "vieilles de plusieurs décennies", a indiqué le ministre américain des Transports, Sean Duffy, lors d'une conférence de presse.

Todays nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century. @FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down payment secured by President Trump, but that isn't ENOUGH. @POTUS is asking Congress to give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system. Lets not do a patchwork fix to a system thats critical for every single family. Its time for Congress to act. Give us the money to fix it. PASS THE MODERN SKIES ACT NOW. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

Selon le ministre, les liaisons radio et les radars fonctionnaient par intermittence dans plusieurs centres de contrôle, empêchant les aiguilleurs du ciel de localiser immédiatement les appareils. Plus de 3 500 avions déjà en vol ont néanmoins pu atterrir en appliquant les protocoles d'urgence.

Le trafic a repris à 02h15 (heure française), mais le retour à la normale prendra "un certain temps", a prévenu Sean Duffy, alors que les compagnies s'affairent désormais à réacheminer les centaines de milliers de voyageurs bloqués ou déroutés, alors que la panne a plongé les aéroports américains dans l'incertitude pendant plusieurs heures, à seulement deux semaines du chassé-croisé massif des fêtes de Thanksgiving.

Pas de signe de cyberattaque

Après enquête, l'hypothèse d'une cyberattaque a été écartée. L'incident met en lumière la grande fragilité du contrôle aérien américain, miné par des équipements obsolètes, certains datant des années 1960 et utilisant encore des lignes en cuivre ou des disquettes. Le système souffre également d'une pénurie de personnel héritée de la pandémie de Covid-19.

La panne survient au lendemain d'une requête de la Maison Blanche réclamant au Congrès 30,1 milliards de dollars pour moderniser le réseau. Sean Duffy a exhorté les élus à débloquer ces fonds, estimant même les besoins réels à 50 milliards de dollars pour déployer un système "ultramoderne" et éviter que de telles crises ne se reproduisent.

Un évènement exceptionnel

Une telle interdiction à l'échelle nationale reste exceptionnelle. Les précédents remontent à janvier 2023, lorsqu'une panne informatique avait immobilisé les tarmacs, et aux attentats du 11 septembre 2001. Le secteur avait toutefois déjà subi des perturbations majeures au printemps 2025 à Newark, dans le New Jersey et en septembre 2026 sur la côte est en raison de coupures des télécommunications.