La Nouvelle-Orléans : un bateau de croisière percuté par un porte-conteneurs, ce que l'on sait de la spectaculaire collision

Une collision entre un porte-conteneurs et un bateau de croisière a précipité plusieurs passagers dans le Mississippi vendredi 13 novembre, à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. Selon les autorités locales, 32 personnes ont été hospitalisées, sans blessures graves, et aucun passager n'est porté disparu.

Le bateau était à quai lorsque le choc l'a fait basculer. Vendredi 13 novembre, vers 12h30, heure locale, un porte-conteneurs a percuté l'American Heritage dans le port de La Nouvelle-Orléans, rapporte CNN ce samedi 14 novembre. La compagnie American Cruise Lines a confirmé que le navire était amarré au moment de la collision.

Entre 180 et 190 personnes se trouvaient à bord, a indiqué la maire de la ville, Helena Moreno, lors d'une conférence de presse. Trente-deux passagers ont été transportés à l'hôpital, mais "aucun ne présentait de blessures graves". L'élue a également assuré qu'aucune personne n'était portée disparue.

Le bateau a pris l'eau pendant l'évacuation

Des images filmées par des témoins montrent le bateau de croisière s'incliner sur le flanc après avoir été heurté. Selon Melanie Montroll, directrice de la sécurité du port, le navire a commencé à prendre l'eau et à basculer alors que son évacuation était encore en cours.

New Orleans Port right now This was filmed potentially by Port employee in NO. I do not have a name. Feel free to let me know so I can credit your work. Thank you. https://t.co/MmkF2RKONm — by Gravity (@WingsSoon) November 13, 2026

Douze personnes ont dû être sorties de l'eau, a précisé le vice-gouverneur de Louisiane, Billy Nungesser, interrogé par la chaîne locale WDSU. "Nous n'avons aucune personne portée disparue, ce qui est un véritable miracle sur le Mississippi", a déclaré Helena Moreno, saluant la rapidité de l'intervention des secours.

La navigation interrompue sur le Mississippi

Les circonstances de l'accident restent à déterminer. La commandante des gardes-côtes du secteur, Melanie Burnham, a prévenu que l'enquête prendrait du temps, tout en espérant disposer de premiers éléments dans les prochains jours. La navigation a été interrompue dans la zone et pourrait reprendre progressivement, probablement dans un seul sens dans un premier temps.

Dans la soirée, Donald Trump a réagi sur Truth Social en saluant le "travail de sauvetage incroyable des premiers secours". Le président américain a également souligné qu'aucune personne n'avait été tuée dans la collision. La députée de Louisiane Julia Letlow a, de son côté, exprimé son soutien aux passagers et aux équipes mobilisées.