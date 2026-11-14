Détroit d'Ormuz : deux pétroliers en flammes après avoir heurté des mines, ce que l'on sait de la situation en Iran et au Moyen-Orient

Deux pétroliers ont pris feu dans le détroit d'Ormuz après avoir percuté des mines dans la nuit du 13 au 14 novembre, selon les Gardiens de la Révolution. La crise iranienne sera au cœur d'un sommet Trump-Xi-Poutine jeudi prochain en Chine.

Deux navires pétroliers ont pris feu dans le détroit d'Ormuz après avoir percuté des mines navales durant la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre, ont annoncé les Gardiens de la Révolution, alors que les hostilités se poursuivent sur plusieurs fronts au Moyen-Orient et que le dossier iranien s'invite à l'agenda diplomatique international. Selon un communiqué publié sur Telegram par l'armée de la République islamique repris par Ouest-France, les deux bâtiments, qui avaient désactivé leurs systèmes radar et de positionnement pour tenter de franchir secrètement ce passage stratégique par une route non autorisée, ont pris feu après avoir heurté des engins explosifs. Cette annonce intervient au lendemain de la diffusion par les médias d'État iraniens d'images montrant un navire présenté comme un méthanier en flammes au sud du détroit, également attribué à l'explosion d'une mine.

Si Téhéran multiplie ces dernières semaines les communiqués faisant état d'incidents similaires, Washington soutient de son côté avoir en grande partie déminé cette voie maritime cruciale, par laquelle transitait un cinquième des hydrocarbures mondiaux avant le déclenchement du conflit fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran. Le bras de fer autour du contrôle du détroit d'Ormuz s'accompagne d'une intensification des opérations et des revendications de part et d'autre. Tandis que les forces iraniennes ciblent régulièrement les navires empruntant la zone sans leur aval, les États-Unis ripostent par un blocus des ports iraniens et assurent l'escorte de pétroliers le long des côtes omanaises. Parallèlement, les Gardiens de la Révolution ont affirmé avoir frappé un système radar américain d'alerte avancée à Bahreïn dans la nuit de jeudi à vendredi, une attaque qui n'a toutefois été confirmée ni par Manama ni par Washington.

L'Iran au centre des discussions diplomatiques

Face à cette escalade militaire persistante, la crise iranienne occupera une place centrale lors des prochaines échéances diplomatiques internationales en Asie. Le président américain Donald Trump abordera ainsi spécifiquement la question de l'Iran lors d'une rencontre trilatérale prévue jeudi prochain en Chine avec ses homologues chinois Xi Jinping et russe Vladimir Poutine, a indiqué vendredi un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat cité par Ouest-France. Organisé à Shenzhen en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec), cet entretien entre les trois dirigeants se concentrera sur le dossier iranien et n'abordera en revanche pas le conflit en Ukraine, a précisé cette même source américaine, soulignant l'urgence accordée par la Maison-Blanche à la gestion de la crise au Moyen-Orient.

Cette séquence diplomatique à venir intervient dans un contexte mondial d'extrême tension à la fois sécuritaire et énergétique, marqué par la paralysie partielle du trafic maritime dans le golfe Persique depuis le début de l'offensive israélo-américaine contre Téhéran. Les affirmations contradictoires entre l'Iran et les États-Unis sur la réalité de la sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz alimentent l'incertitude sur les marchés mondiaux des hydrocarbures et la poursuite des opérations militaires à Gaza et les menaces pesant sur les infrastructures régionales dans le Golfe compliquent toute perspective d'apaisement immédiat avant les discussions prévues la semaine prochaine entre Washington, Pékin et Moscou.