Guerre en Ukraine : le choix cornélien proposé par les États-Unis à Volodymyr Zelensky

Washington a proposé à Kiev de céder le Donbass pour intégrer l'Otan, révèle Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien promet de consulter son peuple en cas d'accord avec les Occidentaux.

Les États-Unis ont suggéré à l'Ukraine d'abandonner la région orientale du Donbass en échange d'une adhésion à l'Otan, a révélé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans des déclarations faites vendredi 13 novembre à des journalistes. Selon le chef de l'État ukrainien, Washington a directement soulevé l'hypothèse d'un retrait des forces ukrainiennes de ce bassin industriel frontalier de la Russie pour débloquer l'entrée de Kiev au sein de l'Alliance atlantique. Une option formulée pour la première fois par l'administration américaine dans le cadre des discussions diplomatiques autour de la guerre, indique BFMTV.

En parallèle de cette proposition territoriale, Volodymyr Zelensky a indiqué que Kiev menait actuellement des pourparlers afin d'obtenir des "garanties de sécurité spécifiques" de la part de l'Otan et de l'Union européenne. Le dirigeant ukrainien a toutefois souligné qu'il ne disposait pas du mandat nécessaire pour entériner seul un tel compromis. Si les partenaires occidentaux venaient à confirmer ces engagements, le président a promis de consulter directement la population ukrainienne afin qu'elle se prononce sur l'acceptation ou le rejet d'un éventuel accord.

Volodymyr Zelensky appelle au soutien occidental

Sur le plan stratégique, le président ukrainien a fermement rejeté les exigences du Kremlin visant à redessiner la sécurité européenne, qualifiant ces velléités de "dangereuses" et susceptibles d'entraîner de nouvelles escalades militaires sur le continent. Affirmant que l'Union européenne et l'Alliance atlantique constituaient l'unique "véritable sécurité" pour l'Europe, il a estimé que la Russie misait désormais "tout" sur sa campagne militaire hivernale, à l'approche du cinquième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Pour contraindre le président russe Vladimir Poutine à engager une désescalade, Volodymyr Zelensky a réitéré son appel à un soutien occidental renforcé et immédiat. Selon le chef d'État ukrainien, l'adoption rapide par le Congrès américain de nouvelles sanctions économiques contre Moscou ainsi que la livraison d'armements supplémentaires représentent l'unique levier capable d'affaiblir la position du Kremlin.