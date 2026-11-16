Rencontre Trump, Xi Jinping et Poutine : un sujet majeur sera évacué le 19 novembre, la Chine n'en veut pas

Les présidents américain, chinois et russe se rencontrent ce jeudi en marge du sommet Asie-Pacifique en Chine. Le désarmement nucléaire et le conflit au Moyen-Orient sont au programme, à l'inverse d'un autre item majeur.

Une rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine aura lieu jeudi 19 novembre 2026, en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen. Donald Trump souhaite aborder la question de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde, et la guerre déclenchée fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran, selon des responsables américains.

Lors d'un point presse, la porte-parole de la diplomatie chinoise, Mao Ning, a précisé que les trois dirigeants procéderaient à "des échanges approfondis sur la préservation de la paix mondiale et la promotion de la stabilité stratégique dans les relations entre grandes puissances". Cette rencontre revêtira "une importance historique", a-t-elle affirmé. Pourtant, "il est fort probable que les discussions s'achèvent sans avancée majeure", explique Wang Wen, doyen de l'Institut Chongyang pour les études financières à l'université Renmin de Pékin chez Franceinfo, en raison des "exigences radicalement différentes" entre Chinois, Américains et Russes.

Mais un sujet majeur ne fait pas partie du programme pour cette rencontre tripartite, ou du moins, n'apparaît pas comme une priorité pour les trois dirigeants : la guerre en Ukraine. Le président allemand, Frank-Walter Steinmeier, a indiqué que, lors d'une récente rencontre avec Xi Jinping, le dirigeant chinois avait manifesté une certaine "irritation" lorsque l'idée de discussions trilatérales portant sur l'Ukraine avait été évoquée. "Il a explicitement souligné qu'il s'agissait d'un conflit européen, dans lequel les Européens doivent également être présents à la table des négociations", a déclaré le chef d'Etat allemand à la chaîne ARD.

Volodymyr Zelensky redoute un "Yalta 2"

La Chine a officiellement affirmé sa neutralité dans le conflit entre Kiev et Moscou, tout en accusant les alliés occidentaux de l'Ukraine d'avoir contribué à provoquer l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais "Washington mène un tout autre volet" de négociations avec Kiev et Moscou, a dit un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat lors d'un appel avec la presse, selon l'AFP et l'agence AP, précisant que la Chine ne faisait "pas vraiment partie de ce volet" et ajoutant : "il ne semble donc pas approprié d'aborder la question de l'Ukraine" pour tenter de rassurer les dirigeants européens.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa crainte que la réunion trilatérale ne serve à discuter d'un éventuel accord sur l'Ukraine dans le dos de Kiev. Rapidement, le sommet du 19 novembre a suscité les comparaisons avec la conférence de Yalta, entrevue pendant laquelle l'Américain Franklin D. Roosevelt, le Britannique Winston Churchill et le Soviétique Joseph Staline, alliés contre l'Allemagne nazie, s'étaient retrouvés pour se partager la carte du monde et de l'Europe en 1945. "Nous ne voulons vraiment pas que cela se transforme en Yalta 2, 3, 4, avec une redistribution des sphères d'influence", avait justement déclaré Volodymyr Zelensky, fin octobre.