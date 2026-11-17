De petits contingents de soldats français sont présents en Ukraine pour une mission spécifique et top secrète. Ce qui ne plaît pas du tout au Kremlin.

La Russie accuse la France de participer "directement" à la guerre après la révélation de la présence secrète de soldats français en Ukraine. La diplomatie russe affirme avoir "fait part" à la France de sa "préoccupation" à ce sujet. "Il ne s'agit plus d'un soutien à l'Ukraine, mais d'une participation directe à la guerre", a déclaré Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

Il est "absurde" d'affirmer que les soldats français présents en Ukraine participent directement au conflit, comme l'a fait le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré la ministre française déléguée aux Armées, Alice Rufo, lors des questions au gouvernement ce mardi. Interrogée sur la présence en Ukraine de militaires français pour des missions de formation et de maintenance, la ministre a souligné "l'absence de toute intentionnalité de combat".

De petits contingents de militaires français assurent des rotations en Ukraine pour de la formation et de la réparation de matériel de guerre, a confirmé au Monde une source proche du dossier, après les révélations de RFI. Il s'agit plus précisément d'un renforcement de la cellule de coordination dirigée par l'attaché de défense de l'ambassade de France, à Kiev. Le dispositif nommé "Volia" était encore " hautement confidentiel, jusque-là passé sous les radars", révèle RFI. Il s'appuie sur la mission Gerfaut, un détachement militaire français en Pologne depuis 2023, dans le cadre de la mission européenne EUMAM-Ukraine prolongée jusqu'à fin 2028.

Le lien étroit entre "Volia" et la mission Gerfaut en Pologne

Si ce travail de formation est relativement classique, démocratisé et assumé chez certains alliés comme le Royaume-Uni, ce n'est pas forcément le cas de la France. Le but étant de "confier à des militaires français de l'armée de Terre l'instruction des sous-officiers, futurs chefs de groupe de combats ukrainiens", indique RFI. La structure Volia serait "légère et modulable", composée de "petits effectifs pour des missions courtes", selon des informations recueillies auprès de sources proches du dossier. "Il est demandé aux soldats français détachés en Ukraine de dire qu'ils se rendent en Pologne", utilisant donc la mission Gerfaut comme "paravent", apprend-on.

Pour assurer l'entretien d'appareils comme les canons Caesar, les avions Mirage 2000 ou encore les missiles de précision - fournis par la France à l'Ukraine - des militaires français issus d'unités conventionnelles sont donc nécessaires de par leur "grande expertise". La France a toujours démenti la présence de troupes combattantes en Ukraine, et soutenue par les Occidentaux qui lui fournissent du matériel, de l'aide financière ou encore du renseignement.

Quid de l'officialisation de la structure Volia auprès du Parlement français ? Les députés et sénateurs n'ont pas été informés, ce qui aurait dû être fait. "C'est une obligation constitutionnelle. Le président de la République, dès lors que les troupes sont engagées, doit informer le Parlement dans un délai déterminé. Le bon fonctionnement de la démocratie en dépend", estime le sénateur LR Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, dans les colonnes de RFI.