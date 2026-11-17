Après avoir eu accès au dossier de l'autopsie de Jeffrey Epstein, un médecin légiste américain a contesté la version selon laquelle le milliardaire se serait suicidé. Une version pourtant validée par les autorités.

Coup de théâtre dans l'affaire Epstein, plus de sept ans après le décès en prison, survenu le 10 août 2019, du milliardaire américain, accusé de trafic sexuel et de viols en série. Le médecin légiste américain Michael Freeman a indiqué lundi 16 novembre qu'il contestait la version officielle, pourtant validée par les autorités, selon laquelle il serait mort des suites d'un suicide, relaie la BBC.

Pour formuler ses accusations, le Dr Michael Freeman s'appuie sur les conclusions de l'autopsie officielle de Jeffrey Epstein à laquelle il a eu accès grâce au frère de l'homme d'affaires, Mark Epstein. À noter que ce dernier se dit persuadé de l'assassinat de son frère. Aidé par deux spécialistes, le Dr Michael Freeman souhaitait initialement publier son étude dans une revue scientifique, ce qui lui a été refusé. C'est donc devant l'association juridique Middle Temple qu'il a présenté ses travaux lundi, à Londres, rapporte Le Figaro.

"Une blessure inhabituelle"

Le Dr Michael Freeman a ainsi pu exposer ses conclusions. Pour commencer, il a mis en avant une photographie des marques retrouvées sur le cou de Jeffrey Epstein. "Quand j'ai vu cette photo, ma première réaction a été de me dire que c'était une blessure très inhabituelle pour une pendaison au niveau du cou", a-t-il expliqué, ajoutant que ces marques s'apparenteraient selon lui davantage à une strangulation par un tiers. Autre point, les nombreuses blessures constatées sur le corps de Jeffrey Epstein, qui ne s'expliqueraient, là encore, "pas par une pendaison suicidaire", mais plus par une lutte. La thèse d'un homicide est donc sa conclusion. Avec ce nouveau rapport, ce sont désormais deux rapports qui concluent à la thèse d'un homicide. Le premier rapport à aboutir à cette thèse avait toutefois déjà été commandé par Mark Epstein.

Si le frère de Jeffrey Epstein est autant persuadé que la mort de ce dernier n'est pas liée à un suicide, les nombreuses lacunes du dossier d'autopsie n'y sont pas totalement étrangères. En effet, la médecin légiste de la ville de New York, qui avait été missionnée pour ce dossier, avait elle-même reconnu ne pas avoir eu certaines informations pourtant primordiales dans la détermination des causes de la mort, comme une photo de Jeffrey Epstein pendu ou avec un morceau de tissu autour du cou. Concernant justement le tissu fourni pour l'autopsie, il ne s'agissait pas de celui utilisé pour le nœud coulant. Le fait que la personne ayant découvert le corps ait refusé en premier temps de parler avec les autorités, mais aussi que les deux gardiens de nuit n'aient pas procédé à la ronde qu'ils auraient dû faire ont conduit la justice à conclure qu'il y avait eu de "nombreuses et graves erreurs du personnel du centre pénitentiaire".

Une enquête du New York Times avait aussi conclu à un suicide

De quoi raisonnablement soulever un doute quant à la thèse selon laquelle le financier se serait pendu dans sa cellule. Et ce, d'autant plus au regard de l'affaire hors normes dans laquelle il est impliqué aux côtés, qui plus est, de nombreuses personnalités politiques et économiques américaines et européennes. Afin de permettre de faire toute la lumière sur cette sombre affaire, une loi de transparence sur les dossiers Epstein a toutefois été adoptée en 2025, conduisant à la publication de nombreux documents qui ont depuis permis à des journaux comme le New York Times d'enquêter par eux-mêmes.

Or, selon le quotidien, il apparaît que Jeffrey Epstein aurait envisagé, avant même son séjour en prison, de se donner la mort. Qui plus est, avant son décès, le milliardaire avait déjà été retrouvé inanimé une première fois par son codétenu, dans la nuit du 22 au 23 juillet. C'est à partir de ce moment-là qu'une surveillance particulière avait d'ailleurs été mise en place.