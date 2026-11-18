La rencontre entre Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine au sommet de l'Apec, prévue ce jeudi 19 novembre, met en émoi la planète. L'Ukraine et Taïwan ne cachent pas leur inquiétude.

Le président américain Donald Trump rencontrera ce jeudi 19 novembre le président Xi Jinping ainsi que le président russe Vladimir Poutine dans le cadre du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Une réunion présentée comme un nouveau "Yalta", en référence à cette conférence historique qui avait réuni en février 1945 le Soviétique Joseph Staline, l'Américain Franklin D. Roosevelt et le Britannique Winston Churchill. À l'époque, il était question de prendre les grandes décisions concernant l'après-Seconde Guerre mondiale. En réalité, Yalta avait surtout posé les bases de la domination soviétique sur l'est de l'Europe et la première brique du front de la guerre froide, souligne RFI.

Cette nouvelle rencontre au sommet ne manque donc pas, à juste raison, de faire trembler bon nombre de dirigeants à travers le monde, notamment en Europe. Grands exclus de ce rendez-vous, les Européens craignent en effet de voir leur architecture de sécurité être redessinée sans eux. "La crainte est celle d'un nouveau Munich américano-russe par-dessus nos têtes, dans lequel les États-Unis se posent en médiateurs entre la Russie et l'Otan, avec un discours très dangereux qui émerge sur l'architecture de sécurité européenne", confiait il y a quelques jours au Figaro un haut diplomate européen.

Le grand retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale

Mais alors que les détracteurs des Européens leurs opposent que la désignation d'une personne qui les représenterait tous pourrait régler bon nombre de problèmes, deux pays s'inquiètent encore davantage de leur sort lors de la rencontre Trump-Xi-Poutine. Il s'agit de l'Ukraine et Taïwan. Kiev craint en effet qu'un début d'accord de paix en Ukraine ne soit dessiné par Vladimir Poutine et Donald Trump dans son dos, alors que les deux présidents ont confié que le dossier ukrainien serait sûrement abordé à l'occasion de ce rendez-vous. De son côté, Taïwan redoute que le président chinois profite de cette entretien avec Donald Trump pour sceller son sort en s'assurant que les États-Unis resteront à bonne distance lors de sa conquête de l'île, souligne le média économique belge Business AM.

Des craintes d'autant plus légitimes que l'agenda comme le format de ce sommet trilatéral restent pour le moins obscurs à la veille du jour J. Seul objectif clairement annoncé à ce stade : "la paix mondiale", a encore assuré Pékin ce mercredi. Or, qui dit paix, dit fin de conflit, des gagnants et donc aussi des perdants. Reste que selon plusieurs experts rien n'est gagné pour autant. Ce sommet au casting cinq étoiles pourrait ainsi ne mener à rien. Une certitude toutefois : le rendez-vous marquera le grand retour de Vladimir Poutine sur la scène internationale après cinq ans d'exclusion.