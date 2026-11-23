Trois Rafale français ont décollé et atterri sur une autoroute en Laponie. Ils participaient au "Protective Fence 26", principal exercice militaire de l'Armée de l'air finlandaise.

Trois Rafale français aperçus le week-end dernier en train de décoller et d'atterrir depuis... une autoroute finlandaise. Les images sont pourtant bien réelles. Il ne s'agit pas d'une vidéo générée par une intelligence artificielle, mais bien d'un exercice militaire. Dans le cadre du principal exercice militaire de l'Armée de l'air finlandaise, appelé "Protective Fence 26", le célèbre avion de chasse français a réalisé pour la toute première fois de son histoire une opération depuis une autoroute.

Les trois appareils du constructeur Dassault ont ainsi pu décoller et atterrir à plusieurs reprises sur l'autoroute civile de Jännevirta, en Laponie. Elle avait bien sûr été fermée au public pour l'occasion. Dans le détail, il s'agissait surtout pour les pilotes de brièvement poser les roues sur l'autoroute avant de repartir : une manœuvre appelée un "touch and go". Pas de marquage sur les pistes, des arbres présents sur le bord de l'autoroute contrairement à une piste d'atterrissage classique d'aéroport bien dégagée, pour les pilotes, l'exercice relevait de la prouesse.

France participates in the #ProtectiveFence26 exercise with Rafale fighter jets. Deployed to Rovaniemi, the jets have done touch-and-go landings and take-offs at the Jännevirta highway strip. This is the first time the Rafale operates from a Finnish highway. #ilmavoimat https://t.co/9FhE0mPwda — Ilmavoimat (@FinnishAirForce) November 21, 2026

Le budget militaire finlandais en augmentation

Mais l'objectif derrière tout cela était bien concret : "Les aérodromes en temps de crise ou en temps de guerre pourraient se faire bombarder", explique Patrick Dutartre, ancien général de brigade aérienne de l'Armée de l'air française à franceinfo. Et d'ajouter : "L'intérêt de disposer de portions d'autoroute, c'est pouvoir disposer d'une piste alternative. Et là, c'est l'occasion de le faire, en Finlande, et c'est un très bon exercice."

Ces exercices militaires s'inscrivent dans la continuité des grandes décisions prises par la Finlande depuis le début de la guerre en Ukraine. En effet, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Helsinki a rejoint, en avril 2023, l'Otan. Avec près de 1 340 kilomètres de frontière avec la Russie, la Finlande, qui a déjà vu un bon dixième de son territoire être annexé par l'URSS en 1940, est sur le qui-vive et prend la menace russe très au sérieux. Depuis cinq ans, la Finlande n'a cessé d'augmenter son budget militaire. Encore à 1,9% de son PIB en 2022, son budget est de 6,5 milliards d'euros en 2026, c'est-à-dire 2,5% de son PIB.