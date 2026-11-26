Ce mercredi 25 novembre, un vaste incendie s'est déclenché dans l'agglomération du Caire, en Égypte. Le bilan fait état de 31 morts et 21 blessés, dont quatre graves.

"Une situation catastrophique". Un incendie provoqué par un accident de la route a fait 31 morts, sur l'autoroute de Gizeh, dans l'agglomération du Caire, capitale de l'Égypte. D'après le bilan définitif, 21 blessés, dont quatre dans un état critique, sont recensés. Les faits se sont déroulés, ce mercredi 25 novembre.

Selon les premiers éléments de l'enquête relayés par CNEWS, un véhicule, roulant à une vitesse excessive, a perdu le contrôle et dévié de sa trajectoire. Il a ainsi percuté un camion-citerne chargé de carburant. La collision a entraîné la crevaison d'un des pneus du semi-remorque qui s'est renversé, déclenchant un incendie d'une ampleur considérable. "Nous circulions au-dessus du périphérique et nous avons vu des flammes s'élever à une hauteur indescriptible", a raconté Wagih Ragheb, un témoin du drame. Les images diffusées par la presse montrent une propagation rapide des flammes et d'épais nuages de fumée, au-dessus d'un tunnel dans le quartier d'Al-Warraq à Gizeh.

Un incendie dans lagglomération du Caire, en Egypte, a fait au moins 31 m0rts, mercredi 25 novembre. Le feu sest déclaré lorsquun camion chargé de carburant sest renversé sur une autoroute. Le conducteur dune voiture, accusé davoir percuté ce camion, a été arrêté, a annoncé jeudi le parquet égyptien. — franceinfo (@franceinfo) November 26, 2026

Près de 6 000 morts sur les routes d'Égypte en 2025

Selon les médias locaux, les pompiers auraient maîtrisé l'incendie, et 39 ambulances ont été mobilisées. "Puis les explosions ont commencé (…) Nous sommes sortis de la voiture, nous nous sommes dirigés vers la rocade et avons découvert une situation catastrophique : des bus et des voitures entièrement calcinés, et de nombreux morts", ajoute le témoin.

Ce jeudi 26 novembre, le parquet égyptien a annoncé l'arrestation du conducteur, accusé d'être responsable de l'accident. Selon un communiqué du procureur, l'homme a "admis" qu'il roulait à une vitesse excessive. "Nous avons un problème avec nos routes. Ces accidents surviennent très souvent, et personne ne sait comment y remédier", a déploré Abdel Rahman Ahmed, présent dans un hôpital du Caire pour faire un don de sang destiné aux blessés.

Égypte: au moins 31 morts et 21 blessés dans un incendie sur une autoroute proche du Caire https://t.co/WSK7L1h3jM — BFM (@BFMTV) November 26, 2026

Preuve étant : environ 6 000 personnes ont perdu la vie, en 2025, sur les routes égyptiennes, selon l'agence nationale égyptienne des statistiques, dont les chiffres sont relayés par Libération. Pourtant, les poids lourds ont l'interdiction d'accéder au périphérique du Grand Caire entre 6h et minuit, depuis 2018. Après l'incendie de mercredi soir, un porte-parole du gouvernement a annoncé de possibles "futures mesures concernant le transport des produits pétroliers et les garanties de sûreté et de sécurité lors de telles opérations de transport".