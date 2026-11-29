Un séisme de magnitude 5 a secoué la région de Los Angeles, en Californie, samedi 28 novembre à 9h30 heure locale, soit 18h30 à Paris. Ce séisme à Los Angeles, dont l'épicentre se situait au large de Hermosa Beach, a été suivi de dizaines de répliques, sans faire, selon les premiers bilans, ni blessé ni dégât majeur.

Il était 9h30 samedi quand le sol a tremblé dans la région de Los Angeles, en Californie. Le séisme, de magnitude 5, est le plus fort qu'elle ait connu depuis douze ans. Son épicentre se situait au large de Hermosa Beach, une ville côtière du sud de l'agglomération, rapporte le Los Angeles Times le 28 novembre 2026. Une réplique de magnitude 4,5 a suivi en fin de matinée, puis une quarantaine d'autres secousses à la mi-journée.

Des objets sont tombés des étagères, et au moins une cheminée s'est effondrée à Manhattan Beach. Aucun dégât structurel majeur ni aucun blessé n'a toutefois été signalé dans l'immédiat. "C'est l'un des plus importants que nous ayons connus dans la région de Los Angeles depuis un bon moment", a commenté la sismologue Lucy Jones, chercheuse associée à Caltech. Selon elle, le South Bay, la zone côtière du sud-ouest de l'agglomération, n'avait pas été aussi fortement secoué depuis le séisme de Northridge, en 1994.

A preliminary 5.0-magnitude earthquake and multiple aftershocks rocked Southern California on Saturday morning, according to the U.S. Geological Survey. Security camera footage shows the impact of the earthquake at a grocery store near Los Angeles. https://t.co/ScVuEepxX2 — CBS News (@CBSNews) November 29, 2026

L'aéroport et une raffinerie touchés

À l'aéroport international de Los Angeles, des panneaux de plafond sont tombés et des vitres ont éclaté dans le terminal 7. Deux avions de Delta Air Lines qui s'apprêtaient à atterrir ont reçu l'ordre de remettre les gaz au moment de la secousse, avant de se poser sans encombre. Le système d'alerte précoce ShakeAlert, géré par l'institut géologique américain (USGS), s'est déclenché lors du séisme principal comme lors de la réplique.

À El Segundo, un panache de fumée s'est élevé au-dessus de la raffinerie Chevron. L'entreprise a expliqué que ses systèmes de sécurité automatiques avaient déclenché ses torchères, une procédure destinée à éviter une montée en pression des installations. Selon elle, la population n'a couru aucun risque. Par précaution, les jetées de Manhattan Beach et de Hermosa Beach ont été fermées le temps de vérifier leur solidité.

La faille de Palos Verdes en cause ?

Il est encore trop tôt pour identifier avec certitude la faille responsable. Selon le géologue James Dolan, de l'université de Californie du Sud, le séisme s'est probablement produit sur la faille de Palos Verdes, qui longe la côte des comtés de Los Angeles et d'Orange, ou sur une faille secondaire qui lui est rattachée. Le séisme principal et sa réplique se sont produits à environ 12 kilomètres de profondeur. À elle seule, la faille de Palos Verdes pourrait provoquer un séisme de magnitude 7,8.

Le dernier séisme majeur dans la région, celui de Northridge en 1994, était de magnitude 6,7. Il avait fait une soixantaine de morts. L'USGS estimait en 2015 à 60% la probabilité qu'un séisme de magnitude 6,7 ou plus frappe la région de Los Angeles d'ici 2045.