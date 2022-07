Emilie König : la djihadiste de retour en France peut-elle être libérée ?

Partie faire le djihad en Syrie en 2012, la Française Emilie König a été rapatriée en France avec 15 autres femmes mardi 5 juillet. Mise en examen et en détention provisoire, quel est son avenir ?

Emilie König est la plus connue des 16 femmes djihadistes rapatriées de Syrie en France mardi 5 juillet. Partie dès 2012, elle y avait rejoint son mari, laissant derrière elle deux enfants. Elle était alors apparue dans plusieurs vidéos de propagande de l'Etat islamique. Son engagement aux côtés de Daesh lui a valu d'être inscrite sur la liste noire des "combattants terroristes étrangers" aux Etats-Unis en 2015. Retenue dans un camp au nord-est de la Syrie géré par des autorités kurdes depuis 2017, elle exprimait depuis plusieurs mois son désir de rentrer en France. A son arrivée à Paris, Emilie König, désormais âgée de 37 ans, a été mise en examen et placée en détention provisoire. "Son état d'esprit, elle m'a autorisé à vous le dire, c'est sa volonté de coopérer avec la justice française", a affirmé son avocat, Me Emmanuel Daoud, sur Franceinfo.

Toujours selon son avocat, la volonté première d'Emilie König est de retrouver ses cinq enfants : deux restés en France avec leur grand-mère en 2012, et trois nés en Syrie d'un second mariage, rapatriés par les autorités françaises en janvier 2021. Mais Emilie König a-t-elle des chances d'être libérée ? Pour l'heure, elle est mise en examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et incarcérée. Connue des autorités françaises dès avant son départ en 2012, son apparition dans des vidéos de propagande et ses appels téléphoniques vers la France visant à pousser des proches à commettre des attentats seront des éléments à charge lourde dans son dossier.

Qui est Emilie König, une des 16 femmes djihadistes rapatriées en France mardi 5 juillet ?

Les autorités françaises ont rapatrié le 5 juillet 35 mineurs français et 16 mères djihadistes retenus dans un camp syrien. Parmi ces dernières, Emilie König est la figure la plus connue. Partie faire le djihad en Syrie dès 2012, elle a été la première femme à être ajoutée à la liste noire de "combattants terroristes étrangers" des Etats-Unis, en 2015. Le motif : avoir "ordonné à des individus d'attaquer des institutions gouvernementales françaises".

Pour Emilie König, le processus de radicalisation a commencé avec la rencontre de son premier mari d'origine algérienne, condamné à la prison pour trafic de drogue. Auparavant, la jeune femme avait suivi une scolarité normale à Lorient, un CAP de vente en alternance. Suite à la rencontre de son premier mari, elle s'est convertie à l'Islam, s'est entièrement voilée et a commencé à fréquenter le groupe islamiste nantais Forsane Alizza.

Des vidéos de propagande djihadistes et des appels téléphoniques vers la France

En 2010, Emilie König était épinglée devant la mosquée de Lorient en train de distribuer des tracts appelant au jihad. Deux ans plus tard, elle provoquait un incident avec un vigile du tribunal de Lorient où elle était convoquée, refusant de se dévoiler et postant la vidéo de l'incident sur internet. A cette époque, elle se rendait régulièrement à Paris pour manifester et recruter d'autres jeunes femmes. Elle s'est alors faite remarquer par les autorités françaises qui ont interdit à l'été 2012 "tout mouvement ou transfert de fonds" à son bénéfice. Peu de temps après, elle décidait de partir en Syrie rejoindre son mari, qui s'était engagé aux côtés du futur groupe Daech.

Emilie König s'est alors engagée dans des missions de propagande terroriste. Bien qu'elle ait laissé ses deux enfants derrière elle et que son mari se soit fait tuer, son engagement n'a pas faibli et elle est apparue dans plusieurs vidéos de Daech. Depuis la Syrie, elle a passé plusieurs appels à des proches restés au pays, interceptés par les renseignements, visant à convaincre de s'attaquer à des institutions françaises et à des femmes de soldats français. Elle a épousé un autre Français converti à l'Islam et parti en Syrie, Axel, un Nîmois, avec qui elle a eu trois enfants. Ces derniers ont été rapatriés début 2021 en France.

Quelle est la défense d'Emilie König ?

Mardi 5 juillet, jour du retour d'Emilie König en France, son avocat, Me Emmanuel Daoud, a assuré à Franceinfo la volonté de sa cliente "de coopérer avec la justice française". "Elle aura des explications à donner car la façon dont on l'a dépeinte ne correspond pas à la réalité", confiait également l'avocat. Selon lui, Emilie König a voulu revenir en France pour "s'expliquer et pour tenter le plus rapidement possible, selon une échéance qu'elle ne maîtrise pas, de revoir ses enfants". Plus généralement, Me Daoud a plaidé la nécessité de "permettre à ces femmes d'expliquer leur parcours", ajoutant que certaines "étaient sous emprise et qu'on était dans un contexte particulier" lors de leur départ.

De son côté, Emilie König confiait à l'AFP en avril 2021, depuis la Syrie : "Je ne vois pas pourquoi j'irai en prison. Je trouve que c'est injuste, parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas de sang sur les mains." Elle disait vouloir "reprendre une vie professionnelle", reconnaissant que son départ en Syrie avait détruit "toute [s]a vie". Arrivée à Paris, elle a confié à la juge des libertés et de la détention sa volonté de retrouver "une vie de femme".