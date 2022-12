"Le prince Harry et le roi Charles très en guerre ? Un climat très lourd"

Toute communication est coupée entre le prince Harry et son père, le roi Charles III, et plus largement la famille royale. Le documentaire "Harry & Meghan" diffusé ce jeudi 8 décembre 2022 pourrait aggraver les tensions entre les deux camps.

[Mis à jour le 8 décembre 2022 à 6h34] En froid avec la famille royale britannique, le prince Harry ne devrait pas revenir dans les bonnes grâces de la Couronne. La sortie du documentaire "Harry & Meghan", du nom de principaux protagonistes et producteurs de la mini-série diffusée sur Netflix ce 8 décembre 2022 devrait au contraire éloigner davantage les deux camps. Promettant de délivrer "toute l'histoire", - ou plutôt sa version - dans la bande-annonce du documentaire, le prince Harry donne l'impression d'avoir des révélations à faire sur les coulisses de la Firme et sur les mésententes ente lui, sa femme et le reste des membres de la monarchie.

Le prince Harry ne devrait pas entacher le souvenir de feu Elisabeth II, sa grand-mère dont il était très proche, selon la journaliste au magazine Point de Vue, Marion Prudhomme contactée par Le Parisien. En revanche, il n'est pas impossible que le roi Charles III, père de l'ancien duc de Sussex, ou le couple formé par William et Kate Middleton, prince et princesse de Galles, soient visés par des accusations, même indirectement. La rupture est consommée depuis 2020 entre le prince cadet marié à l'actrice américaine Meghan Markle et les membres actifs de la Firme. Même la mort de la reine Elisabeth II n'a pas réussi a rapproché les deux frères princiers ou le prince Harry avec son père.

Plus d'échange entre le prince Harry et le roi Charles III

Harry et son père, le roi Charles III, ont été vus ensemble en septembre 2022 à l'occasion des obsèques de la reine Elizabeth II à Londres. Aucun geste d'affection n'était apparu lors des cérémonies et selon les témoignages de certains membres du personnel de la famille royale, les échanges n'étaient pas plus nombreux en coulisses. Avant la mort de la reine, la dernière entrevue entre le père et son fils remontait en 2020, avant l'exil du prince et de son épouse en Californie. Ce départ avait également signé le renoncement du couple à ses obligations royales. Or cette mise en retrait est aussi ce qui a poussé le monarque a refusé d'inviter son fil lors de la dernière réception au palais de Buckingham - en présence de nombreux chefs d'Etat dont Emmanuel Macron et Joe Biden - selon le Telegraph. Une absence forcée qui n'a pas semblé affecter le prince Harry, à la différence de l'absence des broderies inscrivant les initiales de la défunte reine Elisabeth II sur les épaulettes de son uniforme militaire lors de la veillée autour du cercueil de la souveraine, d'après le Times. Charles III avait exceptionnellement autorisé son fils cadet, privé de ses titres, à porter l'uniforme sans toutefois lui accorder tous les honneurs.

La conduite du roi Charles III semble plus dictée par le protocole royal que par un sentiment d'animosité envers son fils. Selon le tabloïd britannique The Mirror, le monarque est lassé des disputes et des rancœurs familiale quoique attristé par les accusations de son fils et de sa belle-fille à l'encontre de la famille royale. Toutefois si de nouvelles révélations peignant un portrait critique de la Couronne sont diffusées dans le documentaire "Harry & Meghan", le souverain ne pourrait cautionner de tels agissements, pas plus que le prince William qui s'est dit prêt à braver le protocole pour répondre à d'éventuels propos mensongers de son frère.

La mort de Diana au cœur de la brouille familiale ?

Le prince Harry a toujours été décrit proche de sa mère, Lady Diana. Et la mort de celle-ci en 1997 sous le pont de l'Alma à Paris reste un souvenir douloureux pour l'ancien duc de Sussex. La disparition de Lady Di avait aussi compliqué les relations du fils cadet avec son père et il se pourrait que les récentes mentions de sa mère par Harry aient ajouté aux tensions déjà présentes au sein de la famille royale. Un extrait de la bande-annonce du documentaire "Harry & Meghan" montre Harry comparant "la douleur et la souffrance des femmes qui se marient dans cette institution, cette frénésie grandissante" en référence au destin de sa mère et celui de Meghan Markle au sein de la Firme.

Une comparaison qui pourrait s'avérer malheureuse, le souvenir de Lady Diana étant un sujet des plus délicats pour les Windsor et compte tenu des relations très conflictuelles de Meghan Markle avec la Couronne. Aux yeux du peuple britannique aussi le parallèle entre Lady Diana et Meghan Markle risque d'être mal accueilli. Car "il y a une certaine fatigue dans l'opinion vis-à-vis des Sussex (…) Leur côte de popularité est tombée très bas", explique Marc Roche, spécialiste de la royauté britannique et auteur du livre "Les Borgia à Buckingham", dans les colonnes du Parisien. Et d'ajouter que le prince Harry "ne mesure pas le désamour des Britanniques". Or, Lady Diana est encore une personnalité intouchable en Angleterre.