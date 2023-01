"Prince Harry : ce qu'il reproche à son père et à son frère"

Après le tonitruant documentaire "Harry & Meghan", les mémoires du prince Harry, intitulées "Le Suppléant" plongent à nouveau la monarchie britannique dans la tourmente. L'époux de Meghan Markle y fait quelques croustillantes révélations.

[Mis à jour le 5 janvier 2023 à 22h39] William, Charles, mais aussi Camilla et Kate, dans ses mémoires intitulées Le Suppléant, à paraître le 10 janvier prochain, le prince Harry n'épargne personne. Un mois après la diffusion sur la plateforme de vidéos à la demande Netflix de sa série documentaire Harry & Meghan, dans laquelle le couple déchu de la monarchie britannique règle ses comptes avec le "système" et les tabloïds, le prince Harry fait de nouvelles révélations accablantes pour la couronne. De la violence physique de frère William à la blague douteuse de son père à sa naissance, en passant par ses craintes vis-à-vis de Camilla, voici ce que reproche le prince Harry aux membres de la famille royale.

Intitulée Le Suppléant, en référence à sa place délicate de second (pendant longtemps, les enfants de Kate et William lui étant depuis passés devant), derrière son frère aîné William, pour succéder à Charles le temps venu, l'autobiographie du prince Harry dévoile les différents points de frictions entre le mari de Meghan Markle, son père Charles III et son frère le prince William.

Acte premier, la blague malvenue de Charles le jour de sa naissance. "Magnifique ! Désormais tu m'as donné un héritier et un suppléant - mission accomplie", aurait lâché à Lady Diana celui qui n'était alors que le prince Charles à la naissance de son second fils, affirme Harry, comme le rapporte The Guardian. Une simple boutade pour les uns, une inébranlable douleur pour le fils cadet du roi.

Le Mail Online dévoile ensuite de son côté qu'Harry et William aurait imploré leur père, en 2005, de ne pas se remarier avec Camilla. Harry confie avoir été particulièrement inquiet à l'idée de devoir affronter... une belle-mère "cruelle [...] comme toutes les méchantes belles-mères des histoires". "Malgré les supplications de Willy et moi, Pa allait de l'avant. Nous lui avons serré la main et lui avons souhaité bonne chance. Sans rancune", se remémore toutefois Harry.

Le prince William en prend aussi pour son grade, d'après les premières révélations sur l'autobiographie d'Harry. Le fils cadet du roi Charles III revient sur un épisode dans lequel on découvre une toute autre facette du prince William. Harry explique ainsi qu'au cours d'une dispute relativement récente, puisque celle-ci aurait eu lieu en 2019, William l'aurait "attrapé par le col, arrachant [s]on collier, et [l'aurait] fait tomber par terre". Et Harry de renchérir : "J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos, les morceaux m'entaillant." Le sujet de cette dispute ? Meghan Markle, relate Harry qui précise qu'après son geste violent, William se serait "excusé".

Dans un autre extrait du Suppléant, Harry affirme aussi que son choix pour son désormais célèbre costume nazi, qui avait fait la une des tabloïds en 2005, créant le scandale, et pour lequel il avait finalement dû présenter ses plus plates excuses, aurait été encouragé par Kate Middleton et William. Comme le dévoile Page Six, Harry écrit avoir hésité entre un costume de pilote et un de nazi. "J'ai téléphoné à Willy et Kate, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient", raconte Harry, assurant qu'ils auraient répondu : "L'uniforme nazi." L'époux de Meghan Markle explique par ailleurs qu'en rentrant chez lui, il aurait essayé le costume devant eux. "Ils ont tous les deux hurlé de rire. C'était pire que le justaucorps de Willy ! Bien plus ridicule ! Ce qui, encore une fois, était le but."

Harry et son père, le roi Charles III, ont été vus ensemble en septembre 2022 à l'occasion des obsèques de la reine Elizabeth II à Londres. Aucun geste d'affection n'était apparu lors des cérémonies et selon les témoignages de certains membres du personnel de la famille royale, les échanges n'étaient pas plus nombreux en coulisses. Avant la mort de la reine, la dernière entrevue entre le père et son fils remontait en 2020, avant l'exil du prince et de son épouse en Californie.

Ce départ avait également signé le renoncement du couple à ses obligations royales. Or cette mise en retrait est aussi ce qui a poussé le monarque a refusé d'inviter son fils lors de la dernière réception au palais de Buckingham - en présence de nombreux chefs d'État dont Emmanuel Macron et Joe Biden - selon le Telegraph. Une absence forcée qui n'a pas semblé affecter le prince Harry, à la différence de l'absence des broderies inscrivant les initiales de la défunte reine Elisabeth II sur les épaulettes de son uniforme militaire lors de la veillée autour du cercueil de la souveraine, d'après le Times. Charles III avait exceptionnellement autorisé son fils cadet, privé de ses titres, à porter l'uniforme sans toutefois lui accorder tous les honneurs.

La conduite du roi Charles III semble cependant plus dictée par le protocole royal que par un sentiment d'animosité envers son fils. Selon le tabloïd britannique The Mirror, le monarque est lassé des disputes et des rancœurs familiale quoique attristé par les accusations de son fils et de sa belle-fille à l'encontre de la famille royale.