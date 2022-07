Donald Trump : nouvelle candidature ou condamnation judiciaire ?

TRUMP. Donald Trump est responsable de l'assaut du Capitole, a tranché la commission d'enquête parlementaire. De quoi freiner ses aspirations présidentielles ? Pas si sûr.

187 minutes. C'est le temps dont disposait Donald Trump pour réagir, et durant lequel il a préféré rester passif face à l'assaut du Capitole mené par ses partisans le 6 juillet 2021. Ce constat a été établi par la commission d'enquête parlementaire chargée de disséquer la tentative de coup d'Etat de ses plus fervents défenseurs à l'annonce de la victoire de son rival, le démocrate Joe Biden. Après un an d'enquête, la conclusion est claire pour cette commission : Donald Trump, qui a ouvert les vannes "au désordre et à la corruption" doit être tenu responsable des exactions commises.

Le 21 juillet au soir, les neuf élus en charge de l'enquête ont tenu leur huitième séance publique, clôturant ainsi une série d'auditions hautement médiatiques. Diffusée en prime time, cette séance devait servir à répondre à une question cruciale, à savoir : déterminer le rôle et le comportement de Donald Trump "minute par minute" durant cette journée de basculement démocratique aux Etats-Unis, lorsque des électeurs et soutiens de l'ancien président ont envahi le Capitole pour contester des "fraudes électorales massives" qui auraient conduit à l'élection de Joe Biden. Pénétrant dans l'enceinte du temple sacré des institutions américaines, ils avaient interrompu la passation de pouvoir en cours. Quelles sont les conclusions complètes de cette commission ? Des poursuites seront-elles engagées contre l'ancien président ? Retour sur les conclusions d'une enquête accablante... Qui n'empêchera pourtant pas le milliardaire républicain de se représenter aux prochaines élections.

Son absence de réaction vaut responsabilité dans l'assaut du Capitole, a tranché la commission d'enquête parlementaire chargée de disséquer la tentative de coup d'Etat des partisans de Donald Trump le 6 janvier 2021. Après des séances notamment consacrées à l'influence des mouvances démocrates sur les partisans qui ont lancé l'assaut ou aux pressions que Donald Trump et son entourage ont fait subir à des agents électoraux, venait la question de la responsabilité de Donald Trump dans ces évènements. Il s'agissait d'établir à quel degré il était informé des intentions de ses soutiens, mais aussi à quel point il les a incités à agir... Sans oublier les raisons de son absence totale de réaction ce jour-là, lui qui n'a rien fait pour les empêcher d'interrompre le processus démocratique. Après avoir assuré que le milliardaire avait bel et bien "allumé la mèche" de cet assaut, la commission s'est faite plus précise : l'ancien président américain a "ouvert la voie au désordre et à la corruption de façon irresponsable" le 6 janvier 2021", a-t-elle conclu par la voix de Bennie Thompson, son président.

Donald Trump "a essayé de détruire nos institutions démocratiques", a déclaré sans détours Bennie Thompson, le président de la commission d'enquête parlementaire. "Il ne fait aucun doute qu'il a ordonné à une foule, qu'il savait lourdement armée, violente et en colère, de marcher sur le Capitole pour bloquer le transfert pacifique du pouvoir", a-t-il poursuivi, livrant ainsi les conclusions des neufs parlementaires en charge de l'enquête. Le 6 janvier 2021 aux alentours de midi, alors que des milliers de ses plus fervents partisans s'étaient rassemblé à Washington, Donald Trump avait tenu un discours des plus incitatifs en leur demandant de "se battre comme des diables" contre les "fraudes électorales massives" qu'il croyait imputables aux dépouillements des scrutins dans de nombreuses villes du pays.

Une fois la "brèche allumée, il était reparti à la Maison Blanche, laissant ses soutiens se lancer à l'assaut du Capitole, et ce pendant plus de trois heures -187 minutes précisément-, laps de temps durant lequel il n'est jamais intervenu pour leur demander de quitter les lieux alors même qu'il le suivait partiellement à la télévision (un certain nombre de chaînes nationales l'avaient retransmis en direct). Selon Adam Kinzinger, l'un des deux élus républicains qui a consenti à participer aux travaux de la commission et qui a depuis été répudié par son parti, "le président n'a pas fait une erreur en n'agissant pas pendant 187 minutes, (...) il a choisi de ne pas agir". De fait, ni la police fédérale, ni la police de Washington ni les gardes nationaux n'ont été contactés par Donald Trump, que ce soit "pour donner des ordres" ou "pour offrir de l'aide" aux forces de l'ordre du Capitole assaillies par la foule. La dimension consciente et volontaire de son inaction sont les principaux reproches formulés par la commission.

Les témoignages des personnes présentes à ses côtés lors de ce fameux 6 janvier sont une preuve supplémentaire de cette passivité assumée : l'ex-conseiller juridique de la Maison Blanche, Pat Cipollone, a confirmé avoir dit vers 14h "très clairement qu'on avait besoin d'une déclaration publique immédiate et nette pour appeler les gens à quitter le Capitole" mais ne pas avoir été entendu par l'ex-président. A 14 h 24 ce même jour, il a également envoyé un tweet pour reprocher à son vice-président Mike Pence de ne pas vouloir bloquer la certification des résultats de l'élection, un signe de contestation des résultats du vote qui n'a fait qu'encourager ses partisans à poursuivre l'assaut. Enfin, l'élue démocrate Elaine Luria, membre de la commission, a également affirmé que Donald Trump avait suivi, impassible, l'attaque à la télévision, faisant fi des de ses "proches conseillers" et des "membres de sa famille" qui "le suppliaient d'intervenir".

Jusqu'au dernier moment, Donald Trump s'est montré ambigu vis-à-vis de l'action de ses partisans. S'il a envoyé deux tweets pour appeler la foule à "rester pacifique" dans l'après-midi du 6 janvier, ce ne fut que parce que sa fille l'en a empressé, comme l'a rapporté Sarah Matthews, l'alors porte-parole adjointe à la Maison Blanche. En outre, lorsqu'il s'est finalement décidé à leur demander de quitter le Capitole, il a tourné une vidéo sans respecter le texte écrit par ses conseillers, en rajoutant sciemment la phrase "Je connais votre douleur" et en se présentant comme la victime d'une "élection volée" par le camp démocrate.

Donald Trump devra "répondre de ses actes devant la justice", affirme la commission qui s'est montrée pointilleuse sur les torts de celui qui a "failli à son devoir". Après des semaines de séances et d'auditions, la commission d'enquête parlementaire va se retirer pour travailler à huit clos. Les conclusions de cette période d'investigation seront rendues dans un rapport final d'ici le mois de novembre. En parallèle, à partir de septembre, des témoignages, documents et auditions sont prévus pour compléter le dossier. Les parlementaires sont principalement chargées de formuler des recommandations à la justice... Qui, seule, sera chargée de décider d'ouvrir des poursuites contre l'ancien président... Ou pas. Pour l'heure, le ministre de la Justice Merrick Garland, n'a pas exclue cette option. "Personne n'est au-dessus de la loi", a-t-il répété ces dernières semaines.

Tiendra-t-il sa promesse ? "I will be back" ; "Je reviendrai", avait juré Donald Trump lors sa dernière apparition en tant que président des Etats-Unis le 20 janvier 2021. Depuis, s'il n'a toujours pas annoncé sa candidature pour 2024, il ne s'est jamais officiellement retiré de la course et laisse planer le mystère lors de déclarations un peu floues. Le 10 juillet dernier, il profitait d'un déplacement de campagne en Alaska pour l'ancienne gouverneure Sarah Palin pour déclarer : "L'élection était truquée, volée, et notre pays est désormais systématiquement détruit" à la foule rassemblée dans un stade à Anchorage. "J'ai été candidat deux fois, j'ai gagné deux fois", avait-il insisté, avant d'ajouter : "Et maintenant... Je pourrais avoir à le refaire". En outre, des fuites d'informations et des témoignages anonymes de son entourage laissent entendre qu'il pourrait annoncer sa volonté de se représenter à l'automne, comme le détaillait les journalistes politiques du Washington Post.

Toujours très influent politiquement, il tente pour l'heure de maintenir son rôle de premier plan au sein du Parti républicain en soutenant, lors des primaires, les candidats qui lui sont favorables, n'hésitant pas à dénigrer ceux de la droite républicaine plus modérée. Les élections de Midterms 2022 (mi-mandat), qui se tiendront le 8 novembre prochain, seront cruciales pour l'avenir de la politique américaine : la totalité des 435 membres de la Chambre des représentants américaine sera alors renouvelée. En outre, selon des informations du Wall Street Journal, la création d'un parti ferait partie de l'un ses projets pour la prochaine élection. Le nom de ce nouveau parti politique ? "Parti patriote", ce qui permettrait au New-Yorkais de continuer à peser dans la vie politique américaine si ses accointances républicaines venaient à être réduites à néant. Enfin, il est à noter que le milliardaire peut toujours compter sur l'indéfectible soutien de ses partisans les plus chevronnés.

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.