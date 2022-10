Donald Trump : peut-il redevenir président en 2024 ?

TRUMP. Donald Trump peut-il redevenir président des Etats-Unis en 2024 ? Alors que l'ancien chef d'Etat se mobilise pour défendre les candidats républicains en vue des élections de mi-mandat, testant ainsi sa cote de popularité, le milliardaire est toutefois empêtré dans de nombreuses affaires.

[Mise à jour le 14 octobre à 15h37] Donald Trump peut-il redevenir président des Etats-Unis ? Deux ans après sa défaite à sa réélection face à Joe Biden, l'ancien chef de l'Etat américain (2016-2020) semble toujours avoir des ambitions politiques dans le pays où il est devenu milliardaire. Mais pour le magnat de l'immobilier, seule la Maison blanche semble trouver grâce à ses yeux. Le septuagénaire ne s'est en effet pas présenté aux élections de mi-mandat (dont le vote est prévu le 8 novembre) pour briguer un poste de député ou de sénateur. Un scrutin qui aurait pu lui permettre de décrocher une fonction élective. Mais Donald Trump semble plutôt préparer le terrain pour la présidentielle de 2024, en s'impliquant malgré tout dans une campagne électorale qui doit aboutir au renouvellement intégral de la Chambre des représentants et d'un tiers du Sénat. Multipliant les déplacements et interventions pour soutenir les candidats républicains qui tenteront de se faire élire dans un peu plus de trois semaines, ses apparitions sont déjà un premier test de popularité.

Cependant, à deux ans de la prochaine élection présidentielle, Donald Trump semble handicapé en raison de la citation de son nom dans plusieurs affaires judiciaires. La principale, celle de l'assaut du Capitole en janvier 2021 (lire plus bas) et dont il est accusé d'être à l'origine, apparait comme celle pouvant lui faire perdre le plus de points dans la course à la Maison blanche. Refusant de reconnaître sa défaite depuis que Joe Biden l'a emporté, Donald Trump est accusé de déni de démocratie. Dans le même temps, l'ancien dirigeant est visé par des soupçons de fraude fiscale et des accusations de viol. Cela l'empêchera-t-il de se présenter en 2024 ?

Donald Trump pose-t-il déjà les premières pierres d'une candidature à l'élection présidentielle américaine ? A quelques semaines des midterms, l'ancien président des Etats-Unis s'active à travers tout le pays, comme depuis des mois, pour apporter son soutien aux candidats du Parti républicain qui briguent les postes de députés, sénateurs ou encore gouverneurs en jeu le 8 novembre prochain. Si, politiquement, le milliardaire n'occupe aucune fonction, c'est peu dire qu'il reste le Républicain le plus populaire dans son camp. Lors de ses venues, Donald Trump multiplie les prises de parole à la tribune. L'occasion pour lui d'envoyer quelques messages, mais aussi de commencer à prendre le pouls en vue de 2024. Car l'ex-chef d'Etat semble encore avoir une ambition présidentielle.

A plusieurs reprises, Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait être candidat au prochain scrutin pour entrer à la Maison Blanche, réécrivant, au passage, l'histoire à sa sauce. "Je me suis présenté deux fois, j'ai gagné deux fois", a-t-il notamment lancé lors d'un discours à Warren (Michigan), samedi 1er octobre 2022, rappelant ainsi entre les lignes qu'il ne reconnaît toujours pas la victoire de Joe Biden en 2020. "J'ai même mieux réussi la deuxième fois que la première. […] J'ai même obtenu plus de voix que n'importe quel président en exercice dans l'histoire de notre pays", a-t-il ajouté. Il avait en effet récolté un peu moins de 63 millions de voix en 2016 puis 74,2 millions quatre ans plus tard. De quoi lui donner des ambitions pour 2024 ? Il commence à le laisser entendre. "Maintenant, nous pourrions bien avoir à le refaire. Je pense que vous allez être très heureux. Je pense que vous allez être très heureux", a-t-il déclaré devant une assistance acquise à sa cause.

Dès lors, Donald Trump peut-il prétendre à une nouvelle candidature pour tenter de redevenir président des Etats-Unis ? Sa côte de popularité est aujourd'hui un peu plus basse que celle de Joe Biden (54,2% d'opinions défavorables contre 52,8%). Mais, surtout, le milliardaire américain est empêtré dans plusieurs affaires judiciaires, entre l'assaut du Capitole, les accusations de fraude fiscale, une accusation de viol ou encore la découverte de nombreux documents classés "secret défense" à son domicile emportés après sa défaite en 2020. Tous ces dossiers pourront-ils l'empêcher de se présenter dans deux ans ?

A ce stade, Donald Trump n'a été condamné dans aucune affaire et n'a même pas été renvoyé devant un quelconque tribunal. Il jouit donc librement de ses droits de citoyen et, donc, de se présenter à l'élection présidentielle. Dans les faits, il est même particulièrement actif. "Donald Trump a été actif très rapidement après sa défaite, dès le début du printemps 2021. On l'a revu s'activer en rencontrant des donateurs, en fondant un cercle de réflexion qui s'attèle à forger un programme pour son éventuelle candidature à la présidentielle 2024, en recommençant ses fameux rassemblements à travers le pays, ou encore en donnant des interviews", explique Marie-Christine Bonzom à Linternaute. Aux yeux de cette ancienne journaliste française chargée du suivi de la Maison Blanche pour la BBC et Voice of America, "Donald Trump apparait comme le candidat le plus probable à la présidentielle de 2024" pour les Républicains. Si les enquêtes et, malgré tout, la concurrence politique en interne, notamment avec Ron de Santis, actuel gouverneur de Floride, pourraient, d'ici deux ans, rebattre les cartes, Donald Trump semble, pour sa part, bel et bien en ordre de marche.

Les affaires judiciaires de donald trump

Les images avaient marqué le monde entier. Le 6 janvier 2021 devait être le jour de la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle américaine. Un peu plus de deux mois après le vote des électeurs, la victoire de Joe Biden devait officiellement être entérinée au Capitole, situé à Washington, lieu où sont regroupées les deux chambres parlementaires du pays, la Chambre des représentants et le Sénat. Mais ce jour-là, rien ne s'est passé comme prévu. Contestant les résultats dès le jour du vote, le camp de Donald Trump a manifesté devant le centre du pouvoir législatif ce 6 janvier. Mais très vite, des débordements ont eu lieu avec des partisans du président sortant qui ont envahi le site dans l'objectif d'empêcher la certification des résultats. Un véritable assaut, semblable à une insurrection, qui vire au drame : quatre manifestants perdent la vie, ainsi qu'un policier. Tenu comme principal responsable de ces émeutes, quel rôle a véritablement joué Donald Trump ce 6 janvier 2021 ? Une commission d'enquête parlementaire arrive à éclaircir le dossier.

Un appel au rassemblement et un discours combatif

A l'origine, ce rassemblement des partisans de Donald Trump contestant eux aussi les résultats de l'élection présidentielle a été initié par le président américain. Ce dernier avait appelé à un rassemblement sous le nom de "Save America March", lui qui a toujours allégué une fraude électorale et déposé des dizaines de recours, tous rejetés. Au départ, les manifestants se regroupent au parc The Ellipse, derrière la Maison Blanche. Aux alentours de midi, Donald Trump prend la parole en public et appelle à marcher vers le Capitole, situé à 2,5km de là, "pour pacifiquement, patriotiquement faire entre vos voix." Mais ce terme de "pacifiquement" est noyé au milieu d'un discours bien plus combatif, lors duquel il a appelé à "arrêt[er] le vol (de l'élection, selon lui, ndlr)" et à se "batt[re] comme un diable." "Si vous ne vous battez pas comme un diable, vous n'aurez plus de pays", avait-il lancé. Les manifestants partent ensuite en direction du Capitole et commencent à envahir le site.

Un plan "prémédité" par Donald Trump

Selon la commission d'enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l'assaut du Capitole, Donald Trump est "la cause centrale du 6 janvier", a-t-elle estimé jeudi 13 octobre 2022. "Il a été personnellement et de manière conséquente impliqué dans tout cela", a détaillé Liz Cheney, présidente de la commission. L'ancien président des Etats-Unis aurait établi "un plan prémédité du président pour déclarer sa victoire, quel qu'ait été le vrai résultat", a ajouté Zoe Lofgren, autre membre de la commission. "Son intention était claire, ignorer l'Etat de droit et rester au pouvoir", a appuyé Adam Kinzinger, également membre de la commission.

Que risque Donald Trump ?

Jusqu'ici jamais entendu par la commission, Donald Trump a été cité à comparaître devant cet organe politique. Du fait qu'il ne s'agisse pas d'une instance judiciaire, l'ancien président peut tout à fait refuser de se présenter, bien qu'il s'agisse d'un délit fédéral. Le milliardaire américain devrait engager des recours devant les tribunaux pour tenter de ne pas avoir à répondre aux questions des neuf parlementaires qui composent la commission. A ce stade, et uniquement dans le cadre de cette commission d'enquête, Donald Trump ne risque rien pénalement.

En revanche, en parallèle, la justice américaine a ouvert une enquête sur l'assaut du Capitole. Un dossier ultra-sensible qui avance en toute discrétion, compte-tenu de la dimension politique du sujet. Cependant, le ministre américain de la Justice avait indiqué que "personne n'est au-dessus de la loi dans ce pays", laissant ainsi entendre que Donald Trump pourrait être inculpé selon les éléments recueillis. "Nous devons faire rendre des comptes à toute personne qui est responsable pénalement d'avoir essayé de renverser une élection légitime", avait-il indiqué en juillet 2022, ainsi que l'avait rapporté l'agence de presse suisse Keystone-ATS.

En plus des affaires liées à l'assaut du Capitole et à des soupçons de fraude fiscale, Donald Trump est également accusé d'un viol, qui aurait été commis dans les années 1990. Si la plainte a été déposée en 2019, le dossier ressort en raison de la décision d'un juge obligeant l'ancien président des Etats-Unis à effectuer sa déposition dans les prochains jours, lui qui souhait reporter cet acte, certainement après les élections de mi-mandat, organisées le 8 novembre.

L'affaire avait éclaté le 21 juin 2019. Donald Trump, alors président des Etats-Unis, a été accusé de viol par Elizabeth Jean Carroll. Selon le récit de cette chroniqueuse pour le magazine Elle, le milliardaire l'aurait agressée sexuellement dans une cabine d'essayage du magasin de luxe Bergdorf Goodman, un grand magasin de New-York, fin 1995 ou début 1996.

"Au moment où la porte de la cabine se referme, il se jette sur moi, me pousse contre le mur et plaque sa bouche sur mes lèvres. Je suis surprise et je le repousse et je ris à nouveau. Il m'attrape les deux bras et me pousse à nouveau contre le mur, passe sa main sous ma robe et baisse mes collants. L'instant d'après, toujours vêtu de son costume, il ouvre son imperméable, défait sa braguette, touche de force mes parties intimes avec ses doigts, et me pénètre avec son pénis, complètement ou à moitié – je ne suis plus certaine. Nous luttons avec force. Je porte des talons de 10 cm, et j'essaie de lui écraser le pied. J'arrive enfin à le repousser avec mon genou, à ouvrir la porte et à sortir en courant", avait raconté la plaignante, aujourd'hui âgée de 78 ans, au New-York Magazine.

De son côté, Donald Trump s'était défendu en évoquant "une histoire complètement fausse et irréaliste, qui refait surface 25 ans après s'être prétendument déroulée (au moment du communiqué, en 2019, ndlr), et qui a été inventée pour ternir la réputation du président."

Donald Trump accusé de fraude fiscale

Mercredi 21 septembre 2022, la procureure générale de l'Etat de New-York, Letitia James, a donné une conférence de presse pour annoncer l'engagement de poursuites pour fraude financière. "Le procès allègue que Donald Trump, avec l'aide de ses enfants Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump, et des cadres supérieurs de la Trump Organization (son entreprise, ndlr), a faussement gonflé sa valeur nette de milliards de dollars pour inciter les banques à prêter de l'argent à sa société à des conditions plus favorables que celles qui auraient autrement été offertes à l'entreprise", a-t-elle expliqué, précisant par ailleurs que la démarche avait pour objectif d'obtenir de meilleures assurances à des prix moindres mais également à décrocher des réductions d'impôts. Le rapport de 222 pages permet de mettre au jour que "de 2011 à 2021, M. Trump et la Trump Organization ont sciemment et intentionnellement créé plus de 200 évaluations fausses et trompeuses d'actifs sur ses états financiers annuels pour frauder les institutions financières."

Qu'est-il reproché à Donald Trump ?

Si le rapport évoque donc plus de 200 fraudes financières de Donald Trump, certaines sont iconiques car elles concernent des propriétés phares de l'ancien président américain :

Son domicile de Mar-a-Lago : située en Floride (sud des Etats-Unis), au bord de l'Atlantique, à une heure au nord de Miami, la résidence a été évaluée à 739 millions de dollars contre… 75 millions en réalité. L'écart serait lié au potentiel de développement résidentiel du terrain, idée finalement abandonnée par Donald Trump ;

Un triplex dans la Trump Tower sur la 5e avenue : sur l'une des artères les plus connues de New-York, Donald Trump a fait bâtir le siège de sa société, la Trump Tower. A l'intérieur, un triplex dont la surface déclarée a été… triplée : 2790m² annoncés contre 1020m² en réalité. De quoi faire grimper une estimation, farfelue, à 327 millions de dollars.

L'immeuble du 40 Wall Street : toujours à New-York, non loin de la bourse américaine, l'immeuble situé au 40 Wall Street est la propriété de Donald Trump. Selon l'enquête de la procureure générale de New-York, il a été évalué par un expert indépendant d'une banque à 220 millions de dollars en 2012, montant bondissant à… 735 millions de dollars en 2015, selon Donald Trump. La raison ? Des expertises ensuite faussées par un cabinet qui appliquait un taux de rendement locatif du bâtiment faussé et particulièrement élevé.

Un terrain de golf en Ecosse : l'affaire n'avait pas manqué d'être médiatisée. En 2020, Donald Trump ambitionnait d'étendre un golf situé dans un paisible village écossais, sur les bords de la mer du Nord. Un site qu'il avait fait évaluer à 327 millions de dollars en 2014. Un montant basé à 80% sur la valeur générée par la construction et la mise en location de 2500 maisons, alors qu'il n'avait obtenu un accord que pour moins de 1500 maisons.

Un terrain de golf en Floride : à quelques kilomètres au nord de sa résidence en Floride, Donald Trump a fait l'acquisition en 2012 d'un golf, moyennant 5 millions de dollars. Mais, un an plus tard, le nouveau propriétaire évaluait son bien à… 62 millions de dollars. Comment ? Aux Etats-Unis, les adhérents aux clubs de golf déposent un acompte d'adhésion (plusieurs milliers d'euros) qui doit être restitué au bout de 30 ans à l'adhérent. Cette manne financière représentait 41 millions de dollars. Donald Trump l'a inclue dans l'évaluation du golf alors qu'elle ne peut être groupée à la valeur du site. Par ailleurs, cette dernière a été surestimée en raison de l'utilisation de la marque "Trump".

Un ancien bureau de poste à Washington : le magnat de l'immobilier avait décroché en 2013 un bail pour exploiter l'ancien hôtel de Poste de la capitale américaine et le transformer en hôtel. Pour cela, il avait alors contracté un prêt de 170 millions de dollars auprès de la Deutsche Bank, accordée grâce à des documents frauduleux. Mais en 2022, il a revendu son bail pour 375 millions de dollars. Le bénéfice net empoché au cours de cette opération serait de 100 millions de dollars.

Que risque Donald Trump ? Peut-il aller en prison ?

Une plainte au civil a été déposée devant la Cour suprême de l'Etat de New-York par la procureure générale de l'Etat de New-York, Letitia James. Si la magistrate ne requiert pas de peine de prison à l'encontre de Donald Trump, elle réclame 250 millions de dollars de réparation, ainsi que les interdictions de gérer une société à son encontre et celles des enfants Trump, dans l'Etat de New-York, et de solliciter un prêt durant cinq ans dans ce même Etat.