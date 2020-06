Séisme au Mexique : un tsunami après le tremblement de terre ?

Un puissant séisme de magnitude 7,5 a frappé le Mexique ce mardi 23 juin. Les autorités ont lancé une alerte au tsunami pour plusieurs pays d'Amérique centrale.

La terre a très fortement tremblé ce mardi 23 juin au Mexique. L'institut américain du "United States Geological Survey" a calculé des secousses de l'ordre de 7,5 sur l'échelle de Richter (une estimation révisée à la baisse, le premier calcul avait jaugé le séisme à 7,7). Le tremblement de terre a pour épicentre la localité de Crucecita, située dans l'Etat d'Oaxaca, dans le sud du pays. Le séisme a été ressenti jusque dans les rues de Mexico, la capitale. On ignore pour le moment si les secousses ont fait des victimes, mais des séismes de cette puissance sont souvent très meurtriers. La maire de la capitale, Claudia Sheinbaum a ordonné le déploiement d'équipes de protection civile et de services de police pour répondre aux éventuelles urgences et prendre la mesure des dégâts matériels.

Imágenes de los vecinos de Ciudad de México tras el terremoto de 7,5, registrado en Oaxaca (al sur del país), que no ha causado daños graves en la capital. Se ha activado una alerta de tsunami https://t.co/Xe1tY9Vk1D pic.twitter.com/h7p8mQ3KVu — EL PAÍS (@el_pais) June 23, 2020

Une alerte au tsunami a été émise par l'United States Geological Survey pour les côtes pacifiques du Mexique, mais aussi du Guatemala, du Honduras, de l'Équateur et du Salvador.

SISMO Magnitud 7.5 Loc. 23 km al SUR de CRUCECITA, OAX 23/06/20 10:29:02 Lat 15.57 Lon -96.09 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 23, 2020

En 2017, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé le centre du Mexique, tuant 355 personnes dans la capitale et dans les villes environnantes. Situé à l'intersection de trois plaques tectoniques, le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus sujets aux séisme au monde.