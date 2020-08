"DIRECT. Explosions à Beyrouth : images et vidéos, dernier bilan... Le point sur la situation au Liban"

LIBAN. La double explosion survenue à Beyrouth, capitale du Liban, aurait fait plus de 100 morts et blessé plus de 4 000 personnes. Les déflagrations ont touché la moitié de la ville, 300 000 personnes seraient sans domicile.

Sommaire Le déroulé des faits

Quelles causes ?

Le dernier bilan

Un pays en crise L'essentiel Mardi 4 août, à Beyrouth, une double explosion d'une violence inouïe a semé le chaos dans le port de la capitale du Liban.

d'une violence inouïe a semé le chaos dans le port de la capitale du Liban. La dernière estimation communiquée ce mercredi fait état d'au moins au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés , selon la Croix Rouge libanaise. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures.

, selon la Croix Rouge libanaise. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures. La cause de cette double explosion reste à établir. Le Premier ministre Hassan Diab a affirmé que ces déflagrations étaient notamment dues à l'explosion de quelque 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium , substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs.

, substance qui entre dans la composition de certains engrais, mais aussi d'explosifs. Le Liban a lancé un appel à l'aide internationale. Le président français Emmanuel Macron a annoncé l'envoi ce mercredi d'une aide matérielle et humaine pour venir en aide à la population libanaise. Les dernières infos en direct Recevoir nos alertes live !

12:36 - La classe politique française en soutien au Liban L'émotion est mondiale après la catastrophe des deux explosions à Beyrouth. En France, nombreux sont les politiques de tous bords à assurer sur les réseaux sociaux à assurer de leur soutien au Liban. Parmi eux, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui exprime sa "solidarité au peuple libanais si durement éprouvé" et adresse "une pensée toute particulière aux équipes du sublime Musée national du Liban. La profondeur exceptionnelle des liens culturels qui nous unissent ne faiblira pas." Jean-Luc Mélenchon évoque l'amitié entre la France et le Liban et parle d'une "horrible explosion", quand Marine Le Pen "dresse [s]es condoléances aux familles des victimes et tout [s]on soutien aux Libanais face à cette tragédie." "Stupéfaite par la violence de l’explosion survenue il y a quelques minutes à Beyrouth, j’adresse ma sympathie et mon soutien au peuple libanais dans cette nouvelle épreuve", ajoute Rachida Dati. Stupéfaite par la violence de l’explosion survenue il y a quelques minutes à #Beyrouth, j’adresse ma sympathie et mon soutien au peuple libanais dans cette nouvelle épreuve. ???????????????? pic.twitter.com/urIisFiIXO — Rachida Dati ن (@datirachida) August 4, 2020 12:29 - Un compte Instagram pour les personnes disparues La Croix Rouge libanaise a donné un premier bilan de la catastrophe à Beyrouth, faisant état, pour l'instant, de 100 morts et près de 4 000 blessés. Mais ce bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures, car des centaines de personnes sont toujours portées disparues, potentiellement sous les décombres des explosions. Sur Instagram, un compte a été créé pour recenser ces disparus en partageant leur photo et ainsi aider les familles à retrouver leurs proches. Sur ce compte, il est expliqué que plus de 100 demandes lui sont envoyées par minutes. 12:20 - Donald Trump pointé du doigt pour sa théorie Après la double explosion à Beyrouth, la communauté internationale exprime son émotion. Nombreux sont les chefs d'Etat à assurer le Liban de son soutien. Lors d'une conférence de presse, le président américain Donald Trump a déclenché une (nouvelle) polémique en estimant que les explosions meurtrières à Beyrouth "ressemblaient à un terrible attentat". Une théorie immédiatement contredite par un membre du département de la Défense américain : "Rien n'indique que l'explosion massive qui a secoué Beyrouth était un attentat". L'expert ajoute sur CNN qu'il "ne sait pas d'où [Trump] tient ses informations". 12:09 - Les secours français partent de Roissy Comme promis par Emmanuel Macron et confirmé par la ministre des Armées Florence Parly, la France vient en aide au Liban. Ce mercredi midi, une cinquanaine de sauveteurs de la Sécurité civile s'apprêtent à décoller pour Beyrouth pour venir en aide aux victimes et aux hôpitaux saturés de la capitale libanaise. Une information confirmée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur Twitter. Conformément à l’engagement du Président de la République, 55 sapeurs-sauveteurs partent dès ce matin à #Beyrouth en renfort des forces de #secours locales. 9 @MarinsPompiers sont attendus dans la journée. Merci à eux pour leur mobilisation !@SecCivileFrance

???????????????? #Solidarité pic.twitter.com/uSYTS0MssM — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 5, 2020 12:00 - Un entrepôt de feux d'artifice près du stock d'ammonium ? Selon le site L'Orient - Le Jour, qui cite Badri Daher, directeur des douanes, il y avait un entrepôt de feux d'artifices à côté du stock de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium qui aurait causé les deux explosions dans le port de Beyrouth. Selon lui, la direction du port est responsable du drame. 11:54 - Jusqu'à 300 000 personnes sans domicile après les explosions Les dommages causés par la double explosion à Beyrouth sont considérables. Les déflagrations, qui ont touché plus de la moitié de la ville, auraient causé plus de trois milliards de dollars de dégâts. Autre conséquence dramatique, jusqu'à 300 000 personnes sont laissées sans domicile au lendemain des explosions, a indiqué le gouverneur de la capitale du Liban ce mercredi. 11:50 - Florence Parly confirme l'aide française au Liban "Deux avions militaires - un A400M Atlas et un A330 Phénix - décollent aujourd'hui pour acheminer au Liban l'aide française : à bord, des personnels, ainsi que plus de 20 tonnes de matériel pour soutenir les Libanais face à ce drame", écrit la ministre des Armées, Florence Parly, en réponse à la promesse d'Emmanuel Macron de venir en aide au Liban. Deux avions militaires - un A400M Atlas et un A330 Phénix - décollent aujourd'hui pour acheminer au Liban l'aide française : à bord, des personnels @Interieur_Gouv, @francediplo, @MinSoliSante, ainsi que plus de 20 tonnes de matériel pour soutenir les Libanais face à ce drame. https://t.co/PbGU7WhfSP — Florence Parly (@florence_parly) August 5, 2020 11:43 - L'Israël propose "une aide humanitaire et médicale" au Liban Après les deux énormes explosions à Beyrouth, l'aide internationale s'organise. Parmi les pays ayant annoncé une aide au Liban, l'Israël, qui a proposé "une aide humanitaire et médicale" à son voisin. Les deux pays sont en toujours techniquement en état de guerre. "Israël n'a rien à voir avec cet incident", a aussi commenté auprès de l'AFP une source gouvernementale requérant l'anonymat, après les rumeurs circulant sur l'implication du pays dans la catastrophe. 11:38 - Le parallèle avec l'explosion d'AZF à Toulouse Le nitrate d'ammonium, qui aurait causé la double explosion dans le port de Beyrouth, a déjà causé plusieurs sinistres industriels. La comparaison est faite avec celle de l'usine AZF de Toulouse, en 2001. Un stock de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium, destiné à la production d'engrais, avait causé l'explosion de l'usine AZF (Azote Fertilisants), provoquant il y a dix neuf ans la mort de 31 personnes et faisant 2 200 blessés. 11:32 - L'explosion ressentie jusqu'à Chypre La double explosion dans le port de Beyrouth a été d'une violence inouïe. Les déflagrations ont même été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique (USGS) comme un séisme de magnitude 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter. Son souffle a été ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de la capitale libanaise. 11:21 - Une "tragédie" pour François Hollande Sur les réseaux sociaux, tous les regards sont tournés vers le Liban. François Hollande a lui aussi tenu à assurer au pays du Cèdre son soutien. "La catastrophe qui frappe Beyrouth est une tragédie pour le peuple libanais. La solidarité internationale doit être à la mesure des pertes humaines et des destructions. La France doit être en première ligne tant les liens qui nous unissent sont nombreux et forts", écrit l'ancien chef de l'Etat sur Twitter. La catastrophe qui frappe Beyrouth est une tragédie pour le peuple libanais. La solidarité internationale doit être à la mesure des pertes humaines et des destructions. La France doit être en première ligne tant les liens qui nous unissent sont nombreux et forts. — François Hollande (@fhollande) August 5, 2020 11:15 - Comment aider la population du Liban ? Depuis la double explosion au Liban, l'aide internationale se mobilise. Plusieurs associations ont déjà lancé des appels aux dons pour venir en aide à la population de Beyrouth. Le Secours populaire a déjà annoncé sur son site avoir débloqué un premier fonds d'urgence de 100 000 euros. Il est possible de participer à ce "fonds d'urgence" sur leur site Internet. D'autres organismes comme la Croix Rouge libanaise ou la Banque alimentaire du Liban ont eux aussi lancé des plateformes de dons. 11:08 - L'ambassade de France mobilisée On estime que près de 25 000 ressortissants français vivraient au Liban. Et en France, les inquiétudes sont grandes. L’Ambassade de France annonce sur Twitter être pleinement mobilisée pour porter assistance aux ressortissants français qui pourraient en avoir besoin, avec un numéro d'appel : #Liban #Beyrouth

L’Ambassade de France est pleinement mobilisée pour porter assistance aux ressortissants français qui pourraient en avoir besoin. pic.twitter.com/Unomjkbuqr — La France au Liban (@AmbaFranceLiban) August 4, 2020 11:00 - L'émotion du chanteur Mika Après les terribles images de Beyrouth, l'émotion mondiale est vive. Parmi les personnalités à exprimer leur choc sur les réseaux sociaux, le chanteur libano-britannique Mika, qui écrit : "Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce." Et d'ajouter, dans un second tweet : "Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a 4 ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J’ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons." Mon cœur est avec Beyrouth et le Liban. Il y a 4 ans jour pour jour je me produisais à Baalbek au Liban. J’ai passé la matinée à regarder les photos de cette soirée. Je termine ma journée en regardant ces terribles images de Beyrouth qui me donnent des frissons. #beirutlebanon — MIKA (@mikasounds) August 4, 2020 10:48 - Le Premier ministre libanais cherche les responsables Comment une telle cargaison explosive a-t-elle pu rester durant toutes ces années dans le port de Beyrouth ? C'est la question qui se pose au lendemain du drame, interrogations partagées par Hassan Diab, premier ministre libanais. "Il est inadmissible qu'une cargaison de nitrate d'ammonium, estimée à 2 750 tonnes, soit présente depuis six ans dans un entrepôt, sans mesures de précaution. C'est inacceptable et nous ne pouvons pas nous taire", a-t-il déclaré devant le Conseil supérieur de défense, réuni mardi soir après la double explosion. LIRE PLUS

En savoir plus

Mardi 4 août, vers 18 heures heure locale (soit 19 heures, heure française), une première explosion retentit dans le quartier du port de Beyrouth, qui se trouve au nord de la capitale libanaise, en plein centre-ville, près des souks fréquentés. Une forte déflagration qui provoque un incendie et fait dépêcher des effectifs de pompiers et de premières inquiétudes. Quelques minutes plus tard, vers 18h07, une seconde déflagration encore plus violente, dégageant cette fois un champignon ressemblant à une explosion nucléaire et détruisant bâtiments, voitures et faisant exploser les vitres des immeubles sur plusieurs kilomètres.Dans la soirée, l'institut américain de géophysique (USGS) a expliqué que ses capteurs avaient enregistré l'explosion équivalente à un séisme de 3,3 sur l'échelle ouverte de Richter.

Après la double déflagration dans le port de Beyrouth, le chaos. Les autorités libanaises affirmaient devoir éclaircir les causes du drame. Il a d'abord été expliqué que les explosions avaient été causées par un bateau transportant des feux d'artifices, puis à un attentat. Une théorie alimentée par Donald Trump qui, sur Twitter, analysait ces déflagrations comme un "terrible attentat", affirmant qu'il s'agissait d'une bombe. Au lendemain des faits, le Premier ministre Hassan Diab explique que les explosions auraient été déclenchées par un entrepôt de 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium, substance servant à fabriquer des engrais, mais aussi des explosifs. Elles auraient été stockées depuis six ans dans un bâtiment du port.

La dernière estimation communiquée ce mercredi à l'aube fait état d'au moins au moins 100 morts et plus de 4 000 blessés, selon la Croix Rouge libanaise. Un bilan qui devrait encore s'alourdir au fil des heures, compte tenu du nombre de blessés déjà connus, mais également des personnes portées disparues et pouvant être toujours ensevelies sous les décombres. A noter également que trois hôpitaux de la ville ont été endommagés par la double déflagration. La Croix Rouge a lancé un appel aux dons de sang.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La catastrophe du mardi 4 août est d'autant plus importante qu'elle intervient au milieu d'une vaste crise économique au Liban. Monnaie nationale en chute libre, institutions à la dérive, classe moyenne en plein effondrement, licenciements massifs, restrictions bancaires drastiques, coupures de courant... Le pays est depuis des mois en proie à une grogne sociale symbolisée par d'importantes manifestations. A cette crise économique s'ajoute la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Quelques minutes seulement après la double explosion, le ministre de l'Intérieur libanais avait d'ailleurs rappelé les modalités d'une prochaine phase de reconfinement, entre le 6 et me 10 août. Au Liban, pays relativement peu touché au début de la crise du Covid-19, est désormais en proie à une violente seconde vague, avec près de 200 nouveaux cas par jour.