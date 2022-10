Joe Biden : affaibli par le résultat des midterms ?

BIDEN. A l'approche des élections de mi-mandat, Joe Biden adopte une stratégie de campagne qui ne semble pas efficace. Sa lutte en faveur de l'avortement semble faire passer au second plan l'économie, priorité des Américains.

Comment parvenir à inverser une tendance pour que la dynamique soit en sa faveur ainsi que pour l'ensemble de sa famille politique ? C'est la question à laquelle tente de répondre Joe Biden ces derniers jours, à un peu plus de deux semaines d'élections de mi-mandat qui s'annoncent compliquées pour le président des Etats-Unis et les candidats du Parti démocrate. Le locataire de la Maison blanche s'est lancé dans une périlleuse stratégie pour cette fin de campagne, dans laquelle il s'implique tardivement, comme prévu. Le chef de l'Etat cherche en effet à ramener des voix en faveur des prétendants à la Chambre des représentants et au Sénat en faisant de la défense du droit à l'avortement son cheval de bataille.

Le combat pour la légalisation de l'avortement aux antipodes des priorités ?

Le 24 juin dernier, la décision de la Cour suprême des Etats-Unis de laisser libre cours aux Etats de légiférer sur la légalité ou non de l'IVG avait suscité une émotion palpable au sein du pays, ainsi qu'un vent de colère et de révolte. La juridiction étant majoritairement composée de membres conservateurs nommés par les anciens présidents républicains Georges Bush (père et fils) et Donald Trump, l'angle d'attaque était tout trouvé pour Joe Biden : dénoncer la décision des conservateurs et appeler les électeurs à voter en faveur de prétendants à des fonctions électives au Parlement qui pourront soutenir son action. A commencer par celle de "graver dans le marbre Roe v. Wade (le nom de l'arrêt garantissant l'accès à l'IVG et annulé par la Cour suprême, ndlr) une bonne fois pour toutes."

Problème : si le processus est déjà engagé auprès de la Chambre des représentants qui a adopté une telle résolution, au Sénat, la donne est plus complexe. Son adoption requiert en effet 60% des suffrages et non pas la simple majorité. Un défi de taille pour Joe Biden qui ne compte que 51 voix en sa faveur sur les 100 sénateurs. Et à ce stade, il parait peu probable de voir le président des Etats-Unis élargir sa majorité à la Chambre haute.

D'autant que cette stratégie d'un discours très axé sur le droit à l'avortement pourrait, au final, se retourner contre lui. Car le sujet est loin d'être la priorité des Américains. Ses administrés, eux, sont focalisés sur une chose : leur portefeuille. L'inflation ne cesse de grimper aux Etats-Unis, pour atteindre, au mois de septembre, 8,2% sur un an. Les prix de tous les produits du quotidien, notamment l'alimentaire et le carburant, s'envolent et le sujet fait la Une des journaux. Malgré un chômage bas (3,5% actuellement), qui ne cesse de baisser depuis le pic du printemps 2020 lié au Covid (14,7%), la défiance est grande à l'encontre de l'administration Biden. Le Président américain va bien utiliser 15 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique nationale pour alimenter les stations-essence et faire baisser les prix à la pompe, mais sa cote de popularité, qui était repartie à la hausse au cours de l'été, redescend ces derniers temps. Ses quelques victoires législatives semblent même oubliées.

Entre 42 et 43%. C'est avec l'un des plus faibles taux d'opinion favorable que Joe Biden s'avance vers les midterms, ces élections de mi-mandat lors desquelles les Américains sont appelés à élire une nouvelle Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Le président des Etats-Unis, qui dispose de la majorité dans les deux chambres parlementaires (bien qu'elle ne se joue qu'à une voix au Sénat), s'avance donc fébrile vers un scrutin qui pourrait changer la donne politiquement, deux ans après son arrivée à la Maison Blanche, et à deux ans d'un nouvel appel aux urnes des électeurs, cette fois pour élire leur chef d'Etat pour les quatre années à venir. S'il est le président à avoir décroché le plus de voix des électeurs dans l'histoire de la présidentielle (plus de 81 millions – Obama en avait obtenu 69 en 2008 et 65 en 2012, 2e et 3e plus hauts totaux, Trump en ayant comptabilité un peu moins de 63), Joe Biden est devenu assez impopulaire outre-Atlantique. Et le Parti démocrate (gauche) qui détient le pouvoir pourrait donc en pâtir.

Car depuis son installation dans le Bureau ovale, "sa situation n'a fait que se dégrader" résume, auprès de Linternaute, Marie-Christine Bonzom, ancienne journaliste française aux Etats-Unis, chargée du suivi de la Maison blanche. Entre crise du Covid et crise migratoire au Mexique, Joe Biden a tenté de gérer, dans le même temps, plusieurs dossiers chauds, sans parvenir à les résoudre, avant de trancher en faveur du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Un départ qui s'est déroulé dans le chaos total, un attentat ayant été perpétré à l'aéroport de Kaboul, tuant 13 soldats américains. Un épisode charnière dans le début de mandat de Joe Biden : depuis ce jour, le quasi-octogénaire (79 ans) doit gouverner un pays avec une majorité d'opinions défavorables. Ce n'est pas une première : avant lui, Obama et Trump se sont retrouvés dans une situation similaire.

Est-ce en raison de son image ne faisant pas l'unanimité qu'il se fait discret lors de cette campagne électorale ? A l'extrême opposé de Donald Trump -qui, certes, n'occupe aucune fonction élective-, Joe Biden n'est pas présent aux côtés de candidats du Parti démocrate et ne se contente, lors de ses prises de parole, que d'évoquer les thèmes généraux chers à sa famille politique, ainsi que l'explique le site spécialisé américain Politico. Ses quelques discours se concentrent sur ses victoires législatives et sur des attaques envers un Parti républicain qu'il juge déconnecté et extrémiste.

A contrario, il promeut sa politique et les textes qu'il est parvenu à faire voter, notamment l'"Inflation Reduction Act of 2022", mi-août, pour tenter de limiter l'impact de l'inflation, à travers une réduction des coûts des médicaments pour les séniors, l'octroi de crédits aux foyers pour tout investissement énergétique (voiture électrique, panneau solaire, rénovation thermique). A son crédit également, la restriction du port d'une arme à feu. En 2021, son "Build Back Better Plan" avait permis l'accès gratuit à une structure scolaire pour les enfants de 3 et 4 ans, un congé payé de quatre semaines pour raison familiale et médicale pour les travailleurs ou encore des repas gratuits dans les écoles. Ces avancées lui ont permis de voir sa cote de popularité remonter ces dernières semaines (elle était tombée à 38% fin juillet).

C'est toute la question de cette campagne. Aucune certitude ne se dégage avant le scrutin. Pour Marie-Christine Bonzom, "il faut s'attendre à une victoire du parti républicain à la Chambre des représentants. En revanche, pour le moment, la victoire au Sénat semble moins facile pour les républicains en raison de la légère amélioration de Joe Biden au cours de l'été. Il est possible que les démocrates parviennent à conserver une très courte majorité au Sénat." S'il venait à perdre l'une des deux chambres, le président américain ne serait plus en position de force. "Dans ces cas-là, c'est une cohabitation partielle ou totale entre les républicains et le président Biden. Il sera encore plus affaibli que lors des deux premières années de son mandat. Sur la mécanique politique, ses initiatives législatives seront compromises. Il aura énormément de mal à faire passer toute loi. Il est tout à fait probable qu'on aille vers une impasse législative", explique Marie-Christine Bonzom.