Joe Biden : Covid, ancien cancer... Mais quel est l'état de santé du président américain ?

Joe Biden, le président des États-Unis, âgé de 79 ans, a été testé positif au Covid-19, jeudi 21 juillet, avec "des symptômes très légers", selon la Maison Blanche.

La biographie de Joe Biden [Mis à jour le 22 juillet à 16h01] Le président des États-Unis, Joe Biden, a annoncé avoir été testé positif au coronavirus, jeudi 21 juillet 2022. Dans une vidéo partagée sur Twitter, il a affirmé : "Je suis doublement vacciné, avec deux doses de rappel, les symptômes sont légers." L'état de santé de l'homme, âgé de 79 ans, est souvent remis en question par ses détracteurs. La Maison Blanche a indiqué que Joe Biden est soigné au Paxlovid, le médicament anti-Covid de Pfizer. En attendant que ses tests soient négatifs, le président reste à l'isolement, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, qui ajoute : "Il participera aux réunions prévues ce matin à la Maison Blanche par téléphone et par Zoom." La Maison Blanche a promis de communiquer, chaque jour, sur l'état de santé du président des États-Unis. Un déplacement prévu jeudi en Pennsylvanie et un autre programmé en Floride, lundi 25 juillet, ont été annulés. À 79 ans, Joe Biden est le plus vieux président jamais élu dans le pays. Les rumeurs sur son état de santé se multiplient depuis son élection à la tête des États-Unis. Jeudi 21 juillet, il a partagé un post sur Twitter en disant "les amis, je vais très bien". Il a également posté une vidéo dans laquelle il explique qu'ayant reçu quatre doses de vaccins, il se sentait bien et qu'il continuait de travailler. Il conclut son message en disant "gardez la foi, ça ira". An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu — President Biden (@POTUS) July 21, 2022 Quelles ont été les rumeurs sur l'état de santé de Joe Biden ? Joe Biden a fini par attraper le Covid-19, après de multiples tests réalisés, dont le dernier négatif datait du 19 juillet 2022, lorsque le président était de retour d'une tournée en Israël et en Arabie Saoudite. Avec un schéma vaccinal complet, dont les deux doses de rappel, le président a souvent pris la parole pour inciter les Américains à se rendre dans les centres de vaccination, allant jusqu'à mettre en scène sa troisième dose de vaccin en direct à la télévision américaine en septembre. En outre, conscient de l'inquiétude vis-à-vis de son âge avancé, il avait rendu public un examen médical en novembre 2021 ; il y était décrit comme "robuste" et "apte" à exercer ses fonctions. Le test positif de Joe Biden intervient au lendemain d'une déclaration très relayée sur son état de santé. Dans un discours prononcé le 20 juillet dans le Massachusetts et visant à alerter sur le changement climatique, le président a prononcé des paroles qui ont pu laisser penser qu'il était atteint d'un cancer. En effet, alors qu'il s'adressait aux journalistes devant une ancienne centrale à charbon très polluante, il a fait un parallèle entre les problèmes de pollution liés aux raffineries de pétrole et le grand nombre de cancers qui gangrènent le pays. "Vous deviez [y] mettre vos essuie-glaces pour littéralement enlever une nappe d'huile sur le pare-brise [...]. C'est pourquoi moi, et plusieurs personnes avec qui j'ai grandi, avons le cancer" ont été ses propos exacts, déclenchant une pluie de commentaires d'internautes persuadés qu'il venait d'avouer une maladie longtemps camouflée. En réalité, il faisait référence aux cancers de la peau non mélaniques pour lesquels il avait été traité avant son arrivée au pouvoir, comme l'a précisé l'attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Andrew Bates, sur Twitter.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrer dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste durant les deux mandats du 44e président des États-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Âgé aujourd'hui de 79 ans, il entame sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus a eu raison de la candidature de Bernie Sanders, qui a abandonné la course.

Le 46ᵉ président des États-Unis a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme, Neilia Hunter, très jeune, à l'université, le couple donne naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille, Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.