Sondage. Présidentielle américaine : les Français souhaitent une victoire de Joe Biden

EXCLUSIF. Une nette majorité de Français préfèrerait que Joe Biden soit élu lors des élections américaines, le 3 novembre, selon le sondage exclusif Yougov pour Linternaute.com. Donald Trump est sévèrement jugé.

Donald Trump le sait sans doute, il n'est pas très populaire en France. Et après presque 4 ans aux responsabilités à la tête des Etats-Unis, il n'est manifestement pas parvenu à retourner l'opinion dans l'Hexagone. Les Français jugent même très durement le président américain sortant. Selon le sondage Yougov pour Linternaute.com, effectué du 23 au 24 septembre 2020, ils sont 69% à estimer qu'il a été un mauvais chef d'Etat durant son mandat (44% estiment qu'il a été un "très mauvais président", 25% un "plutôt mauvais président", 7% le jugent "plutôt bon" 3% "très bon"). 61% des Français auraient même souhaité que Donald Trump ait été destitué avant la fin de son mandat (21% n'y étaient pas favorables, 19% n'ont pas d'opinion).

Les Français nettement en faveur d'une victoire de Joe Biden

Certes, l'avis des Français sur l'élection américaine, qui se tient le 3 novembre prochain, ne devrait pas froisser Donald Trump outre mesure. Mais le président américain pourra mesurer à quel point la politique qu'il a menée et la gouvernance qu'il a installée à la tête de plus grande puissance du monde a généré un rejet en France. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondent une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitent la victoire d'aucun des deux et 19% n'ont pas d'opinion. Si l'on ne retient que ceux qui formulent un choix entre deux les deux candidats, alors 84% penchent pour Joe Biden, 16% pour Donald Trump.

La réponse à cette question varie sensiblement selon les proximités partisanes des sondés. Ainsi, seulement 2% des sympathisants La France Insoumise souhaitent une nouvelle victoire de Donald Trump. Ils sont 7% parmi les sympathisants PS, 6% parmi les sympathisants LREM. Ils ont nettement plus nombreux parmi les sympathisant LR (19%). Sans surprise, ce sont les sympathisants du Rassemblement National qui sont les plus nombreux à souhaiter la victoire de Donald Trump (22%).

Surprise toutefois, les Français se disant proches du RN sont tout de même 36% à préférer une victoire du démocrate Joe Biden, même s'ils sont nettement plus nombreux à le souhaiter chez les sympathisants de tous les autres partis : (73% pour les sympathisants LFI, 72% pour les sympathisants PS, 70% pour les sympathisants LREM, 53% pour les sympathisants LR).

A la question "Pour l'avenir du monde et de la France, quel serait l'impact d'une victoire de Joe Biden ?", les Français sont 33% à penser qu'une victoire du démocrate "changerait les choses en mieux", 23% pensent que cela "ne changerait pas vraiment les choses", 7% pensent que cela "changerait les choses en pire" et 37% disent ne pas savoir.

Emmanuel Macron trop accommodant avec Donald Trump ?

Autre enseignement de ce sondage, 53% des Français jugent que Donald Trump n'a pas "bien défendu les intérêts de son pays durant son mandat". 34% pensent l'inverse, 13% disent ne pas savoir. Interrogé sur l'attitude d'Emmanuel Macron face à Donald Trump durant ces 4 dernières années, 34% des Français estiment que le locataire de l'Elysée a eu un comportement "trop accommodant", 22% un "bon comportement", 14% un comportement "trop conflictuel". 25% disent ne pas savoir et 5% ne se retrouvent pas dans ces termes.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ce sondage a été réalisé par l'institut de sondage Yougov, sur 1000 personnes représentatives de la population française. Il a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov, avec des données pondérées pour être représentatives des adultes français. Il a été réalisé du 23 au 24 septembre 2020.